Бронь не крепка, но станки наши быстры

Российский бизнес начал подготовку к возможной мобилизации сотрудников. Во многих компаниях создаются соответствующие списки, в некоторых — целые профильные отделы. Одновременно предприятия пытаются в своих курирующих министерствах прояснить, в какой степени могут рассчитывать на бронь (запрет призыва), а через профильные отраслевые ассоциации — повлиять на это, доказывая собственную социальную или стратегическую значимость. Также предпринимателей волнует судьба их клиентов, от которой прямо зависит бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В промышленных и энергетических компаниях, по словам собеседников “Ъ”, отделы кадров сразу после выступления президента начали формировать списки сотрудников, которые подлежат мобилизации. Для их составления и взаимодействия с властями по этому вопросу как минимум в некоторых крупных компаниях создаются специальные мобилизационные отделы.

Пока Минобороны не опубликовало параметры, оценить, сколько сотрудников будет призвано, собеседники “Ъ” в промышленных компаниях не могут. Но как минимум некоторые энергетические и нефтегазовые компании рассчитывают получить бронь (запрет призыва) для своих работников, учитывая стратегический характер предприятий, на которых они работают. Утвердить перечень предприятий или специальностей, на которые распространятся брони, должно правительство.

Особая ситуация складывается в авиаперевозках, поскольку исторически многие пилоты приходят туда из военной авиации. По словам собеседника “Ъ” в одной из крупных авиакомпаний, «в штате пилотов нарастает сильная обеспокоенность по поводу возможного призыва». По предварительной оценке представителя другой авиакомпании, в штате перевозчика около 40% пилотов подпадают под призыв: «Мы не верим, что их мобилизуют, но никаких подтверждений сверху пока не поступало».

По словам источника “Ъ” в Минтрансе, по поводу возможной брони для пилотов и прочих сотрудников гражданской авиации «распорядительных документов и списков еще нет».

Источник в фармацевтической отрасли ожидает, что «по крайней мере в первую волну» мобилизация не коснется системообразующих предприятий, и надеется на получение брони для своей компании. Фармпредприятия, подчеркивает собеседник “Ъ”, выполняют «социально значимую функцию, выпуская жизненно важную продукцию, поэтому отрасль не должна стоять в первых рядах по приоритетности призыва».

Обращение от местных властей обеспечить явку работников в военкоматы для уточнения данных воинского учета уже поступило как минимум в один из агрохолдингов в Центральном Черноземье, рассказал “Ъ” сотрудник компании. Он отмечает, что на фоне начала осеннего сева озимых зерновых культур уход части работников может стать проблемой. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина пока не видит существенных рисков кадрового обеспечения агропромышленных предприятий на время сезонно-полевых работ. По ее словам, этот вопрос, как и дополнительные меры поддержки АПК в сегодняшних условиях, комитет планирует обсудить с Минсельхозом на следующей неделе.

В самом Минсельхозе, как и в Минэнерго, Минтрансе и Минпромторге, на запрос “Ъ” не ответили. Ни одна из опрошенных компаний не предоставила официальный комментарий, при этом некоторые из них сослались на то, что вопросы мобилизационного резерва и мобилизационных мероприятий относятся к государственной тайне.

В двух крупных банках говорят, что для банковского сектора в целом «не ожидают исключений, поскольку подавляющее большинство сотрудников банков имеют высшее образование, даже фронт-офис». По мнению источников “Ъ” на рынке, освобождение могут получить «только банки, связанные с ОПК, однако никто афишировать такое не будет». В то же время они полагают, что «на общем числе сотрудников масштаб мобилизации не будет виден».

В крупной МФО отметили, что пока ждут конкретики по тем сотрудникам, которые подлежат мобилизации, консультируются с военкоматами, оценивают возможное сокращение штата и разрабатывают стратегии его замещения. Так, для IT-сотрудников в случае призыва предполагается сохранить рабочие места с выплатой средней заработной платы. В другой МФО уточнили, что там «мало сотрудников, которые проходили службу в вооруженных силах или принимали участие в боевых действиях», но «ситуация сказывается на рабочем настрое и бизнес-процессах».

Гендиректор Eqvanta Андрей Клейменов добавляет, что среди заемщиков тоже есть те, кто подлежит мобилизации. Поэтому, подчеркивает он, потребуются меры по поддержке таких клиентов, «готовых сценариев работы и рекомендаций регулятора по правомерности каких-либо действий пока нет». В ЦБ осознают проблему и начали заниматься ею.

Собеседник “Ъ” на IT-рынке рассказывает, что отраслевые консорциумы и ассоциации не просто ждут разъяснений, но уже готовят предложения и вопросы Минцифры (там ситуацию не комментируют) и Минпромторгу о том, можно ли обеспечить исключение для их специалистов в части мобилизации. В частности, говорит источник “Ъ”, речь идет об АРПП «Отечественный софт», Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, Ассоциации разработчиков и производителей электроники.

Дело в том, что статус IT-специалистов не совсем ясен. С одной стороны, для них действует официальная отсрочка от призыва в армию. Мера была предложена Минцифры после первой волны эмиграции, вызванной началом военных действий на Украине. С апреля норма распространяется на выпускников вузов по ряду технических специальностей, работающих в организациях, аккредитованных Минцифры. К сотрудникам предъявляются и другие требования: по возрасту (от 22 лет), сроку работы в компании или заключения трудового договора.

По апрельским данным Минцифры, отсрочку от весеннего призыва получили около 7,7 тыс. человек. Порядка 1 тыс. человек, чьи данные подали IT-компании, не соответствовали условиям программы. Но, как объясняет собеседник “Ъ” в одной из ассоциаций, сейчас юридически не ясно, распространяется ли отсрочка в период мобилизации на сотрудников, которые уже проходили службу в вооруженных силах: «Мы консультируемся с Минцифры, понимания пока нет».

По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, ассоциация готовит предложение о предоставлении отсрочки от призыва для сотрудников электронной отрасли, в том числе производителей компьютеров, микроэлектроники, телекоммуникационного оборудования и так далее: «Электронная отрасль обеспечивает устойчивость инфраструктуры страны и других отраслей, включая оборонный комплекс РФ». Предложения планируется направить в Минцифры 22 сентября.

Деловой блок “Ъ”