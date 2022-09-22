Резервы в рассрочку

Подсанкционные банки получат от ЦБ рассрочку на создание резервов по заблокированным активам на десять лет. Регулятор также готов предоставить участника рынка грейс-период по повышенным требованиям к достаточности капитала. Рассрочка даст возможность реализовать не приносящие денежного потока активы, отмечают эксперты. Снижение же требований по достаточности капитала позволит расплачиваться с акционерами, прежде всего с государством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ЦБ планирует дать кредитным организациям десять лет на создание резервов по заблокированным из-за санкций активам, обещая «максимальную гибкость», заявил на форуме «Банки России — XXI век» глава департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов.

После начала военных действий на Украине под санкции, которые предполагают в том числе заморозку активов в разных юрисдикциях, попали крупнейшие банки — как государственные (Сбербанк, ВТБ, ПСБ), так и частные (Альфа-банк, Совкомбанк и др.). У Сбербанка ряд активов «был конфискован и продан (дочерние банки в Восточной Европе.— “Ъ”)», говорил его глава Герман Греф. Также заморожены валютные остатки на корсчетах российских банков.

В случае с ВТБ объем замороженных активов составлял «порядка 600 млрд руб.», уточнял его руководитель Андрей Костин. Сам он предлагал растянуть их резервирование на семь-десять лет. «Большинство активов, надежность которых оказалась под вопросом, станут деньгами или убытком намного раньше. Но часть из них, судьба которых может проясняться долго, не должна резервироваться немедленно»,— считает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Других явных интересантов столь длинных сроков нет, полагает один из экспертов финансового рынка, а само послабление — фактически рассрочка на признание убытков на длительный срок. При этом, подчеркивает эксперт, при попадании под санкции решение о резервах по активам должен был принимать каждый банк, в том числе на основе суждения о том, с какой вероятностью сможет получить их обратно.

Введение санкций не позволяет ряду активов российских банков демонстрировать денежные потоки, но это не означает, что их стоимость равна нулю, уточняет гендиректор АКРА Михаил Сухов. Предложенный длительный срок, по его мнению, выглядит разумным и «напрашивался в силу непонятности ситуации».

Но варианты работы с такими активами остаются, подчеркивает эксперт: например, продажа с дисконтом в какие-либо дружественные юрисдикции, которые не боятся санкций, обмен активами и т. д.

Так что необходимости полностью списывать их нет, особенно на фоне отсутствия у банков проблем с ликвидностью, полагает господин Сухов.

Помимо рассрочки на создание резервов, ЦБ готов дать банкам с 2023 года послабления по капиталу. По словам Александра Данилова, регулятор может обнулить на год надбавки к нормативам достаточности капитала, но затем в течение пяти лет кредитные организации должны их восстановить. В частности, к минимальному уровню норматива по достаточности капитала в 8% действует ряд надбавок сверх минимума: 1% для системно значимых банков и 2,5% — для поддержания достаточности капитала.

В обмен на это ЦБ будет требовать от банков выплачивать акционерам не более 50% прибыли. Нельзя будет тратить и нераспределенную прибыль прежних лет. Фактически для сроков восстановления надбавок наиболее важным является взаимодействие банков и их акционеров, причем в основном государства, и решающим будет вопрос, связанный с ожиданиями дивидендных выплат, отмечает Михаил Сухов. Срок в пять лет, полагает он, дан для того, чтобы банки и поддерживали бюджет, и плавно улучшали достаточность капитала.

Ольга Шерункова