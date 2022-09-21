Туристы разложили карты

Новости об ограничении приема карт платежной системы «Мир» турецкими банками могут спровоцировать вторую волну спроса на позабытые туристами с весны «карточные туры» за рубеж. Сейчас запросы на них получают представили 53% туркомпаний, но реальный поток оценивается лишь в сотни в месяц. Чаще всего за картами россияне ездят в Узбекистан, Казахстан, Армению, Турцию. Однако для турбизнеса этот сегмент пока не особо привлекателен из-за рисков, связанных с возможными ограничениями на выдачу карт россиянам зарубежными банками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спрос на туры за зарубежными банковскими картами может увеличиться на фоне новостей о сокращении возможностей расплачиваться картой «Мир» за рубежом, говорится в исследовании B2B.Ostrovok.ru. Сейчас по результатам опроса сервиса запросы на «карточные туры» получают 53% российских турагентов: 35% участников рынка продают их, 18% — нет. У 36% компаний обращений нет.

Решение турецких банков ограничить работу с системой «Мир» может привести ко второй волне спроса на этот продукт, предполагает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. «Карточные туры» получают новую аудиторию — это 4 млн человек, которые ездят в Турцию, поясняет он. Но эксперт предупреждает, что реализация спроса будет зависеть от политики зарубежных банков по открытию счетов россиянам. Не исключает увеличения спроса и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Хотя она ждет умеренную динамику: «В Турцию можно поехать с наличными, в частности, с рублями».

«Карточные туры» появились на российском рынке весной после прекращения работы Visa и MasterCard. Это поездки, которые участники рынка предлагают для открытия карточных счетов в других странах. Услуга пользуется популярностью как среди путешественников, так и тех, кому нужно проводить трансграничные оплаты, поскольку карты «Мир» и UnionPay не закрывают эти потребности, поясняет глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Но независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков напоминает о рисках: «Счета могут быть заморожены или подвержены другим действиям, например, во избежание вторичных санкций». Он обращает внимание и на необходимость предоставления отчетности в налоговые органы.

Весной спрос на «карточные туры» был высоким, но сейчас снизился, так как, по словам собеседника “Ъ” на туррынке, требования банков к российским заявителям постоянно ужесточаются. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева констатирует, что многие активные туристы уже открыли счета в зарубежных банках. Но спрос на продукт, по мнению эксперта, все же будет сохраняться, «пока опция существует». Майя Ломидзе субъективно оценивает долю «карточных туров» в организованном сегменте турбизнеса в 50%. Объективных данных сейчас нет, оговаривается она. По данным B2B.Ostrovok.ru, 88% работающих с «карточными турами» агентов получают до пяти запросов в месяц, 4% — до десяти, 8% — более десяти.

Наиболее востребованными направлениями для «карточных туров» участники опроса B2B.Ostrovok.ru называют Узбекистан (48% респондентов), Казахстан (45%), Армению (28%), Турцию (21%), Киргизию (17%), Белоруссию (14%), Грузию (10%) и Азербайджан (7%). Дарья Домостроева поясняет, что ее компания предлагает опцию оформления карты в рамках экскурсионных туров в Узбекистан и Армению как дополнительную. «Здесь туристам требуется сопровождение, в Белоруссию чаще ездят самостоятельно, в частном порядке получается решать вопросы и в Киргизии»,— поясняет она.

По данным B2B.Ostrovok.ru, средняя стоимость «карточных туров» достигает 70 тыс. руб., такие варианты выбирают 83% клиентов. Но многие участники рынка держатся в стороне от этого сегмента. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов поясняет, что «карточные туры» не массовый продукт, поэтому не все агенты видят смысл с ними работать. По его словам, у таких туров есть риски, связанные с оформлением документов, вынужденными задержками, политикой банков зарубежных стран.

Александра Мерцалова, Максим Буйлов