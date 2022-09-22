Росстат отстает от ЦБ в оценке потребнастроений граждан

ЦБ фиксирует разворот в оценках потребительских настроений граждан. Как следует из сентябрьского аналитического комментария регулятора по этой теме, индекс потребительских настроений снизился до 97,8 пункта (минус 0,5 пункта к августу). В составе этого индикатора индекс ожиданий (оценка домохозяйствами перспектив материального положения через год и изменение экономических условий в стране через год и пять лет) снизился второй месяц подряд (до 109,6 пункта). Рост индекса текущего состояния при этом продолжился, но более низкими темпами, чем в предыдущие месяцы,— плюс 0,4 процентного пункта (п. п.) к августу (до 80,1 пункта). Это, впрочем, произошло только за счет ответов респондентов о крупных покупках, личное материальное положение они оценили хуже, чем месяцем ранее (см. график).

На фоне того, что ожидания изменения своего материального положения немного улучшились, а оценки текущих доходов подросли, склонность домохозяйств к потреблению в сентябре достигла максимума с января 2022 года. Доля респондентов, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не сберегать, увеличилась до 29,6% (плюс 2,4 пункта к августу). Отметим, что опережающие индикаторы не демонстрировали заметного роста потребительских трат граждан в конце квартала, а, напротив, указывали на их снижение (см. “Ъ” от 13 и 16 сентября).

В то же время на основе опросов, проведенных в первой декаде августа, Росстат фиксирует бурный рост потребительских ожиданий в третьем квартале 2022 года. Индекс потребительской уверенности фактически вернулся к значениям первого квартала, составив минус 22% против минус 31% в апреле—июне. Индекс ожидаемых в течение года изменений экономической ситуации вырос на 8 п. п. и составил минус 14%, что оказалось его лучшим значением с третьего квартала 2021 года. Причина этого — снижение доли респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России будет ухудшаться, и увеличение числа нейтральных оценок. В августе практически половина опрошенных считала, что хуже уже не будет, а 19% верили, что ситуация в стране будет улучшаться на фоне растущей благоприятности оценок текущего времени как для крупных покупок (на 11 п. п., до минус 35%), так и для сбережений (на 8 п. п., до минус 36%).

Алексей Шаповалов