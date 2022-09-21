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Коммерсантъ FM
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По законам заемного времени

Банки ждут разъяснений о кредитных каникулах для мобилизованных

ЦБ рекомендовал кредитным организациям обеспечить мобилизованных заемщиков каникулами и реструктуризациями, причем без начисления штрафов и ухудшения кредитной истории. Банкиры лишь говорят, что будут следовать рекомендациям регулятора, и ждут разъяснений. Микрофинансисты считают, что ситуация не будет хуже ковидной, но видят риск роста дефолтов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Банк России разместил на своем сайте сообщение для кредитных организаций, рекомендовав им предоставлять каникулы гражданам, мобилизованным в соответствии с указом президента. Они смогут обратиться в банк или микрофинансовую организацию за отсрочкой по платежам или уменьшением их размера по всем видам займов и кредитов, в том числе ипотеке, на период мобилизации.

Банки, МФО и другие профессиональные кредиторы должны идти навстречу таким заемщикам и разработать специальные программы кредитных каникул и реструктуризации, поясняют в ЦБ. Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из него, если обращено взыскание. Банки, МФО и бюро кредитных историй не должны рассматривать такие реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика. Аналогичные права предоставляются и близким родственникам заемщиков, говорится в материалах ЦБ. В дальнейшем специальные кредитные каникулы могут быть закреплены в законе.

В то же время глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в первой половине дня заявил, что граждане, подпавшие под частичную мобилизацию, продолжат платить ипотеку. Как пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель, на лиц, подлежащих мобилизации, льготы для военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан сейчас не распространяются. Статус ветерана и инвалида боевых действий был предоставлен лицам, выполняющим задачи в ходе военных действий с 24 февраля. Это позволило распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей, отмечает юрист. Однако, уточняет он, даже для них отсрочка по ипотеке законодательно не предусмотрена.

Компании начали готовится к частичной мобилизации сотрудников

Опрошенные “Ъ” кредиторы комментировать инициативы регуляторов и заявления чиновников считают преждевременным, поясняя, что нужно ждать официальных разъяснений, статистики, «переварить информацию». В МФК «Мигкредит» и ХКФ-банке лишь подчеркнули, что будут следовать всем рекомендациям регулятора.

Вместе с тем предоставление отсрочки по исполнению обязательств по кредитам и займам для военнослужащих, принимающих участие в военных действиях,— стандартная практика в финансовых организациях, а рекомендация Банка России — лишь фактическое закрепление «лучших практик» в деятельности всех профессиональных кредиторов, уверяет заместитель председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. По его оценке, с учетом количества лиц, заявленных для частичной мобилизации, маловероятно существенное влияние такой реструктуризации на качество кредитных портфелей.

«По статистике Webbankir, на военнослужащих приходится 3–4% от всех займов, что не может серьезно повлиять на финансовое положение. Кроме того, военнослужащие — одни из самых дисциплинированных заемщиков»,— отмечает гендиректор компании Андрей Понамарев.

«Как показал опыт пандемии, за кредитными каникулами обращались менее 0,01% заемщиков. Сопоставимое количество можно прогнозировать и сейчас»,— полагает гендиректор Moneyman Сергей Весовщук. Даже в самых неблагоприятных условиях меры лояльности или кредитные каникулы в МФО могут понадобиться не более 0,5–1% заемщиков среди мобилизованных граждан, уточняет гендиректор «Займер» Роман Макаров.

Однако не все эксперты настроены так оптимистично. «Рынок уже испытывает колоссальное давление, учится работать в условиях ограниченного фондирования, постоянно расширяются законодательные ограничения. Безусловно, МФО пойдет навстречу клиентам, но пока большой вопрос с продолжительностью такой программы и с оценкой новых заемщиков, каждый второй из которых мужчина»,— опасается гендиректор ГК Eqvanta Андрей Клейменов. Возможен рост дефолтов, согласен глава совета директоров финтех-группы Finbridge Леонид Корнилов. Дополнительные риски, добавляет координатор проекта народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, создает и вероятность того, что близкие родственники мобилизованных могут не быть идживенцами и иметь статус созаемщиков, но в структуре семейного бюджета их доходы незначительны.

Полина Трифонова

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