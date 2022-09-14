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Коммерсантъ FM
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Где можно выгулять «собачку»

Юрий Литвиненко о национальности почтовых адресов

С 1 декабря госструктуры могут обязать использовать адреса электронной почты «с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне», говорится в опубликованном на днях проекте постановления правительства. На федеральном уровне чиновники давно ведут переписку с адресов, использующих тот же домен в зоне .ru, что и сайты их госструктур. В местных же органах власти все менее однозначно.

Юрий Литвиненко

Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На уровне городов и сел в качестве официального email нередко используют адрес, зарегистрированный на любом бесплатном сервисе, в том числе иностранном. Так, на сайте подмосковного Реутова приведен адрес главы города на gmail.com (Google), а контактом администрации Никулинского сельского поселения в Тюменской области указан адрес на hotmail.com (Microsoft). Такие ящики регистрировались задолго до начала военных действий на Украине, иногда — за десятки лет: Microsoft перестала выдавать адреса на hotmail.com в 2013 году. На этом фоне отличается Краснодарский край: его губернатор еще в 2017 году юридически запретил чиновникам вести служебную переписку через какие-либо бесплатные сервисы, в том числе российские «Яндекс» и Mail.ru.

В пояснительной записке Минцифры к проекту постановления говорится, что переводить адреса в национальную доменную зону нужно для «обеспечения информационной безопасности». Требование «русификации» выглядит в нынешних условиях логичным, но только если не знать принципы работы email. Ведь однозначной связи между доменом, использующимся в адресе почты, и сервером, который обрабатывает письма, нет. Ничто не мешает мне зарегистрировать домен, оканчивающийся на .ru, и подключить его к почтовому серверу иностранного поставщика. Верно и обратное: можно настроить сервер на территории России и под контролем российских юрлиц, но создать на нем адреса с произвольными доменами.

Как мне объяснил директор Координационного центра .RU/.РФ Андрей Воробьев, адрес электронной почты можно разложить на три части: доменную (то, что идет после @), запись MX (строчка в системе доменных имен, которая указывает на домен почтового сервера) и IP-адрес сервера, который может принадлежать как российским блокам адресов, так и зарубежным. Только при соблюдении условия, что все три уровня относятся к российскому интернет-пространству, можно говорить о принадлежности почтового сервиса для госорганов к национальному сетевому пространству.

Так что если Минцифры действительно намерено перенести почту госорганов в национальное пространство, то инициатива в текущем виде — больше имиджевый ход, нежели мера обеспечения информационной безопасности.

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