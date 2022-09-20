Гуляем на не последние

Правительство объявило основные параметры доходов и расходов бюджета на 2023–2025 годы. Несмотря на консервативную риторику, принято решение о расширении бюджетного дефицита 2023 года до уровня этого, налоговом изъятии сверхприбылей 2022 года у сырьевых экспортеров и увеличении госзаимствований для экономии ФНБ. Возвращение бюджетных правил в бюджет, видимо, пока будет выглядеть номинально: цифры доходов говорят о том, что бюджет составлен исходя из достаточно реалистичных оценок доходов от сырьевого экспорта, а вопрос о способах пополнения ФНБ на ближайшие годы считается неактуальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заседание бюджетной комиссии правительства премьер-министр Михаил Мишустин открыл сообщением о том, что накануне проект бюджета на 2023–2025 годы был представлен президенту РФ, он одобрен, цель заседания — принять решения по последним «развилкам» в бюджетной конструкции с тем, чтобы в четверг и сам бюджет, и бюджеты теперь уже двух соцфондов (социального и медицинского), бюджетный прогноз и «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» могли быть одобрены на заседании правительства. Базовые цифры — доходы, расходы и дефицит бюджета — обнародованы премьер-министром, в целом есть достаточно информации для того, чтобы оценивать, что произошло с бюджетными проектировками за лето.

Исходная базовая конструкция бюджета в версии Минфина (см. “Ъ” от 21 июня) предполагала дефицит 2023 года в 1,1% ВВП, 2024 года — в 0,9% ВВП и 0,8% ВВП в 2025 году, до 2025 года его предполагалось финансировать преимущественно из Фонда национального благосостояния (ФНБ), не увеличивая сильно объем госзаимствований. В августе комиссия по бюджетным проектировкам столкнулась с заявками ведомств на дополнительное финансирование примерно на 5 трлн руб. в 2023 году, то есть доведение расходов следующего года выше 31 трлн руб. и очень значительное расширение бюджетного дефицита, покрываемое преимущественно за счет ФНБ.

Те же цифры на начало заседания комиссии 20 сентября выглядели так.

Бюджетный дефицит 2023 года должен быть примерно таким же, как и в текущем 2022 году,— порядка 2% ВВП, или порядка 3 трлн руб. На 2024 год дефицит к июньским показателям сохранен на уровне 0,8% ВВП, однако изменения в прогнозе позволяют увеличить расходы на 1,6 трлн руб.

Дефицит 2025 года объявлен в 0,7% ВВП, что на 0,1 п. п. ниже июньских проектировок — и, видимо, нерадикально выше старых планов. Впрочем, по данным “Ъ”, часть новых расходов 2025 года утверждена условно. Пока неизвестно, что именно изменено в прогнозе, подготовленном Минэкономики. Исходя из приведенных цифр, можно предположить, что частью компромисса между сторонниками бюджетного консерватизма и бюджетного стимула стало приведение прогнозной цены на нефть к бывшей «цене отсечения» — упрощенно, бюджетная конструкция не предполагает, что при текущих нефтегазовых ценах придется решать вопрос о расходовании или конвертации «излишков» таких доходов по крайней мере в 2023–2024 годах: закупки юаней в ФНБ в эквиваленте десятков миллиардов долларов в проект не вписываются, будет потрачено то, что, предположительно, будет получено от экспорта.

Отметим, что эта стратегия неявно предполагает, что в Белом доме не ожидают масштабного мирового экономического кризиса, который бы неизбежно обрушил мировые нефтяные цены — и вместе с ними доходы бюджета РФ. Впрочем, она не предполагает и эффективности нефтегазового эмбарго ЕС и США в отношении бюджета, равно как и эффективного price cup в отношении нефтегазовых поставок из РФ — вероятно, в бюджетных документах будет реализован принцип (обсуждавшийся ранее как основа модифицированных бюджетных правил), по которому такие ограничения не повлияют на доходы федерального бюджета РФ, так как сокращение поставок и рост цен на российский экспорт будут эквивалентны по финансовому результату.

Подтверждаются (см. “Ъ” от 20 сентября) сведения об увеличении налогообложения сырьевых отраслей — нефтегазового сектора и части химпрома. Несмотря на очевидные издержки такого решения (компании вряд ли смогут в ближайшие годы расширять инвестпрограммы под изменение маршрутов экспорта), оно предсказуемо и аналогично идее windfall tax на доходы энергокомпаний 2022 года в ЕС: резко выросшие цены на нефть провоцируют увеличение налогового перераспределения.

Федеральные доходы 2023 года в проекте в итоге обозначены на уровне 26 трлн руб.

Отметим, что при желании бюджет следующего года вполне мог бы быть полностью сбалансированным, а учитывая наличие в распоряжении правительства весьма солидных переходящих остатков 2021–2022 годов — де-факто сильно профицитным. Тем не менее, если Минфин и настаивал на немедленном старте частичной бюджетной консолидации, победила идея повременить с ней в течение года: расходы 2023 года должны быть на уровне 2022 года, как и федеральный бюджетный дефицит. Выигрыш Минфина — в сохранении ФНБ: Михаил Мишустин уверенно заявил, что стратегия Белого дома — финансирование бюджетных дефицитов через рост госзаимствований и сохранение ФНБ. Из этого не следует, что фонд будет исключительно пассивным элементом бюджетной системы в ближайшее время, однако преимущественно предполагается его сохранение, а не расходование.

Таким образом, бюджетного стимулирования в бюджете как минимум на 2023 год больше, чем бюджетного консерватизма, и это главный результат бюджетного торга последних недель. Более подробные цифры бюджетных прогнозов дадут больше оснований для понимания того, какие экономические процессы закладываются в идею следующей бюджетной трехлетки. Пока рационально предположить, что Белый дом оценивает сейчас масштабы и продолжительность падения чистого частного спроса выше, чем в июне 2022 года (при более умеренной оценке спада ВВП в 2022 году), и считает дополнительный бюджетный стимул следующего замещающим это падение относительно безопасным для инфляции способом. Напомним, что ЦБ уже заявил о своем будущем ответе на это решение правительства. Видимо, расширение бюджетного дефицита-2023 вдвое будет означать более высокие ключевую ставку и ставки кредита: бюджетное изобилие не бесплатно.

Дмитрий Бутрин