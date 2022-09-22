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Коммерсантъ FM
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Кооперацию с ЕАЭС полупроводят в жизнь

Совместному развитию микроэлектроники может помешать отсутствие микроэлектроники

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила российскому правительству разработать межгосударственную программу развития полупроводниковой промышленности в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). ЕЭК подготовила предложения по финансированию проекта, приведя в пример развитие микроэлектроники в ЕС и США, на которое выделено €43 млрд и $52 млрд соответственно. Но эксперты и участники российского рынка сомневаются, что инициатива будет эффективной: в странах ЕАЭС почти нет производства полупроводников. По их мнению, единственным вариантом базы для развития российской электроники остается Китай.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом председателя коллегии ЕЭК Евразийского экономического союза Михаила Мясниковича от 9 сентября главе Минпромторга и вице-премьеру Денису Мантурову с идеей инициировать разработку межгосударственной программы развития полупроводниковой промышленности в странах—членах ЕАЭС (РФ, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия). ЕЭК, пишет господин Мясникович, подготовила предложения по финансированию промышленных проектов и планирует передать их межправительственному совету в четвертом квартале. «Развитие полупроводниковой сферы целесообразно позиционировать как один из проектов — символов евразийской интеграции»,— полагает Михаил Мясникович, предлагая господину Мантурову в случае поддержки «дать поручения уполномоченным органам».

Господин Мясникович подчеркивает, что Евросоюз и США уже «активизировали работу по развитию сферы микроэлектроники», объявив о планах вложить в индустрию полупроводников €43 млрд и $52 млрд соответственно. Источники “Ъ” в правительстве говорят, что Минпромторг направил письмо на проработку в Минцифры, Минфин, Минэкономики, «Роскосмос» и «Росатом». В Минпромторге и «Роскосмосе» получили письмо и «рассматривают предложение». В «Росатоме», Минцифры и Минэкономики “Ъ” не ответили.

Российские власти между тем еще не утвердили даже собственную стратегию развития отрасли: только в сентябре Минпромторг разработал «Основы государственной политики РФ в области развития электронной промышленности на период до 2030 года». В документе подтверждается ряд проблем отрасли, в числе которых отставание на 15 лет от глобальных лидеров и критическая зависимость от иностранного ПО и материалов (см. “Ъ” от 13 сентября). При этом Минпромторг, опасаясь перемаркировки западного оборудования, летом предложил изменения, разрешающие госзакупки вычислительной техники из союза, только если она будет там локализована, с определением критериев по балльной системе (см. “Ъ” от 18 июля).

Директор «Промобита» (производит сервера и СХД на российских процессорах «Эльбрус») Максим Копосов считает перспективным сотрудничество с ЕАЭС в развитии производства полупроводников. По его словам, в Белоруссии есть научно-производственные предприятия, способные выпускать продукцию «уровня, соответствующего российскому», в Армении работают дизайн-центры и независимые дистрибуторы. В Киргизии, добавил топ-менеджер, отрасль также в фокусе правительства, «о чем говорят проводимые там международные конференции».

Собеседник “Ъ” на рынке полупроводников подтверждает, что профильные предприятия есть в Белоруссии, в частности, холдинг «Интеграл»: «Но это достаточно старое производство, которое работает по устаревшим топологиям до 600 нм, в Армении есть разработчики ПО для проектирования электроники, но в других странах ЕАЭС отрасли фактически нет». Источник “Ъ” добавляет, что теоретически страны ЕАЭС могли бы использоваться в качестве каналов поставки оборудования и электроники, ввоз которых запрещен в Россию санкциями: «Но на деле это невозможно. При поставках материалов для выпуска полупроводников заказчик должен указать конечного получателя, причем это должно быть не пустое ООО, а профильное предприятие».

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев считает, что инициатива ЕЭК правильная, но «в условиях санкций любое реальное сотрудничество должно быть непублично и между производителями, а не на уровне государственных коллегий и иных публичных структур». Основатель дизайн-центра НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович вообще сомневается, что инициатива принесет результаты: «Микроэлектроника в странах ЕАЭС слабая, скорее даже отсутствует, поэтому единственной страной, которая может помочь России, был и остается Китай».

Никита Королев, Тимофей Корнев

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