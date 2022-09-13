Промтовары прощаются с частным спросом

По данным Сбериндекса, номинальные траты граждан на товары и услуги за неделю с 5 по 11 сентября по сравнению с тем же периодом 2021 года выросли лишь на 4% против 5,4% и 7,5% в предыдущие недели — при инфляции на 5 сентября около 14,1%. С последней недели августа устойчиво ускоряется рост спроса на услуги, прежде всего на медицинские и отели в РФ (с 5 по 11 сентября годовые темпы роста их потребления вышли в плюс), и развлечения, рост трат на которые за эту неделю составил 62,5% год к году. Впрочем, это не остановило спада общих потребительских расходов на фоне падения годовых показателей на товарных рынках до минус 0,9%, минимума с июля 2021 года.

Особенно обращает на себя внимание провал в покупках промтоваров — на прошлой неделе он углубился до 11,8% после 4,3% и 0,2% в предыдущие две недели (см. график), это максимальная глубина с 5 апреля 2020 года, нижней точки локдауна. Быстрее всего сжимаются покупки мебели, одежды и обуви, техники и электроники, товаров для строительства и ремонта. Заметим, о снижении потребительских трат граждан свидетельствуют и измерения Romir — с 29 августа по 4 сентября их средние недельные расходы сократились по сравнению с предшествующей неделей на 0,9% (в годовом — выросли на 1,3%).

“Ъ” уже писал, что отскок экономической активности в конце второго квартала, вероятно, завершился разворотом. «Пока сложно сказать, что происходит. Но очень похоже, что после летней паузы начинается новая волна падения потребительского спроса, что потянет за собой и всю экономику»,— заключают аналитики Telegram-канала MMI. Вероятно, накопленный отложенный спрос был невелик и уже реализован.

На этом фоне совокупный долг граждан увеличился в июле на 278 млрд руб., или на 1% к июню, когда он вырос на 97 млрд руб., или 0,4% к маю; с начала же года долг домохозяйств увеличился на 795 млрд руб. против 2,8 трлн руб. за тот же период 2021 года. «На 2 трлн руб. меньше — именно столько было изъято из внутреннего спроса, и это стало значимым дезинфляционным фактором»,— замечают авторы Telegram-канала MMI, предполагая, что кредитование может еще немного ускориться, но темпы будут ниже траектории 2021 года, хотя и поддержат спрос.

Алексей Шаповалов