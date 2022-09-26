Детям-инвалидам просят обеспечить тылы

В Госдуму внесен законопроект, дающий право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации одному из родителей, а также совершеннолетним брату или сестре ребенка-инвалида, если они являются единственными кормильцами в семье. Днем ранее об этом главу государства попросила Всероссийская организация родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). При этом, по словам руководителя ВОРДИ Елены Клочко, законопроект по-прежнему не освобождает от службы родителей и родственников инвалидов детства. ВОРДИ получила уже около 10 тыс. жалоб от возмущенных граждан. Среди них, например, обращение отца, который является потенциальным донором печени для своей дочери. Отметим, всего в России, по данным Росстата за 2021 год, живет более 700 тыс. детей с инвалидностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

24 сентября группа депутатов Госдумы во главе с Ниной Останиной (КПРФ) внесла законопроект о мерах господдержки граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации, и членов их семей, а также о внесении изменений в том числе в закон о мобилизации. Предлагается, в частности, предоставить отсрочку от призыва одному родителю или совершеннолетнему родному брату, или совершеннолетней родной сестре ребенка-инвалида, которые являются единственными кормильцами в семье.

Накануне с такой просьбой к президенту РФ обратились представители ВОРДИ.

В организации обратили внимание, что по действующим законам отсрочку от мобилизации получают единственные опекуны несовершеннолетнего или граждане, занятые постоянным уходом за близкими родственниками, если те имеют инвалидность I группы или признаны нуждающимися в уходе.

При этом в семьях, имеющих ребенка-инвалида или инвалида с детства, указывают общественники, мать преимущественно занята уходом, иногда круглосуточным, а отец не только работает для обеспечения нужд ребенка и семьи, но и оказывает физическую помощь в уходе, с которым женщина самостоятельно не справляется.

Другой распространенной ситуацией является нахождение одного из родителей (чаще — матери) совместно с ребенком-инвалидом в период его длительной госпитализации в медицинскую организацию для лечения, в то время как другой (чаще — отец) занят воспитанием и содержанием остальных детей.

По словам председателя совета ВОРДИ Елена Клочко, организация получила уже около 10 тыс. обращений от тех семей, где опасаются возможной мобилизации мужчин, или тех, где отцы уже получили повестки. Отметим, по данным Росстата, в 2021 году в России проживали 704 тыс. детей с инвалидностью. Госпожа Клочко приводит примеры писем в ВОРДИ. «Когда нам сказали диагноз нашего ребенка, наш мир рухнул. Но мы нашли в себе силы жить дальше, чтобы поставить нашего единственного ребенка на ноги. Если сейчас муж уйдет, у меня не будет ни сил, ни финансов, чтобы довести до конца то, что мы делали вместе. Наш сын может навсегда остаться инвалидом и будет расти без отца,— пишет женщина.— Я очень прошу, пожалуйста, не забирайте моего мужа». Другое обращение — от отца троих детей, младший из которых с инвалидностью. Мужчина указывает, что во время регулярных госпитализаций больного ребенка в Центр трансплантологии имени Шумакова остается один с детьми пяти и семи лет. Кроме того, он является потенциальным донором печени для дочери. «В связи с объявленной частичной мобилизацией есть опасения, что могут призвать в армию. Тогда здоровье и жизнь дочери будет под угрозой. Прошу от имени организации обратиться к президенту РФ с просьбой предоставления освобождения от мобилизации родителей детей-инвалидов»,— пишет он.

Елена Клочко подчеркивает, что в каждом случае, когда отец или брат ребенка-инвалида получил повестку, региональное отделение ВОРДИ разбирается либо с военными комиссариатами, либо с правительством региона. Однако сейчас, пока законопроект находится на рассмотрении, эти вопросы «зависли».

Кроме того, отмечает госпожа Клочко, в законопроекте не обозначена другая категория граждан, нуждающихся в помощи. 26 сентября ВОРДИ еще раз обратилась в Госдуму и Совфед с просьбой включить в него также членов семей инвалидов с детства.

«В семье ничего не меняется, когда ребенку с инвалидностью исполняется 18 лет. Он также нуждается в помощи и уходе родителей. Только уменьшается пособие и число льгот»,— говорит госпожа Клочко.

Она приводит историю семьи, в которой единственным опекуном взрослого недееспособного ментального инвалида является 70-летняя мать. В силу возраста ухаживать за сыном ей тяжело, и фактически это делает ее старший 36-летний сын. При этом юридически своему брату он «никто» и попадает под мобилизацию. ВОРДИ надеется, что законодатели учтут интересы инвалидов старше 18 лет, а главы субъектов РФ и военные комиссариаты не допустят «некорректных случаев мобилизации граждан с учетом указанных в законопроекте ожидаемых изменений».

Юрист, председатель правления АНО «Центр урегулирования конфликтов в медицине» Ирина Гриценко отмечает, что, согласно п. 4 закона о мобилизации, у главы государства есть полномочия предоставлять право на отсрочку отдельным категориям граждан. «Без указа президента права на отсрочку у отцов ребенка-инвалида при наличии матери, ухаживающей за ним, нет»,— говорит госпожа Гриценко. Руководитель юридического агентства AVIM Иван Иванов добавляет, что «сейчас простор для призыва по указу президента огромный»: «А первоочередность — по критериям возраста, воинских специальностей и прочее — видимо, будут определять в Минобороны и губернаторы, исходя из количественной разнарядки по регионам. В нашем регионе (Волгоградская область.— “Ъ”) повестки раздают, кажется, уже всем. Много скандалов и обращений граждан. Попадают даже не служившие и с ограничениями к службе».

В Минобороны “Ъ” не смогли прокомментировать обращение ВОРДИ, так как, по словам представителя пресс-службы, формированием списков граждан, не подлежащих мобилизации, занимается правительство. В Министерстве труда также официально не прокомментировали запрос “Ъ”. Источник в ведомстве сообщил “Ъ”, что вопрос мобилизации граждан, осуществляющих постоянный уход за детьми с инвалидностью, уже находится «в межведомственной проработке».

Студентов частных вузов просят не призывать Президент России Владимир Путин 24 сентября подписал указ об отсрочке от мобилизации студентам, обучающимся по очной, а также очно-заочной формам. В документе речь идет не о всех категориях обучающихся. В частности, в нем не упомянуты аспиранты и студенты частных вузов. В Минобрнауки “Ъ” в воскресенье заявили, что отсрочка распространяется и на аспирантов. Впрочем, официальных распоряжений на этот счет пока не издано. По данным “Ъ”, решение может быть принято в течение двух дней. Тем временем с просьбой расширить действие отсрочки выступили несколько депутатов и ректоров. В частности, ректор частного университета «Синергия» Артем Васильев призвал дать отсрочку от мобилизации и студентам негосударственных вузов, в которых учатся более 150 тыс. человек. Также, по его мнению, важно предоставить право на отсрочку ученым до 35 лет. Со схожими предложениями в Минобрнауки обратились депутаты Яна Лантратова (СР), Ксения Горячева («Новые люди»), Артем Метелев (ЕР). По словам господина Метелева, «аспиранты, студенты государственных и частных университетов и колледжей — в сущности, одна и та же категория граждан, однако одни не подлежат мобилизации, а другие могут быть оторваны от процесса образования и отправлены на военную службу». Он считает, что такая ситуация может негативно сказаться на всей системе высшего образования, «создавая риски для закрытия 212 частных университетов». Некоторые вузы решили поддержать преподавателей и студентов, которых затронула мобилизация. Например, НИЯУ МИФИ принял решение предоставить возможность бесплатно учиться студентам-платникам, чьи родители мобилизованы в рамках СВО. Такое же решение принял ректор Мордовского госуниверситета имени Огарева Дмитрий Глушко. Помимо этого он решил выплатить по 100 тыс. руб. сотрудникам вуза, которые были мобилизованы. Иван Тяжлов

Наталья Костарнова