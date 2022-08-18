Газовый счетчик накрутил миллиарды

Немецкие газовые компании предварительно оценили в €32 млрд свои потенциальные убытки от недопоставок российского газа в страну за период с 1 октября 2022 года по 1 апреля 2024 года. Власти Германии, чтобы покрыть эти расходы компаний, ввели для конечных потребителей газовый налог. Одновременно они решили снизить НДС на газ втрое, что, по оценкам аналитиков, может компенсировать для потребителей большую часть расходов в связи с новым налогом. Но, возможно, налог придется повысить, потому что в нынешнем объеме он вряд ли сможет покрыть затраты немецких импортеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочий проверяет блок газохранилища Uniper в Германии

Фото: Andreas Gebert / Reuters Рабочий проверяет блок газохранилища Uniper в Германии

Фото: Andreas Gebert / Reuters

Немецкие газовые компании, занимающиеся импортом газа, считают, что им потребуется €32 млрд компенсаций из-за необходимости замещать снизившиеся поставки из России. Такие данные 18 августа раскрыл оператор немецкого газового рынка Trading Hub Europe (THE), на которого правительство Германии возложило функции распределения субсидий для импортеров. По данным THE (.pdf), заявки на получение компенсаций подали 12 компаний, однако содержащиеся в них оценки не проходили аудит и могут быть в дальнейшем скорректированы как в большую, так и в меньшую сторону. В заявках речь идет о периоде в полтора года — с 1 октября 2022 года по 1 апреля 2024 года.

Суть проблемы в том, что из-за снижения «Газпромом» поставок в Германию его клиенты, в первую очередь Uniper, вынуждены закупать недостающие объемы газа по высоким ценам на споте, чтобы обеспечить собственных потребителей. Uniper раскрыл в своей отчетности, что только в первом полугодии вызванные такими сделками убытки составили €6,5 млрд. Власти Германии экстренно поддержали Uniper, влив ему в капитал €15 млрд и предоставив льготные кредиты.

Чтобы системно решить проблему, немецкое правительство решило ввести для всех газовых компаний специальный налог, средства от которого THE должен перераспределять тем импортерам, которые пострадали от снижения поставок из России.

При этом власти Германии в рамках закона, вступившего в силу 9 августа, разрешили газовым компаниям полностью перекладывать газовый налог в цену для конечных потребителей, в том числе населения. Размер налога установлен на уровне 2,419 евроцента за 1 кВт•ч (примерно 16,2 руб. за кубометр). Кроме того, был введен отдельный налог для заполнения газовых хранилищ — он тоже взимается с газовых компаний, а средства идут THE, который закупает на них газ для закачки в хранилища. Размер этого налога существенно меньше — €0,59 за 1 МВт•ч (примерно 0,4 руб. за кубометр).

Чтобы компенсировать эффект от газового налога для потребителей, власти Германии 18 августа объявили о снижении НДС на газ с 19% до 7% с 1 октября по конец марта 2024 года. По оценке Себастьяна Дуллиена из немецкого института экономических исследований IMK, снижение НДС уменьшит доходы бюджета Германии в этот период на €14 млрд. При этом такая мера компенсирует потребителям примерно две три затрат, связанных с введением газового налога, а также замедлит инфляцию на 0,7 процентного пункта в оставшиеся месяцы 2022 года и на 0,8 процентного пункта в 2023 году. В то же время господин Дуллиен отмечает, что снижение цен на газ уменьшит стимулы к его экономии.

Неясно, насколько запрошенный немецкими компаниями размер компенсаций реально соответствует их потребностям. Сумма в €32 млрд является просто прогнозным объемом сбора налога в предстоящие полтора года при нынешней ставке в 2,4 евроцента за 1 кВт•ч и ожидаемом объеме потребления газа.

Однако реальный разрыв между ценой газа, по которой его приобретают компании-импортеры, и ценой поставки немецким потребителям даже сейчас, видимо, существенно больше, чем размер налога.

Так, налог может компенсировать примерно $270 за тысячу кубометров, при этом текущая цена газа в северо-западной Европе — около $2,5 тыс. за тысячу кубометров. При такой цене газа немецким импортерам понадобилось бы около €170 млрд, чтобы приобрести в период с 1 октября 2022 года по 1 апреля 2024 года такой же объем топлива, какой они прежде закупали в России.

THE отмечает, что, хотя нынешний размер газового налога установлен на весь период вплоть до апреля 2024 года, регулятор может изменять его, но не чаще чем раз в три месяца.

Юрий Барсуков