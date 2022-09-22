Труд особой ценности

Мобилизация, которая должна затронуть до 300 тыс. россиян, вряд ли сильно скажется на российском рынке труда в целом. Однако она создает дополнительные риски для работодателей, которые должны оповестить подлежащих мобилизации сотрудников, избежав штрафов, и восполнить их потери, выведя наиболее востребованные кадры из-под действия указа президента или дождавшись их возвращения. Отдельные сложности могут возникнуть у предприятий ОПК, если им придется быстро наращивать выпуск продукции на фоне роста спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вчера указом президента в РФ была объявлена «частичная мобилизация», которая позволит властям призвать на фронт до 300 тыс. резервистов. Большая часть из них ожидаемо окажется мужчинами в возрасте от 20 до 35 лет (см. стр. 1), то есть россиянами в трудоспособном возрасте. Всего к рабочей силе в РФ, по данным Росстата, относится 75,3 млн человек, из которых 71,7 млн — занятые. Из них мужчины — это 38,7 млн человек, из них работают 36,8 млн. При полном исполнении указа президента с рынка труда в ближайшие месяцы уйдут до 0,4% рабочей силы и 0,7% работников-мужчин. Большая часть из них заняты в обрабатывающих производствах (6,4 млн), на транспорте (4,9 млн), в строительстве (4,3 млн) и торговле (4,3 млн). Если мобилизация не расширится, сокращение предложения рабочих рук будет мало заметно для российского рынка труда.

В то же время для работодателей исполнение ряда требований указа может оказаться затруднительным. Так, по положениям Трудового кодекса они обязаны при получении списков сотрудников, подлежащих мобилизации, оповестить их об этом в течение двух суток под угрозой штрафа в 1–3 тыс. руб. (ст. 21.2 КоАП, о том, что подобные списки начали им приходить, “Ъ” сообщили ряд московских компаний).

По ст. 83 ТК в случае, если работника призывают на военную службу, трудовой договор с ним подлежит прекращению с выплатой двухнедельного заработка. Однако, как сообщили “Ъ” в одной из госкомпаний, там планируют сохранить рабочие места мобилизованных до их возвращения. «Вероятно, будем нанимать людей им на замену по срочным трудовым договорам»,— отметил в разговоре с “Ъ” топ-менеджер. Еще одним путем сохранения кадров может стать их переоформление в другие подразделения — так, ряд крупных работодателей имеет в структуре IT-подразделения в виде отдельных юридических лиц. «Если переоформлять сотрудников на работу именно туда, то они могут избежать призыва, даже подходя для мобилизации по всем остальным критериям»,— рассуждает директор по персоналу одного из российских ритейлеров. Наконец, как рассказали “Ъ” в представительстве иностранной компании в РФ, те, кто «находится в зоне риска, но могут работать удаленно или перевестись в другие страновые подразделения, могут получить предложение уехать из России».

Дополнительные расходы у компаний могут возникнуть и в связи с необходимостью психологической помощи и поддержки оставшихся сотрудников — спрос на такие услуги, отметим, существенно вырос сразу после 24 февраля этого года. «Многие находятся в панике, потому что не понимают, затронет ли их трудовая мобилизация и что с ними будет»,— говорит HR-специалист одной из российских технологических компаний.

Отдельные сложности с кадрами на фоне мобилизации могут возникнуть у предприятий ОПК, поскольку спрос на их продукцию может значительно вырасти. Правительство ранее внесло изменения в трудовое законодательство, разрешив им в принудительном порядке привлекать сотрудников к дополнительной оплачиваемой работе (подробнее см. “Ъ” от 4 июля), но им может потребоваться и расширение найма, а перечни востребованных сотрудников и специалистов, подлежащих мобилизации, могут во многом совпадать.

Елена Воробей