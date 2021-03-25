Протекционизму не за что уцепиться

Выполнение госкомпаниями минимальной доли закупок у отечественных производителей столкнулось с проблемами, признали в среду, 24 марта, участники форума «Госзаказ». Госкомпании не готовы к выполнению требований из-за рисков потери эффективности, у правительства же пока нет инструментов принуждения к протекционистским закупкам. Белый дом уже приступил к формированию нормативной базы для импортозамещения, но пока меры носят скорее экспериментальный и точечный характер. Реальная же настройка механизма квотирования станет возможна лишь в 2022 году.

Одной из главных тем форума «Госзаказ» в среду стали риски невыполнения требований об импортозамещении госкомпаниями — введенной для них с 2021 года обязательной доли закупок у отечественных производителей. Так, заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков признал, что пока требование о квотировании закупок госкомпаний де-факто носит декларативный характер: ни инструментов для выполнения квот (в виде запретов и ограничений на закупки иностранной продукции государством), ни механизмов контроля за их исполнением, ни санкций за нарушение требований не предусмотрено.

Формированием нормативно-правовой базы власти занялись только в этом году после введения механизма квотирования, и пока складывается впечатление, что эта работа конфликтует с коммерческими интересами принадлежащих государству активов.

Ранее “Ъ” сообщал, что Белый дом подготовил план по решению проблем квотирования к апрелю 2021 года — к этому сроку Минпромторг с заинтересованными ведомствами должны были представить в правительство инициативы по сбору данных и подготовке инструментов реализации протекционистских инициатив. Как сообщил в среду идеолог квотирования вице-премьер Юрий Борисов, Минфин внес в правительство нормативно-правовые акты, которые позволят «эффективно работать по 223-му закону компаниям, подконтрольным государству, которые позволяют мониторить ход реализации госзакупок по 223-му закону и обязывают их предоставлять соответствующую отчетность по достижении этих показателей». С 2022 года промышленный блок также рассчитывает на введение штрафов за невыполнение квот. Пока же стимулировать госкомпании к закупкам власти намерены директивно, впрочем, разработанный еще в декабре проект директив пока также не принят (см. “Ъ” от 24 декабря 2020 года).

В отсутствие рычагов давления Минпромторг рекомендовал госкомпаниям совершать ради импортозамещения неконкурентные закупки, для конкурентных же закупок предлагалось предусмотреть приоритет российской продукции без введения запретов и ограничений, активно применяющихся при закупках государства (ФЗ-44). Инструменты позволили добиться увеличения доли закупок российских товаров в госзаказе с 50% в 2019 году до 75% в 2020-м, по отдельным позициям эта доля превысила 90%. Объем закупок у отечественных поставщиков для госкомпаний в среднем на 20–30% ниже, чем по ФЗ-44, привел данные Василий Осьмаков.

Отметим, что госкомпании не готовы к ужесточению ФЗ-223 из-за рисков снижения эффективности своей деятельности.

Сергей Чемезов, глава госкорпорации «Ростех», выступающей одним из крупнейших и заказчиков, и поставщиков, отметил, что поправки должны быть точечными и сохранить концепцию ФЗ-223 — большей самостоятельности заказчика в регулировании закупок через собственные положения. Также он выступил против отмены квалификационных требований к поставщикам из-за рисков снижения качества продукции, если единственным критерием отбора останется цена контракта.

В Минпромторге в среду пообещали, что поправки будут сбалансированны. «Наша ключевая задача — не "положить" закупки людям — ни муниципалитетам, ни госкомпаниям»,— заверил Василий Осьмаков. Работа продолжится по трем основным направлениям: поиск инструментов стимулирования и принуждения к закупкам российской продукции, цифровизация сферы для контроля за выполнением квот и устранение лазеек по обходу требований. Так, предлагается ввести в законодательство определение российской услуги, поскольку именно закупки зачастую используются для обхода запретов и ограничений. Кроме того, госкомпании сохраняют возможность легко обойти требование о закупках российских товаров при приемке: пока власти могут контролировать поставщиков лишь на этапе закупки, какой товар в результате был поставлен — проверить нельзя, требований к отчетности нет.

В целом же работа по имплементации импортозамещения в законодательство пока не выглядит системной: меры носят точечный и скорее экспериментальный характер.

Курирующая закупки заместитель главы Федерального казначейства Анна Катамадзе в среду напомнила, что квоты устанавливались «посредством пробы пера, какого-то анализа предварительного», а реальной полнотой информации ведомство будет обладать только по итогам 2021 года, после чего последует корректировка механизма. Пока же правительство рассчитывает на обратную связь с участниками рынка. «А вообще промышленность готова обеспечить "российскостью" те квоты, которые сейчас установлены?» — обратилась Анна Катамадзе к участникам закупок. Отметим, что в среду Минпромторг после обращения Минкульта уже предложил уменьшить размер квоты для музыкальных инструментов.

Диана Галиева