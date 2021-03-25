Протекционизму не за что уцепиться

Выполнение госкомпаниями минимальной доли закупок у отечественных производителей столкнулось с проблемами, признали в среду, 24 марта, участники форума «Госзаказ». Госкомпании не готовы к выполнению требований из-за рисков потери эффективности, у правительства же пока нет инструментов принуждения к протекционистским закупкам. Белый дом уже приступил к формированию нормативной базы для импортозамещения, но пока меры носят скорее экспериментальный и точечный характер. Реальная же настройка механизма квотирования станет возможна лишь в 2022 году.
Одной из главных тем форума «Госзаказ» в среду стали риски невыполнения требований об импортозамещении госкомпаниями — введенной для них с 2021 года обязательной доли закупок у отечественных производителей. Так, заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков признал, что пока требование о квотировании закупок госкомпаний де-факто носит декларативный характер: ни инструментов для выполнения квот (в виде запретов и ограничений на закупки иностранной продукции государством), ни механизмов контроля за их исполнением, ни санкций за нарушение требований не предусмотрено.
Ранее “Ъ” сообщал, что Белый дом подготовил план по решению проблем квотирования к апрелю 2021 года — к этому сроку Минпромторг с заинтересованными ведомствами должны были представить в правительство инициативы по сбору данных и подготовке инструментов реализации протекционистских инициатив. Как сообщил в среду идеолог квотирования вице-премьер Юрий Борисов, Минфин внес в правительство нормативно-правовые акты, которые позволят «эффективно работать по 223-му закону компаниям, подконтрольным государству, которые позволяют мониторить ход реализации госзакупок по 223-му закону и обязывают их предоставлять соответствующую отчетность по достижении этих показателей». С 2022 года промышленный блок также рассчитывает на введение штрафов за невыполнение квот. Пока же стимулировать госкомпании к закупкам власти намерены директивно, впрочем, разработанный еще в декабре проект директив пока также не принят (см. “Ъ” от 24 декабря 2020 года).
В отсутствие рычагов давления Минпромторг рекомендовал госкомпаниям совершать ради импортозамещения неконкурентные закупки, для конкурентных же закупок предлагалось предусмотреть приоритет российской продукции без введения запретов и ограничений, активно применяющихся при закупках государства (ФЗ-44). Инструменты позволили добиться увеличения доли закупок российских товаров в госзаказе с 50% в 2019 году до 75% в 2020-м, по отдельным позициям эта доля превысила 90%. Объем закупок у отечественных поставщиков для госкомпаний в среднем на 20–30% ниже, чем по ФЗ-44, привел данные Василий Осьмаков.
Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех», выступающей одним из крупнейших и заказчиков, и поставщиков, отметил, что поправки должны быть точечными и сохранить концепцию ФЗ-223 — большей самостоятельности заказчика в регулировании закупок через собственные положения. Также он выступил против отмены квалификационных требований к поставщикам из-за рисков снижения качества продукции, если единственным критерием отбора останется цена контракта.
В Минпромторге в среду пообещали, что поправки будут сбалансированны. «Наша ключевая задача — не "положить" закупки людям — ни муниципалитетам, ни госкомпаниям»,— заверил Василий Осьмаков. Работа продолжится по трем основным направлениям: поиск инструментов стимулирования и принуждения к закупкам российской продукции, цифровизация сферы для контроля за выполнением квот и устранение лазеек по обходу требований. Так, предлагается ввести в законодательство определение российской услуги, поскольку именно закупки зачастую используются для обхода запретов и ограничений. Кроме того, госкомпании сохраняют возможность легко обойти требование о закупках российских товаров при приемке: пока власти могут контролировать поставщиков лишь на этапе закупки, какой товар в результате был поставлен — проверить нельзя, требований к отчетности нет.
Курирующая закупки заместитель главы Федерального казначейства Анна Катамадзе в среду напомнила, что квоты устанавливались «посредством пробы пера, какого-то анализа предварительного», а реальной полнотой информации ведомство будет обладать только по итогам 2021 года, после чего последует корректировка механизма. Пока же правительство рассчитывает на обратную связь с участниками рынка. «А вообще промышленность готова обеспечить "российскостью" те квоты, которые сейчас установлены?» — обратилась Анна Катамадзе к участникам закупок. Отметим, что в среду Минпромторг после обращения Минкульта уже предложил уменьшить размер квоты для музыкальных инструментов.