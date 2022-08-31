Правила ТО подвергли строгому осмотру

1 сентября начинают действовать упрощенные правила технического осмотра автомобилей. Теперь на ТО не проверяют аптечку, огнетушитель, подтеки масла из двигателя, не контролируют работу стеклоомывателя, состояние тормозных трубок и уровень шума глушителя. Вступающее в силу постановление правительства готовилось Минтрансом для упрощения процедуры ТО и снижения нагрузки на бизнес. Следующим этапом реформы техосмотра станет передача контроля за операторами ТО в Росаккредитацию и утверждение новых тарифов техосмотра в регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Процедура техосмотра, уже ставшая для многих необязательной, с 1 сентября еще и упростится

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Процедура техосмотра, уже ставшая для многих необязательной, с 1 сентября еще и упростится

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Во вступающей в силу новой редакции правил ТО (утверждены постановлением правительства) список обязательных проверок легковых автомобилей, грузовиков и автобусов сокращен с 82 до 55 пунктов. Технические эксперты на пунктах техосмотра (ПТО) больше не проверяют повреждения и коррозию тормозных трубок, уровень шума работы выпускной системы двигателя, способность стеклоомывателя подавать жидкость на лобовое стекло, работу штатного противоугонного устройства, состояние рассеивателей фар и фонарей. Отменена проверка аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки. Эксперты теперь не обращают внимания на подтеки антифриза или масла из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, гидроусилителя руля, а также электролита из аккумулятора.

Среди новых требований — проверка «подсосов воздуха» или утечки выхлопных газов в обход «системы выпуска» (выпускного коллектора, глушителя, нейтрализатора и т. д.).

Длительность проверок осталась прежней: 10 минут — для мотоциклов, 30 минут — для легковых автомобилей, 59–72 минуты — для автобусов, 32–68 минут — для грузовиков.

Упростить процедуру ТО Минтранс предложил в 2021 году. Часть пунктов перечня обязательных проверок ведомство сочло избыточными, на безопасность движения не влияющими. При этом за счет отказа от части диагностического оборудования может снизиться финансовая нагрузка на операторов техосмотра, поясняли в Минтрансе.

Проект постановления, как ранее сообщал “Ъ”, несколько раз редактировался. Участвовавшая в обсуждении ГИБДД, например, предлагала не проверять лобовое стекло легковых автомобилей на наличие трещин, но от этой идеи отказались. С декабря 2021 года, напомним, ТО является обязательным для легковых авто и мотоциклов только при смене собственника или при изменении конструкции транспортного средства. При оформлении ОСАГО и для предъявления сотрудникам ГИБДД диагностическая карта не нужна.

По данным ГИБДД, за шесть месяцев 2022 года в России зарегистрировано более 2,6 тыс. ДТП (–21,2% к аналогичному периоду прошлого года), в расследовании которых зафиксированы технические неисправности автомобилей. В этих авариях погибло 405 и ранено 3,57 тыс. человек.

«Каких-либо негативных последствий от вступления в силу постановления мы не ожидаем,— заявил “Ъ” глава Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов.— В документе устранены некоторые дублирующие проверки, часть процедур оптимизирована». Отказ от проверки коррозии тормозных трубок, пояснил он, не означает, что машина с течью тормозной системы пройдет ТО — ведь эта неисправность влияет на эффективность тормозной системы, а значит, будет выявлена на стенде. «Что касается шумности двигателя, то ее можно проверить только в определенной среде, грубо говоря, в глухой комнате, что невозможно организовать в условиях ПТО,— продолжает господин Бурдюгов.— Исключение этого пункта выглядит логичным и давно ожидалось».

Аптечка и огнетушитель по-прежнему обязательны в соответствии с ПДД, подчеркнул эксперт: инспектор ГИБДД на дороге вправе проверить соблюдение этого требования.

«Вызывает озабоченность, когда из перечня исключаются пункты, непосредственно влияющие на безопасность,— отмечает руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае Иван Кекин (оператор ООО “Марс”).— Так, например, наличие в тормозной системе коррозии грозит потерей герметичности или разрушением».

В начале 2022 года, напомним, правительство утвердило «дорожную карту» дальнейшего реформирования техосмотра. Планируется, в частности, передать контроль за операторами ТО из Российского союза автостраховщиков в Росаккредитацию — соответствующий законопроект был разработан сенатором Андреем Кутеповым, о чем ранее рассказывал “Ъ”. «В настоящее время вопрос по передаче полномочий рассматривается в аппарате правительства с учетом поступивших предложений от органов исполнительной власти»,— сообщили “Ъ” в среду в пресс-службе Росаккредитации. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, подготовила приказ с новой методикой расчета тарифов на ТО для регионов (на чрезмерно низкие расценки ранее жаловались операторы ТО) — документ, по данным “Ъ”, находится на регистрации в Минюсте и может вступить в силу в ближайшее время. Параллельно с этим МВД собирается модернизировать за 35 млн руб. Единую информационную систему техосмотра (ЕАИСТО), куда загружаются данные со всех ПТО, фотографии автомобилей и формируются электронные диагностические карты.

Иван Буранов