Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Туристы разложили карты

Проблемы с «Миром» могут вернуть спрос на поездки за банковским пластиком

Новости об ограничении приема карт платежной системы «Мир» турецкими банками могут спровоцировать вторую волну спроса на позабытые туристами с весны «карточные туры» за рубеж. Сейчас запросы на них получают представили 53% туркомпаний, но реальный поток оценивается лишь в сотни в месяц. Чаще всего за картами россияне ездят в Узбекистан, Казахстан, Армению, Турцию. Однако для турбизнеса этот сегмент пока не особо привлекателен из-за рисков, связанных с возможными ограничениями на выдачу карт россиянам зарубежными банками.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Спрос на туры за зарубежными банковскими картами может увеличиться на фоне новостей о сокращении возможностей расплачиваться картой «Мир» за рубежом, говорится в исследовании B2B.Ostrovok.ru. Сейчас по результатам опроса сервиса запросы на «карточные туры» получают 53% российских турагентов: 35% участников рынка продают их, 18% — нет. У 36% компаний обращений нет.

Решение турецких банков ограничить работу с системой «Мир» может привести ко второй волне спроса на этот продукт, предполагает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. «Карточные туры» получают новую аудиторию — это 4 млн человек, которые ездят в Турцию, поясняет он. Но эксперт предупреждает, что реализация спроса будет зависеть от политики зарубежных банков по открытию счетов россиянам. Не исключает увеличения спроса и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Хотя она ждет умеренную динамику: «В Турцию можно поехать с наличными, в частности, с рублями».

«Карточные туры» появились на российском рынке весной после прекращения работы Visa и MasterCard. Это поездки, которые участники рынка предлагают для открытия карточных счетов в других странах. Услуга пользуется популярностью как среди путешественников, так и тех, кому нужно проводить трансграничные оплаты, поскольку карты «Мир» и UnionPay не закрывают эти потребности, поясняет глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Но независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков напоминает о рисках: «Счета могут быть заморожены или подвержены другим действиям, например, во избежание вторичных санкций». Он обращает внимание и на необходимость предоставления отчетности в налоговые органы.

Весной спрос на «карточные туры» был высоким, но сейчас снизился, так как, по словам собеседника “Ъ” на туррынке, требования банков к российским заявителям постоянно ужесточаются. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева констатирует, что многие активные туристы уже открыли счета в зарубежных банках. Но спрос на продукт, по мнению эксперта, все же будет сохраняться, «пока опция существует». Майя Ломидзе субъективно оценивает долю «карточных туров» в организованном сегменте турбизнеса в 50%. Объективных данных сейчас нет, оговаривается она. По данным B2B.Ostrovok.ru, 88% работающих с «карточными турами» агентов получают до пяти запросов в месяц, 4% — до десяти, 8% — более десяти.

Наиболее востребованными направлениями для «карточных туров» участники опроса B2B.Ostrovok.ru называют Узбекистан (48% респондентов), Казахстан (45%), Армению (28%), Турцию (21%), Киргизию (17%), Белоруссию (14%), Грузию (10%) и Азербайджан (7%). Дарья Домостроева поясняет, что ее компания предлагает опцию оформления карты в рамках экскурсионных туров в Узбекистан и Армению как дополнительную. «Здесь туристам требуется сопровождение, в Белоруссию чаще ездят самостоятельно, в частном порядке получается решать вопросы и в Киргизии»,— поясняет она.

По данным B2B.Ostrovok.ru, средняя стоимость «карточных туров» достигает 70 тыс. руб., такие варианты выбирают 83% клиентов. Но многие участники рынка держатся в стороне от этого сегмента. Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов поясняет, что «карточные туры» не массовый продукт, поэтому не все агенты видят смысл с ними работать. По его словам, у таких туров есть риски, связанные с оформлением документов, вынужденными задержками, политикой банков зарубежных стран.

Александра Мерцалова, Максим Буйлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...