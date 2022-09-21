Женский теннис подравняют с мужским

Теннис

Руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) утвердило решение по поводу соглашения с крупной инвестиционной компанией CVC Capital Partners, известной своими вложениями в профессиональный спорт. Ожидается, что $150 млн, которые получит женский профессиональный теннис, позволят уменьшить зависимость WTA от китайских финансовых вложений, а главное, увеличить число женских теннисных турниров и максимально приблизить их к мужским по количеству призовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Соглашение между WTA и CVC Capital Partners, международной частной компанией, специализирующейся на частных инвестициях и консалтинге, является самой важной коммерческой сделкой этого года в профессиональном теннисе. Ее вероятность обсуждалась в мировой прессе еще несколько месяцев назад, но об одобрении советом директоров женского профессионального тура стало известно лишь сейчас. Ранее британская The Telegraph писала, что CVC вложит в женский теннис $150 млн, и, по данным “Ъ”, эта информация соответствует действительности. Однако WTA подчеркивает, что о покупке пятой части ее акций, как сообщали некоторые издания, речи не идет. WTA и СVC создают новую компанию — общество с ограниченной ответственностью. Женский тур полностью передаст ему свои коммерческие права, а CVC, со своей стороны, вносит указанную выше сумму. Она составляет пятую часть от оценочной стоимости новой компании, которая, по данным WTA, равна $750 млн.

По условиям сделки на данный момент WTA принадлежит 96% акций новой компании, однако в течение пяти ближайших лет доля CVC будет ежегодно расти на 4% и в итоге достигнет 20%. Новая компания получит полномочия заниматься всеми активами WTA, в том числе продажей прав на телетрансляции и лицензий на проведение турниров, заключение спонсорских соглашений и т. д. Регламент проведения турниров, их календарь, правила подсчета рейтинговых очков, дисциплинарный кодекс, антидопинговый контроль и другие чисто спортивные вопросы остаются в ведении WTA.

Потребность женского тенниса в глобальных инвестициях обусловлена большими долгами WTA, которые, в свою очередь, объясняются несколькими причинами, и последствия пандемии — лишь одна из них. Заметное влияние на финансовое состояние WTA оказало так называемое дело Пэн Шуай, по которому женский тур по-прежнему занимает непримиримую позицию, требуя независимого расследования. Напомним, что в прошлом году эта спортсменка, экс первая ракетка мира в парном разряде, сначала обвинила одного из высших китайских функционеров в сексуальных домогательствах, а затем фактически отказалась от своих обвинений. В результате даже в условиях постепенного угасания пандемии WTA лишилась значительной части так называемых китайских денег, на которые рассчитывала еще сравнительно недавно, расширяя свое взаимодействие с Китаем. Кроме того, WTA пришлось выделить значительные средства на повышение призовых фондов нескольких крупных состязаний, в том числе Индиан-Уэллсе, Майами, Мадриде и Пекине (китайский турнир, правда, уже три года не проводится). Это было сделано для того, чтобы женщины зарабатывали там не меньше мужчин.

Все это не могло не сказаться на общем положении дел в WTA, которая значительно уступает своему мужскому аналогу, Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), практически по всем ключевым финансовым показателям. Например, доходы АТР в прошлом году составили $854 млн, а доходы WTA — в два с лишним раза меньше, лишь $418 млн. В нынешнем сезоне АТР проводит 66 турниров, на которых c учетом призовых фондов и различных бонусов разыгрывается около $142 млн призовых, в то время как WTA — лишь 51 турнир c $52 млн призовых. Ожидается, что благодаря вливанию $150 млн в женский тур он догонит мужской и по количеству соревнований, и по размеру призовых фондов, а рыночная капитализация WTA увеличится в несколько раз.

Кстати, ранее СVC предлагала выделить $600 млн на объединение АТР и WTA, но мужской тур довольно быстро вышел из переговоров, посчитав их продолжение нецелесообразным. Впрочем, АТР остается стратегическим партнером WTA. Во всяком случае, она по-прежнему рассматривает возможность своего участия в представленном руководством АТР проекте ONE Tennis, главной целью которого является повышение коммерческих доходов в теннисе.

«Соглашение WTA c таким институциональным инвестором, как СVC, можно считать знаковым,— полагает член совета директоров Международной федерации тенниса (ITF) Алексей Селиваненко.— Оно показывает, что сегодня профессиональный теннис сам по себе является привлекательным активом, в который готовы вкладываться серьезные инвесторы, преследующие ясные коммерческие цели и не имеющие других, в том числе политических, интересов. Думаю, в ближайшее время можно ожидать новостей про инвестиции и в другие теннисные активы».

Евгений Федяков