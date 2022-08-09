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Коммерсантъ FM
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А вас, Enel, я попрошу остаться

Западным энергокомпаниям заблокировало выход из России

По данным “Ъ”, уже объявленная сделка по продаже российских энергоактивов итальянской Enel — контрольного пакета «Энел Россия» — оказалась заморожена на неопределенный срок. Причина — указ президента РФ, который до 31 декабря запретил западным инвесторам в ТЭКе и энергетике выходить из российского бизнеса иначе как по специальному разрешению. Аналогичная судьба постигла финский Fortum, который в июле активно собирал заявки покупателей на свои российские активы.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Выход иностранных акционеров из российской электроэнергетики на время заморожен, утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Речь в первую очередь идет об уже объявленной сделке по продаже итальянской Enel своих 56,43% в «Энел Россия» (владеет тремя ГРЭС на 5,6 ГВт и двумя ВЭС) ЛУКОЙЛу и фонду «Газпромбанк-Фрезия».

Причиной стал указ президента РФ №520, запрещающий до 31 декабря 2022 года совершение сделок покупки и продажи долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию. Формально полный перечень компаний, которые попадают под запрет, должен быть представлен президенту на текущей неделе. При этом указ оставляет возможность закрыть подобные сделки, если получено специальное разрешение президента РФ.

В июне Enel объявила о заключении двух отдельных соглашений с ЛУКОЙЛом и фондом «Газпромбанк-Фрезия» по продаже своего пакета в «Энел Россия» на общую сумму $135 млн. Какую долю приобрел каждый покупатель, не сообщалось. Закрыть сделку планировалось в третьем квартале, для этого нужно было получить решение правкомиссии РФ по иностранным инвестициям и ФАС. Как утверждает ряд источников “Ъ”, сделка по покупке активов «Энел Россия» предусматривала второй этап — консолидацию пакета «Газпромбанк-Фрезия» ЛУКОЙЛом. В ЛУКОЙЛе и Enel “Ъ” свои дальнейшие планы не комментировали.

Также оказалась заморожена сделка по продаже российских активов финской Fortum — генкомпании «Фортум» (98,25%). По словам собеседников “Ъ”, такое решение было принято властями РФ еще в июле. На тот момент Fortum уже завершил прием заявок от потенциальных покупателей, в шорт-листе были предложения от Газпромбанка, АФК «Система» и Invest AG Александра Абрамова и Александра Фролова. Заявок на покупку активов, как утверждают собеседники “Ъ”, поступило довольно много.

И это несмотря на сложное финансовое состояние «Фортума», проблемы с обслуживанием парогазовых установок в условиях санкций и неопределенность со строительством ВИЭ-генерации.

Как писал “Ъ” 14 июня, Fortum собирал обязывающие предложения по продаже своих активов до 1 июня, сделка должна была быть закрыта к 1 июля. Однако по итогам сбора заявок сроки закрытия сделки сдвинулись на конец июля. Одним из условий для покупателя было погашение долга «Фортума» перед материнским Fortum на сумму около 75 млрд руб. в течение года.

Компания собирала заявки на весь пул активов, принадлежащих «Фортуму» в РФ,— семь ТЭЦ на Урале и в Западной Сибири, три солнечные и одна ветроэлектростанция, а также доля в ТГК-1 (у компании 29,45% акций, владеет ТЭС и ГЭС на северо-западе РФ, подконтрольна «Газпром энергохолдингу»).

Помимо этого, Fortum владеет 73,4% акций немецкой Uniper (доля в ближайшее время может упасть до 56% после выкупа допэмиссии властями Германии), а Uniper в России принадлежит генкомпании 83,73% «Юнипро». Uniper также заявлял о намерении уйти из России, но централизованного сбора заявок на активы «Юнипро» (пять ГРЭС на 11 ГВт) не было: топ-менеджмент вел отдельные переговоры с рядом интересантов, среди них, по данным “Ъ”,— «Газпром энергохолдинг», «Интер РАО» и АФК «Система».

В Fortum “Ъ” не ответили.

Источники “Ъ” на энергорынке замечают, что если европейские компании вынуждены будут остаться в России, то в текущих условиях им придется сконцентрироваться на поисках путей обслуживания западного оборудования — ПГУ и ветроэлектростанций — в условиях существенных ограничений. Они также смогут реинвестировать прибыль в строительство новых мощностей, если будут готовы использовать локализованное оборудование. При этом отказ от обязательств по строительству и поддержанию работоспособности станций будет грозить европейским компаниям существенными штрафами, поэтому будет проводиться фактически принудительно.

Татьяна Дятел

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