Отключительное право

Полиция получит право отключать от информационной системы технического осмотра операторов ТО, оформивших диагностическую карту на машину, которая на самом деле не проходила инструментальную проверку. Это предусматривает подготовленный МВД проект постановления кабмина. Ведомство сможет использовать, по сути, досудебный механизм блокировки работы недобросовестного бизнеса, работа которого угрожает безопасности движения. Представители отрасли идею концептуально поддержали, но обратили внимание на возможные риски коррупции и призвали вернуть ТО статус обязательной для каждого автомобилиста процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Нововведения в области контроля ТО предусматривает проект постановления правительства, который вчера опубликовало МВД на regulation.gov.ru. Документ содержит по большей части технические правки, связанные с планируемой передачей полномочий по аккредитации операторов ТО из Российского союза автостраховщиков в Росаккредитацию. Об этой инициативе “Ъ” рассказывал неоднократно: якорным документом является законопроект, одобренный правительством и поддержанный бизнесом, сейчас он находится в аппарате Белого дома. В правительстве хотят, чтобы Госдума приняла поправки до 1 ноября 2022 года со вступлением их в силу в 2023 году (сроки закреплены в «дорожной карте»).

Между тем нормативный акт предоставляет МВД новые возможности по борьбе с мошенниками на рынке ТО. Напомним, с декабря 2021 года легковые машины старше четырех лет должны проходить осмотр только при перерегистрации на нового собственника или в случае изменения конструкции автомобиля. Часть граждан покупает электронную диагностическую карту у серых фирм, не предоставляя машину на проверку. По правилам, напомним, для оформления карты в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД должна быть внесена фотография автомобиля на пункте ТО рядом с техническим экспертом. Мошенники с помощью фотомонтажа вставляют автомобили клиентов в интерьер пунктов техосмотра (на профессиональном сленге такие фирмы уже называют «фотошоперами»). Полицейские такие случаи выявляют, аннулируя незаконно выданные карты, прекращая регистрацию авто и заводя административные дела на операторов. По неофициальным данным, известно о более чем 20 тыс. подобных случаев с марта 2021 года. Но оперативно прекратить деятельность таких компаний полицейские пока не могут.

Опубликованный проект предусматривает, что в случае выявления в течение года двух или более фактов оформления липовых карт ГИБДД сможет отключать оператора от ЕИАСТО. То есть, по сути, блокировать возможность оформлять карты еще до заведения административного дела, до принятия решения об аннулировании аттестата аккредитации. Аналогичный механизм будет применяться, если оператор прекратил деятельность в качестве юрлица.

«С точки зрения борьбы с мошенниками решение скорее верное,— говорит глава Гильдии операторов ТО при Московской торгово-промышленной палате Игорь Волчек.— Но пока не очень понятно, как это может отразиться на жизни добросовестных операторов. Да и объективно доказать, что конкретная машина не приезжала на пункт ТО, непросто. Надеюсь, у МВД такие возможность есть». «МВД хочет прекращать работу операторов под благим намерением — изжить продавцов диагностическими картами,— добавляет руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае (оператор ООО "Марс") Иван Кекин.— Но боюсь, это станет очередным примером, когда идею пытаются представить как продуманный механизм, но получится "как всегда". Не получат ли в результате сотрудники полиции неприкрытый рычаг воздействия на контролируемую территорию? Что будет сделано, чтобы с выходом документа не возникли новые коррупционные схемы? На какой срок будет приостанавливаться доступ в ЕАИСТО и как он будет возобновляться? Все эти вопросы пока, к сожалению, без ответа». Глава некоммерческого партнерства станций диагностики «Безопасность и транспорт» Ярослав Васичков, поддержав идею МВД, заметил, что снизить аварийность на дорогах решение не поможет: нужно снова делать пройденный техосмотр обязательным условием для допуска к дорожному движению наравне с регистрацией автомобиля в ГИБДД.

Помимо передачи аккредитации правительственная «дорожная карта», напомним, предусматривала упрощение процедуры ТО. Это уже сделано: с 1 сентября, как рассказывал “Ъ”, на техосмотре больше не проверяют аптечку, огнетушитель, подтеки масла из двигателя, не контролируют работу стеклоомывателя, состояние тормозных трубок и уровень шума глушителя. Федеральная антимонопольная служба в рамках той же «дорожной карты» подготовила новую методику по формированию тарифов ТО (операторы давно жалуются на чрезмерно низкие цены на эту услугу): документ находится на регистрации в Минюсте и вскоре должен быть опубликован.

Иван Буранов