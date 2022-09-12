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Коммерсантъ FM
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На бирже дешевеет оптливо

Котировки бензина пошли вниз

Биржевая стоимость бензина в начале сентября, вопреки многолетней тенденции, снижается на фоне уменьшения нефтяных цен и окончания ажиотажного летнего сезона. Участники рынка и эксперты связывают продолжающееся снижение цен на топливо с его профицитом, который возник еще весной на фоне проблем с экспортом нефтепродуктов из-за санкций. По мнению экспертов, несмотря на удешевление топлива в оптовом сегменте, предпосылок для снижения его стоимости на АЗС нет.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась 12 сентября на 1,3% и 1,8%, до 42,8 тыс. руб. и 46,8 тыс. руб. за тонну соответственно, свидетельствуют данные биржи СПбМТСБ. Топливо дешевеет на фоне уменьшения спроса на бирже. Кроме того, влияние на его стоимость могли оказать цены на нефть, которые опускались в сентябре ниже $95 за баррель.

По словам вице-президента Российского топливного союза Рината Фаттахова, снижение цен на бензин объясняется стабильными большими объемами товара внутри страны. Так, отмечает он, на нефтебазах в ряде регионов образовались даже излишки товара в том числе из-за того, что решились проблемы с простоем железнодорожных партий. Кроме того, в отрасли наблюдается сезонное снижение спроса, связанное с окончанием теплого сезона, добавляет господин Фаттахов. Однако, считает он, могут возникнуть проблемы с обеспечением АЗС дизтопливом в преддверии зимы.

В начале осени обычно топливо дорожает на фоне снижения предложения из-за ухода НПЗ на плановые ремонты. Аналогичная ситуация обычно повторяется и весной, но в этом году с февраля топливо дешевеет из-за возникшего профицита.

Причина в том, что в условиях санкций и негласных ограничений на покупку российских нефтепродуктов компании столкнулись с проблемами при отправке их на экспорт. Также компании стремились наращивать нефтепереработку в связи с возможностью получения рекордных выплат по демпферу на фоне высоких цен на нефть.

Цены на бензин возобновили рост лишь в конце июля на фоне снижения производства заводов «Газпрома» — «Газпром нефтехим Салават» и Сургутского ЗСК, на которые обычно приходится около 15% объема биржевых продаж бензина, но в августе бензин продолжил дешеветь. Участники рынка ожидали подорожания топлива в связи со снижением с 1 сентября выплат по демпферу по бензину.

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Оптовые цены идут вниз на фоне падения спроса на бензин на ключевой площадке оптового рынка страны — СПбМТСБ, полагает Мария Арье из «Петромаркета», если еще три недели назад (за период с 22 по 26 августа) средний дневной объем продаж бензина производителями на СПбМТСБ составлял 42 тыс. тонн в сутки, то на прошедшей неделе он снизился до 32,6 тыс. тонн в сутки. При этом розничные цены на бензин не отреагировали на удешевление продукта в оптовом канале, уточняет эксперт, «предпосылок для их ощутимого снижения сейчас нет».

Операторы АЗС, которые почти весь 2021 год торговали топливами себе в убыток, не стремятся снижать розничные цены вслед за оптовыми, компенсируя понесенный ранее ущерб, считает госпожа Арье.

Она отмечает, что с начала года рост цен на АИ-92 и АИ-95 на АЗС составил всего 0,2% и 0,6% (с 47,43 руб. и 51,06 руб. за 1 литр до 47,51 руб. и 51,35 руб. за 1 литр) соответственно, что значительно ниже текущего уровня инфляции (10,4%).

Дмитрий Козлов

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