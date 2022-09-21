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Коммерсантъ FM
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Строители наполняются оптимизмом

Мониторинг делового климата

Индекс предпринимательской уверенности в строительной отрасли в продолжающемся третьем квартале составил минус 13%, сообщается в обзоре Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ ВШЭ. Это на 1 процентный пункт (п. п.) меньше, чем было во втором квартале, и на 4 п. п.— в первом (тогда показатель составлял минус 9%). Несмотря на снижение, как отмечают эксперты, индекс продолжает фиксироваться «на одном из самых позитивных значений» для отрасли после спадов 2015-го и 2020 годов.

Нынешняя небольшая просадка связана, в частности, с ухудшением оценки рынком портфеля заказов (этот показатель, отметим, хронически пребывает в отрицательной зоне). Если в первом и втором кварталах оценка объема заказов была на уровне минус 25–26%, то в третьем она опустилась до минус 29%. При этом, отмечают в ВШЭ, показатель выше уровня 2021 года (минус 31%). Продолжили ухудшаться и оценки физического объема работ — с минус 1% во втором квартале до минус 4% в третьем. Так, почти половина строительных компаний отмечает, что объем работ не изменился, 28% констатируют снижение, а 24% — рост.

В качестве положительных тенденций отмечена высокая загрузка производственных мощностей, а также некоторое снижение обеспокоенности отрасли ростом цен на материалы и работы (56% компаний-респондентов отмечают инфляцию в стройке против 60% кварталом ранее). Также ослабили свое давление на отрасль (до минимумов за последние полтора года) такие факторы, как недостаточность спроса (сейчас у 87% организаций это не вызывает проблем — против 80% годом ранее), а также неплатежеспособность заказчиков (85% против 82%).

В целом, как следует из обзора, в отрасль возвращаются оптимистичные настроения — бизнес-потенциал строительных компаний, который отражает краткосрочные ожидания сектора, хоть и остается низким, но все же начал расти впервые после двухквартального спада (с 99,4% во втором квартале до 99,6%). Подобное, пусть и незначительное улучшение, полагают в ИСИЭЗ, «указывает на развитие в течение ноября—декабря компенсационных тенденций» — в частности, ожидается восполнение числа заключенных договоров, увеличение собственных финансовых средств строительных компаний, а также физического объема работ.

Евгения Крючкова

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