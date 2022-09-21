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Коммерсантъ FM
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Непробиваемая интернет-изоляция

Татьяна Исакова о мифах и реальности отключения рунета от глобальной сети

Разговоры об изоляции России через отключение ее от глобальной сети велись еще задолго до принятия закона «о суверенном интернете» в 2019 году. С началом военных действий на Украине эти опасения, как ожидали эксперты и участники телекоммуникационного сектора, должны были стать реальностью: IT-инфраструктуру страны просто захлестнула волна кибератак. Однако официальные лица самых разных уровней хором заверяли, что сценарий отключения рунета не рассматривается. Депутат Антон Горелкин в интервью «Парламентской газете» в мае утверждал, что «нет единого рубильника, который можно нажать и все отключить или отдельную страну».

Татьяна Исакова

Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Теперь же выясняется, что рубильник есть и руки к нему тянулись. Об этом на конференции Kaspersky Industrial Cybersecurity Conference 2022, которая началась в Сочи 19 сентября, открыто заявил представитель Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ Алексей Новиков: «Скажу, что был период, в который всерьез обсуждалось отключение рунета от остальной сети Интернет. Настолько серьезной была ситуация».

Подавляющее большинство инцидентов за последние полгода пришлось на DDoS-атаки, которые представляли собой огромный объем трафика, генерируемого интернет-пользователями, уточнил господин Новиков, отдав «должное той стороне»: «Им удалось очень быстро построить эффективный механизм вовлечения пользователей в эту деятельность».

Косвенно сценарий подтверждал весной и глава Минцифры Максут Шадаев, отмечая, что, если Россию отключат от европейских точек обмена, она перенаправит интернет-трафик через Азию. По его словам, этот план Б рассматривал «Ростелеком». Помощь пришла откуда не ждали: против интернет-изоляции в мае выступил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, поясняя, что у россиян должен оставаться «свободный доступ к информации».

Но де-факто отключение все же началось, правда, иначе. В конце лета генпрокурор Игорь Краснов сообщал в интервью “Ъ”, что за полгода в России было заблокировано порядка 138 тыс. интернет-ресурсов, а госсектор и без этого готовится к переходу в российскую доменную зону (см. “Ъ” от 14 сентября).

Еще через полгода может выясниться, что и отключать уже нечего: недружественные иностранные ресурсы заблокированы, VPN-сервисы для обхода блокировок тоже, .com повсеместно превратилась в .ru. Россиянам уже недоступны зарубежные соцсети, источники информации, включая, например, CNN, BBC, из онлайн-кинотеатров пропадают зарубежные фильмы, а музыкальные стриминги постепенно лишаются треков The Beatles, Pink Floyd и Элвиса Пресли. Таким образом, пользователям уже грозит не сколько техническая изоляция от всего мира, сколько социальная.

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