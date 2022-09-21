Вложения CVC Capital Partners в спорт

Первое крупное вложение CVC в спортивную индустрию случилось в 1998 году, когда фонд за $70 млн приобрел столкнувшуюся с финансовыми сложностями компанию Dorna Sports, владевшую коммерческими правами наиболее престижной мотогоночной серии MotoGP. Контроль над Dorna CVC сохранял вплоть до 2006 года, когда по требованию антимонопольных структур Евросоюза продал компанию ее же менеджменту. Но уже за $500 млн. Требование расстаться с контролем над Dorna было вызвано тем, что CVC в 2005 году договорился о покупке коммерческих прав самой престижной автогоночной серии — «Формулы-1». Контрольные органы посчитали, что концентрация в одних руках двух топовых серий даст ее владельцам возможность назначать монопольно высокие цены на права на телетрансляции.

«Формула-1» обошлась CVC в $2 млрд. До 2016 года фонд за счет продажи части бумаг и отчислений от прибыли «Формулы-1» получил $6 млрд. В 2017-м «Формула-1» была продана фонду Liberty Media за $4,4 млрд. Это сделало вложение в гонки самым успешным (вне зависимости от сферы бизнеса) в истории CVC на тот момент.

После столь удачного опыта вложений в гонки CVC переключился на более традиционные виды. С 2019 по 2021 год фонд последовательно приобрел доли в трех престижных регбийных чемпионатах — Premiership Rugby (высший дивизион чемпионата Англии), United Rugby Championship (ежегодный международный клубный турнир) и Кубке шести наций (ежегодный международный турнир с участием национальных сборных). В общей сложности в регбийные активы CVC вложил около $900 млн.

Также в 2021 году CVC совместно с Международной федерацией волейбола (FIVB) учредил совместное предприятие Volleyball World, к которому перешли все коммерческие права на крупнейшие турниры, проводимые под эгидой FIVB. Взамен CVC обязался обеспечить инвестиции в размере $300 млн. Кроме того, в том же 2021-м СVC приобрел франшизу в Индийской премьер-лиге по крикету. За право создать команду Gujarat Titans компания заплатила $745 млн. Наконец, в самом конце 2021 года CVC достиг договоренности с испанской футбольной La Liga. Абсолютное большинство из 42 команд двух высших дивизионов согласилось передать CVC часть своих медийных прав (чуть более 8%) на следующие 50 лет. За это CVC обязался выплатить около $2 млрд. Правда, такие гранды, как «Реал» и «Барселона», от сделки отказались.

Афсати Джусоев