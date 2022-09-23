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Коммерсантъ FM
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Басманный суд не оценил преступное сообщество банкиров

Следственному комитету впервые отказано в массовых арестах финансистов

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы отправил под домашний арест бывших топ-менеджеров разорившегося банка «Балтика» Галину Роговец и Олега Клепикова, бухгалтера этой кредитной организации Любовь Зарубину, а также коммерсанта Юрия Павличева. Все они обвиняются в хищении из банка около 900 млн руб. незадолго до отзыва у него лицензии. Преступление, полагают в СКР, требовавшем для финансистов тюрьмы, они совершали в составе оргпреступного сообщества с использованием служебного положения. Подозреваемым по этому делу вот уже полтора года является и бывший председатель правления «Балтики» Олег Власов, фигурирующий также в деле о выводе из России около 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ходатайства об аресте Галины Роговец, Олега Клепикова, Любови Зарубиной и Юрия Павличева оказались идентичными. В них следователь ГСУ СКР утверждал, что причастность фигурантов к преступлению «подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе показаниями свидетелей, проведенными обысками у физических и юридических лиц». Необходимость пребывания фигурантов в СИЗО обосновывалась тем, что обвиняемые «могут скрыться от органов предварительного следствия, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу».

В свою очередь, защита экс-банкиров и коммерсанта утверждала, что никаких оснований для избрания самой строгой меры пресечения нет, и просила о домашнем аресте. В итоге рассматривавшие ходатайства судьи Левашова, Николаева и Борисова оказались солидарны с позицией именно адвокатов. Под домашний арест бывшие член совета директоров «Балтики» Галина Роговец, член правления Олег Клепиков, бухгалтер Любовь Зарубина и коммерсант Юрий Павличев отправлены до 20 ноября.

Уголовное дело по факту хищения путем особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из «Балтики» около 900 млн руб. СКР возбудил в феврале 2021 года. Тогда же в нем появился и первый подозреваемый, уже находившийся в СИЗО по обвинению в выводе из своего банка, в том числе по так называемой молдавской схеме, миллиардов рублей бывший председатель правления кредитного учреждения Олег Власов. Впрочем, как утверждает его защита, с тех пор по каким-то причинам следователь экс-финансиста в рамках нового дела так ни разу и не допросил.

А вот его предполагаемых сообщников задержали 20 сентября 2022 года, и в тот же день всем четверым предъявили обвинения. При этом Галине Роговец, Олегу Клепикову и Юрию Павличеву помимо растраты вменили в вину еще и участие в организованном преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

По данным “Ъ”, речь в материалах дела идет о выводе из «Балтики» в период с 30 сентября по 17 ноября 2015 года около 900 млн руб. Происходило это путем выдачи якобы ничем не обеспеченных кредитов ООО «Авантинвест», которое в то время возглавлял Юрий Павличев, а также переуступки права требования «Балтики» к юрлицам. В результате, по версии следствия, средства оказались похищены, а в активах банка образовались безнадежные долги. Отметим, что на момент отзыва лицензии (24 ноября 2015 года) они в общей сложности составляли почти 12 млрд руб.

Получить комментарии защиты арестованных коммерсанта и экс-банкиров “Ъ” не удалось.

Адвокат же Олега Власова Даниил Никифоров считает, что абсолютно нормальную деятельность банка и его должностных лиц следствие пытается представить как преступление. «Все решения о выдаче тех же кредитов принимались коллегиально, а те, кого сейчас следствие обвиняет в чем-то противоправном, не могли не визировать решения кредитного комитета, в противном случае это противоречило бы интересам банка»,— добавил господин Никифоров.

Олег Рубникович

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