Не мало показалось

В мире по-разному отреагировали на объявление президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации и решение о проведении на неподконтрольных Украине территориях референдумов о присоединении к РФ. Власти Украины объявили, что продолжат контрнаступление до полного освобождения своих земель. США и страны—члены Евросоюза резко осудили действия Москвы, заверив, что будут и далее поддерживать Киев. Китай же по традиции призвал стороны конфликта к диалогу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Кем бы вы ни были, во что бы вы ни верили, от этого у вас должна леденеть кровь»,— сказал Джо Байден, характеризуя обращение российского президента

Фото: Mary Altaffer, AP «Кем бы вы ни были, во что бы вы ни верили, от этого у вас должна леденеть кровь»,— сказал Джо Байден, характеризуя обращение российского президента

Фото: Mary Altaffer, AP

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новости из Москвы в интервью немецкой газете Bild. Уточнив, что сам он выступление Владимира Путина не смотрел, но о его содержании знает, господин Зеленский заявил: «Он (президент РФ.— “Ъ”) хочет утопить Украину в крови, но также и в крови своих солдат… Мы будем шаг за шагом действовать согласно нашим планам. Я уверен, что мы освободим нашу территорию». В то, что власти РФ могут применить ядерное оружие для защиты новых территорий, что допускают многие западные наблюдатели, Владимир Зеленский не верит. «Не думаю, что мир допустит применение им (Владимиром Путиным.— “Ъ”) этого оружия»,— заявил он.

Напомним, в своем выступлении Владимир Путин, наоборот, обвинил Украину и западные страны в «ядерном шантаже». «Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия»,— сказал он, не уточнив, об угрозах каких именно западных лидеров идет речь.

«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф»,— продолжил президент РФ. А затем повторил ту же мысль, но другими словами: «Территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону».

На Западе именно эта часть его обращения вызвала наибольшую обеспокоенность — там ее трактовали как прямую угрозу применить ядерное оружие.

Президент США Джо Байден охарактеризовал речь российского коллеги как «безрассудную», обвинив Владимира Путина в пренебрежении обязательствами России в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Кем бы вы ни были, во что бы вы ни верили, от этого у вас должна леденеть кровь»,— заявил он в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал риторику Владимира Путина «опасной и безответственной», напомнив о том, что Россия сама подписалась под принципом, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, а потому она никогда не должна быть развязана.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель обвинил руководство России в «ядерном шантаже». «Угрозы ядерным оружием неприемлемы и представляют реальную опасность для всех. Международное сообщество должно объединиться, чтобы предотвратить подобные действия. Мир во всем мире под угрозой»,— написал он на своей странице в Twitter.

В Вашингтоне и в европейских столицах заверили, что продолжат оказывать военную и финансовую поддержку Киеву, несмотря на последние решения Москвы.

«Мы продолжим демонстрировать солидарность с Украиной против российской агрессии»,— объявил с трибуны ООН Джо Байден. Об этом же заявила и посол США на Украине Бриджит Бринк: «Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется». «Поддержка Евросоюзом Украины останется неизменной»,— пообещал и глава Евросовета Шарль Мишель.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны—члены НАТО помогать Украине еще активнее: «В качестве реакции на эту мобилизацию все сообщество свободных стран, а особенно НАТО — сильнейшего союза в истории, — должно отреагировать поддержкой Украины... Мы сделали много для Украины, но должны сделать еще больше».

Многие западные официальные лица увидели в объявлении о частичной мобилизации признак того, что российская военная операция на Украине идет не по плану. «Это определенно знак, что он (президент РФ.— “Ъ”) столкнулся с трудностями, и мы это знаем»,— заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу ABC. «Фальшивые референдумы и мобилизация — признаки слабости, провала России»,— предположила и американский посол в Киеве Бриджит Бринк.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес также заявил, что «вторжение России на Украину проваливается». «И никакие угрозы и пропаганда не могут скрыть тех фактов, что Украина побеждает в этой войне, международное сообщество едино, а Россия становится изгоем»,— добавил он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц расценил решение о частичной мобилизации как «акт отчаяния», предположив, что российское руководство «с самого начала совершенно недооценило ситуацию и волю украинцев к сопротивлению». А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте увидел в нем «признаки паники».

В том же духе высказался и генсек НАТО Йенс Столтенберг: «Путин просчитался в отношении Украины, он совершил большую ошибку».

Вместе с тем он выразил надежду, что «эта война завершится за столом переговоров, как и большинство войн».

За урегулирование ситуации посредством переговоров вчера высказались представители целого ряда стран, стремящихся сохранять нейтралитет в конфликте между Россией и Украиной. «Мы призываем все стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец боевым действиям и изыскать способ для того, чтобы принять во внимание законные обеспокоенности в области безопасности всех сторон»,— заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге в Пекине.

К переговорам стороны призвал и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу: «Чем дольше затягивается война, тем сложнее достичь ясного и приемлемого решения. Но дипломатия и диалог по-прежнему являются единственным выходом из сложившейся ситуации».

За диалог выступил и Петер Сийярто, глава МИД Венгрии, которая хоть и входит в ЕС, но старается сохранять хорошие отношения с Россией. «Мы призываем сильных игроков в мировой политике наконец поговорить друг с другом, достичь соглашения, прекратить огонь и начать переговоры, которые могут принести мир и положить конец совершенно бессмысленным страданиям десятков и сотен тысяч людей, миллионов людей»,— заявил он журналистам в кулуарах сессии Генассамблеи ООН.

Вместе с тем госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, посетивший Москву, заявил, что в Минске не видят стремления к урегулированию конфликта со стороны Киева. «Сегодня мы в Беларуси не видим позитивных шагов со стороны политического руководства Украины, которое, видимо, выполняет указки Запада, прежде всего США, ведь американцы далеко, им абсолютно все равно, что происходит на территории Европы, что происходит в Украине»,— цитирует его агентство «Белта».

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, принимая делегацию из Минска, выразил уверенность, что белорусский народ поддержит решение России защищать свой «суверенитет, безопасность и территориальную целостность», как и «стремление и волю российских соотечественников самим определять свое будущее». Он не сомневается, что «самостоятельные правительства и народы» поступят так же.

Елена Черненко