Вставай, страна частичная

Президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию», сообщив, что в первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. В Минобороны уточнили, что речь идет о 300 тыс. резервистов, но студентов и срочников привлекать не планируется. Региональные власти, как выяснил “Ъ”, немедленно приступили к мобилизационным мероприятиям. Причем пока только в Курской области гражданам в запасе без разрешения военкомата запрещено покидать территорию субъекта. В Москве, сообщают источники “Ъ” в силовых структурах, активизированы поиски уклонистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В России планируется мобилизовать 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В России планируется мобилизовать 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт»,— объявил президент в ходе обращения в среду утром (выступление ожидалось накануне вечером, но было перенесено). Перед отправкой в части граждане пройдут «дополнительную подготовку», отметил глава государства. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу позднее уточнил, что войска ждут прибытия 300 тыс. резервистов (около 1% мобилизационного ресурса страны). При этом министр обещал не задействовать студентов вузов и колледжей и солдат-срочников.

Согласно ст. 53 закона «О воинской обязанности и военной службе», в России есть три определяющих очередность мобилизации разряда запаса. По первому разряду в войска призываются солдаты, старшины, прапорщики и мичманы возрастом до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и высшие офицеры до 65 лет. По второму разряду «солдатская» планка возраста повышается до 45 лет, офицерская — до 55 лет, высшая офицерская — до 70 лет. Наконец, в третий разряд попадают солдаты, старшины, прапорщики и мичманы до 50 лет и младшие офицеры до 60 лет. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предположил, что в первую очередь мобилизовать будут граждан из первого разряда, но не исключил призыва из второго разряда военнообязанных «по некоторым остро востребованным специальностям». Эти специальности он, впрочем, не назвал. Отметим, законодательство в случае мобилизации накладывает на граждан обязанность являться по вызову военкомов и исполнять требования в повестках.

Заочная дискуссия в Госдуме и Совфеде возникла по поводу мобилизации выпускников военных кафедр. Господин Картаполов сообщил, что на службу могут призвать таких граждан, если их военно-учетные специальности (ВУС) «будут востребованы». Об этом же говорил и Сергей Шойгу. Однако глава комитета Совета федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев уточнил, что под мобилизацию подпадут только выпускники военных кафедр, которые служили в армии: «Министр же вам разъяснил: призываться будут те, кто служил».

В президентском указе разряды граждан из запаса, которые подлежат призыву в войска, или количество потенциальных рекрутов не оговаривается. Текст лишь содержит уточнение, что от мобилизации освобождаются лица по состоянию здоровья (признанные негодными к службе), осужденные граждане (с наказанием в виде лишения свободы) и лица «по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе». Однако последний параметр, в свою очередь, зависит от того, из какого разряда мобилизуются граждане РФ. Кроме того, сотрудникам оборонных предприятий документом определена отсрочка от призыва.

В объединении адвокатов «Первый отдел» напомнили, что повестка в военкомат должна быть вручена лично в руки под подпись: «Если же вам оставили ее, например, в почтовом ящике, то за неявку можно получить штраф до 3 тыс. руб. по ст. 21.5 КоАП РФ»,— добавили в «Первом отделе».

Отметим, что по ст. 21 федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» стоящим на воинском учете гражданам после объявления мобилизации «воспрещается выезд с места жительства» без разрешения военкомов. При этом глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что ограничений на выезд за рубеж в России в условиях частичной мобилизации 21 сентября введено не было. Андрей Картаполов заверил, что ограничений на выезд из России и перемещение между субъектами РФ для граждан, подлежащих частичной мобилизации, вводить не требуется. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился сказать, ограничат ли власти выезд за рубеж для граждан.

Регионы дают огня

Уже в среду региональные власти начали работу по подготовке к широкой мобилизационной кампании. Военный комиссар Курской области Владимир Родионов, в частности, предупредил граждан, что подход будет «очень жестким» и «хулиганить не получится». После получения повестки нужно явиться на пункт сбора, но медкомиссию пройдут лишь граждане с жалобами на здоровье, заявил господин Родионов, пообещав сразу отправлять в части молодых людей до 30 лет, так как «они еще не забыли навыки». По словам курского военкома, всего в войска планируется отправить до 3 тыс. жителей области, при этом наиболее востребованы десантники, артиллеристы, танкисты и мотострелки. Он не исключил, что заканчивающих службу осенью срочников мобилизуют сразу после окончания срока службы. С 21 сентября выезды за пределы Курской области для граждан в запасе без разрешения военкомата запрещен, подчеркнул Владимир Родионов. Отметим, это единственный регион, где, по имеющейся у “Ъ” информации, введена подобная мера.

В Санкт-Петербурге призывную комиссию по мобилизации возглавил губернатор Александр Беглов. В Telegram-каналах в течение дня появлялись сообщения о раздаче повесток сотрудникам ЖКХ якобы для раскладывания по почтовым ящикам, а также рассказы о военных патрулях у станций метро, якобы проверяющих мужчин призывного возраста. Впрочем, официально эта информация не подтвердилась.

«В обязательном порядке, как сказал глава государства, мобилизованные будут направлены на допподготовку в учебный центр Минобороны»,— написал в своем Telegram-канале избранный глава Марий Эл Юрий Зайцев. По его словам, приказ президента «будет исполнен в том количестве и в сроки, которые Минобороны определило для нашего региона». Впрочем, количество призывников и сроки он не назвал. «Как и другие задачи Верховного главнокомандующего, Министерства обороны, задача будет решаться в опережающем порядке и являться приоритетом в работе»,— заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Между тем военный комиссариат Свердловской области не получил информацию, сколько жителей региона попадет под мобилизацию, а также в каком виде и когда они будут об этом оповещены. Об этом “Ъ” рассказали оперативные дежурные.

В Воронеже, по данным “Ъ”, сотрудникам одного из городских предприятий вручают повестки через отдел кадров. Об аналогичной ситуации рассказывают сотрудники предприятий в Москве: три человека, попадающие под параметры «частичной мобилизации» по возрасту и опыту военной службы, получили повестки также через HR-отдел прямо на работе. Все они должны явиться в военкомат в ближайшие дни.

В Крыму создан штаб для исполнения указа президента о частичной мобилизации, который возглавил глава республики Сергей Аксенов. Он и его коллега из Севастополя Михаил Развожаев возглавят призывные комиссии в своих субъектах. По данным властей Севастополя, в ближайшие дни 3–4% от запасников получат повестки. Из них отберут тех, кто имеет реальный боевой опыт и участвовал в спецвоензаданиях. В военкоматы активно приглашают и добровольцев. В Совмине республики призвали не верить информации, что мужчинам, проживающим на полуострове, для проезда через Крымский мост нужно брать разрешение в военкомате.

Срочники и отсрочники

21 сентября днем корреспондент “Ъ” побывал у двух военкоматов на юге Москвы. Возле входа переминались с ноги на ногу около десятка молодых людей возрастом чуть старше 20 лет. Двое из них сообщили “Ъ”, что после чтения новостей решили занести в военкомат справку об очном обучении в вузе (для получения отсрочки). По их словам, они сделали это по собственному желанию — рекомендаций от руководства вузов не было. Адвокат, заместитель председателя МГКА «Центрюрсервис» Илья Прокофьев напомнил, что студенты-очники имеют отсрочку как от срочной службы, так и от призыва в период мобилизации: «Если после поступления студент предоставлял в военкомат сведения об отсрочке, дополнительно их предоставлять не нужно». Студенты, обучающиеся в медицинских вузах, также не являются военнообязанными и не подлежат мобилизации, если на это не будет специального указа президента РФ, говорит адвокат. «Однако после выпуска они могут быть в любой момент направлены для оказания медпомощи в местах проведения боевых действий»,— предположил господин Прокофьев.

Зампред думского комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заверил, что мобилизация медработников будет проходить «спокойно, без аврала и в понятном режиме». По его словам, в войска призовут не более 3 тыс. человек, прежде всего выпускников военно-медицинских вузов с подготовкой в области военно-полевой медицины, а также врачей с опытом боевых действий. Также, продолжил господин Башанкаев, потребуются выпускники гражданских медвузов по специальностям «хирургия», «анестезиология», «травматология». В Госдуме подчеркнули, что не будут мобилизованы медики, не имеющие соответствующей подготовки и опыта работы в боевых условиях, медработники из тех сельских лечебных учреждений, в которых «некому станет работать», и медработники «с особыми жизненными ситуациями» (многодетные, ожидающие появления в семье ребенка, имеющие на иждивении больных родителей). Отметим, 21 сентября в соцсетях стали появляться сообщения, что московские врачи якобы получают повестки из военкоматов. Минздрав РФ эту информацию не комментировал. В департаменте здравоохранения Москвы также не ответили на запрос “Ъ”. В профсоюзе медработников «Действие» “Ъ” сообщили, что не получали сообщения от медиков о вызовах в военкоматы. Председатель профсоюза работников неотложной и экстренной медицины «Фельдшер.Ру» Дмитрий Беляков также не подтвердил такую информацию.

Полицейских учат взрывному делу

Источники “Ъ” в столичных силовых структурах рассказали о проводимых впервые за несколько месяцев проверках уклонистов от военной службы. По данным собеседника “Ъ”, близкого к СКР, например, в районе Кузьминки рассматривались пять таких материалов, по некоторым уже принято решение о возбуждении уголовных дел по ст. 328 (уклонение от призыва на военную службу) УК РФ. Напомним, что в отличие от новой ст. 339 УК РФ (об уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами; до десяти лет заключения) она предусматривает всего двухлетнее лишение свободы.

Отметим, что после выделения из полиции внутренних войск и спецподразделений (в МВД остался только спецназ «Гром») сотрудники органов внутренних дел в Москве, по данным “Ъ”, проводят подготовку к службе в боевых и чрезвычайных условиях. В частности, сотрудникам начали преподавать тактику ведения боевых действий и работу со взрывоопасными предметами. Перед руководителями подразделений подобная задача не ставилась, но инициатива на местах только приветствуется: полицейских могут отправить на работу в Херсон, Запорожье и другие территории. По данным “Ъ”, подобное обучение только в столице уже прошли несколько сотен стражей порядка.

Несмотря на то что мобилизационные планы не должны охватывать категорию бывших солдат возрастом старше 50 лет, часть из них (категория воинского учета №1) уже вызвала интерес у военкомов. Речь прежде всего идет об участниках боевых действий в Афганистане и Чечне, имеющих не просто боевой опыт, а, например, служивших разведчиками, разведчиками-пулеметчиками, саперами и снайперами в подразделениях ВДВ и ГРУ, а также танкистах и артиллеристах. В Москве им предлагали явиться в военкоматы и ознакомиться с предложениями о службе в добровольческих батальонах, формируемых при участии городских властей. Один из собеседников “Ъ”, отмеченный в Афганистане двумя боевыми медалями, рассказал, что, несмотря на возражения жены, скорее всего, запишется в батальон, так как найти работу он не может, а добровольцам платят хорошие деньги, будет на что содержать семью. Экономическими причинами руководствовался и другой доброволец-ветеран, решивший вернуться в строй в 65-летнем возрасте. По словам Алексея, бывшего прапорщика, прошедшего Афганистан и Чечню, а потом работавшего в охранных структурах, в силу возраста и отсутствия профессии он не представляет интереса для работодателей, а снова послужить Родине, тем более за хорошее вознаграждение, он готов.

Александр Воронов, Анна Васильева, Наталья Костарнова, Николай Сергеев, Мария Старикова; Сергей Толмачев, Воронеж; Катерина Якушева, Екатеринбург; Кирилл Антонов, Казань; Георгий Портнов, Самара; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург