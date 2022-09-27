Нефтепродукты устремились вниз

Основные виды нефтепродуктов в России на оптовом рынке стремительно дешевеют. Только с начала сентября котировки отдельных марок потеряли более 20%, а цены на СУГ упали на треть. Этому способствует профицит на внутреннем рынке с учетом ограничений экспорта, а также рекордное за последний год падение цен на нефть до $83 за баррель. В перспективе эксперты допускают сохранение такой динамики, но не ожидают снижения налоговой нагрузки в нефтяной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оптовая цена основных марок бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжает активно снижаться, достигая минимальных показателей с весны. Так, стоимость топлива АИ-95 в европейской части России в понедельник снизилась на 3,57%, до 41,38 тыс. руб. за тонну. С начала сентября падение составило 21%. Бензин марки АИ-92 подешевел на 2,34%, до 40,56 тыс. руб. за тонну (с начала месяца — на 12,5%). Стоимость авиакеросина осталась на уровне 69,97 тыс. руб. за тонну.

Котировки дизельного топлива, которые несколько раз с начала года обновляли рекорды, также начали снижаться (на 0,79% — до 57,69 тыс. руб. за тонну). Последний раз исторического максимума в 58,15 тыс. руб. за тонну цена на летний вид этого топлива на СПбМТСБ достигла совсем недавно — 23 сентября. Предыдущий рекорд был зафиксирован днем ранее, 22 сентября, (57,95 тыс. руб. за тонну).

Продолжают дешеветь и сжиженные углеводородные газы (СУГ), цены на которые только недавно начали отрастать после многонедельного падения до минимальных значений. Так, если в начале лета они опускались до уровня ниже 6 тыс. руб. за тонну, то в августе цена выросла в четыре раза относительно этих показателей, превысив 24 тыс. руб. за тонну. Впрочем, потом на этом рынке произошла коррекция, но к середине сентября цена на СУГ снова отыграла свои значения, чтобы потом перейти к пиковому падению с 21,86 тыс. руб. за тонну 14 сентября до 13,84 тыс. руб. за тонну 26 сентября (падение на треть за две недели).

Основной причиной нисходящей динамики и в секторе бензинов, и в секторе СУГ является переизбыток продукции нефтегазопереработки на внутреннем рынке на фоне ограничений экспорта. Так, например, по данным Reuters, поставки бензина за рубеж по ценам, субсидируемым государством с помощью демпферного механизма, в августе снизились на 14% относительно июльского уровня из-за ослабления интереса трейдеров к такой схеме поставок. Источники агентства поясняют, что со второй половины июля из-за резкого роста оптовых цен на автобензин в РФ экономическая целесообразность его закупок на внутреннем рынке РФ для последующего экспорта резко снизилась и сохранялась лишь в том случае, если трейдеры имели возможность возвращать налог на добавленную стоимость (НДС) за поставленные объемы. При этом в августе и сентябре приобретение автобензина по внутренним ценам для экспорта стало невыгодным даже при возврате НДС, поясняют трейдеры. Это надавило на цены, которые стали снижаться раньше традиционного для этого времени в конце осени. Помимо этого, на стоимость влияют котировки нефти, которые 26 сентября достигли минимальных с начала года значений в $83 за баррель сорта Brent.

Как отмечает главный эксперт «ИнфоТЭКа» Дмитрий Забелин, в настоящее время происходят структурные сдвиги в спросе на моторные топлива — он уменьшается. Но, по его словам, сложно сказать, надолго ли сохранится такая динамика. Традиционно, поясняет эксперт, «цены падают быстро, а растут медленно», но такая логика работает в стандартной ситуации. Понижательная тенденция, говорит господин Забелин, может сохраниться и дальше. При этом, отмечает он, свою роль могут сыграть возможные изменения в налогообложении топлива. Ожидать снижения налоговой нагрузки точно не стоит, считает эксперт.

Ольга Мордюшенко