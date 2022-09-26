С «Миру» по нитке

В то время как все больше иностранных банков, даже из дружественных стран, отказываются от работы с платежной системой «Мир», Турция, наоборот, ищет возможности сохранения приема в стране российских карт. По мнению экспертов, речь может идти о разрешении открывать в России филиалы дружественных банков, кобейдже «Мира» с турецкой платежной системой Troy и ряде других схем. Однако ни один из обсуждаемых вариантов пока не выглядит гарантией против санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство Турции 26 сентября на заседании под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана рассмотрит, в частности, использование карт «Мир» и возможные альтернативы им, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Этому вопросу было посвящено и заседание 23 сентября, которое господин Эрдоган провел в Стамбуле с участием глав Минфина и ЦБ Турции, а также руководителей ведущих местных банков.

Турецкие Is bankasi и Denizbank первыми отреагировали на предупреждения Минфина США о возможных санкциях и еще 16 сентября объявили о приостановке приема карт «Мир» (см. “Ъ” от 20 сентября). Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank, которые, по крайней мере официально, также принимают российские карты, о прекращении работы с ними не сообщали. Но это сделал целый ряд банков Казахстана и Армении, хотя центробанки обеих стран подчеркнули, что выбирать, с какой платежной системой работать,— право кредитных организаций. Аналогичное заявление сделал и Нацбанк Киргизии, банки страны продолжают работать с картами «Мир». В Узбекистане объявили, что трансграничные операции по кобейджинговым картам Uzcard-«Мир» временно приостановлены «по техническим причинам». Разъяснений Нацбанка Узбекистана не последовало.

В свете этих событий объявленный президентом Турции поиск альтернативных способов платежей для российских туристов эксперты считают своевременной инициативой, которая могла бы распространиться и на другие страны. По словам главы «Национального платежного совета» Алмы Обаевой, решением проблемы могло бы стать открытие филиалов турецких, армянских, казахских, киргизских и других банков из дружественных стран в России. «Скорее бы ЦБ РФ выпустил требования к филиалу иностранного банка в России, тогда мы все сможем открывать счета в иностранных банках и иметь карты любой международной платежной системы»,— говорит она. Сейчас открытие филиалов иностранных банков в РФ запрещено, для работы в стране нужно создавать дочернюю кредитную организацию.

Как поясняет руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова, в 2013 году сам термин «филиал иностранного банка» был исключен из текста закона «О банках и банковской деятельности». По ее словам, к 1 декабря закон будет актуализирован и, вероятно, позволит снова создавать филиалы иностранных кредитных организаций, но только из дружественных стран. «Разрешение создавать филиал обоснованно: в отношении этих банков регуляторный риск незначителен, их процентные ставки и резервные требования несильно отличаются от российских»,— говорит она.

В то же время госпожа Орлова не исключает, что европейские и американские власти могут посчитать открытие иностранцами филиала в РФ содействием в обходе санкционных запретов, поскольку такие филиалы не будут ограничены в правах на денежные переводы по системе SWIFT, а также картах VISA/Mastercard.

Есть и другие схемы, которые могут рассматривать турецкие и российские власти. Так, независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что альтернативой может быть кобейдж с «Миром» турецкой платежной системы Troy. Алма Обаева также называет кобейдж хорошим решением: в России карта работает как «Мир», а в Турции — как Troy, и турецкие банки никаких санкций не нарушают.

Однако создание кобейджа с Troy может быть осложнено тем фактом, что турецкая платежная система активно сотрудничает с американскими AMEX и Discover. Выпуск иностранными банками карт «Мир» сопряжен с теми же рисками, что и их прием, поскольку западные власти предостерегли от сотрудничества с российской платежной системой.

По мнению госпожи Обаевой, в качестве альтернативы может быть использована система быстрых платежей (СПБ) ЦБ РФ, в которой уже тестируются трансграничные переводы. «Но в этом случае предстоит решить ряд технических вопросов,— уточняет эксперт.— Не стоит забывать и о цифровом рубле — в перспективе это может быть наиболее простым решением».

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров уверен, что оптимальное по срокам реализации решение, позволяющее исключить риски вторичных санкций, просто отсутствует и заявление президента Эрдогана о его разработке — просто «попытка подсластить пилюлю». «Различные варианты взаимодействия, несомненно, возможны, но наиболее надежные с точки зрения исключения вторичных санкций требуют значимых вложений, в том числе и временных»,— подчеркивает господин Прохоров.

По его мнению, тематика расширения или даже просто сохранения географии приема карт «Мир» сейчас вообще «уйдет с первого плана в условиях предполагаемого значительного сокращения зарубежных поездок». Более актуальными, полагает Роман Прохоров, будут, например, трансграничные расчеты с использованием криптовалют, о возможности которых «вроде бы наконец договорились ЦБ и правительство РФ».

Максим Буйлов