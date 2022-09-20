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Коммерсантъ FM
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Корейские машины сбросили скорость

Рост импорта в августе замедлился

Ввоз автомобилей из Кореи в Россию в конце лета продолжил восстановление — объем поставок в августе достиг почти $66 млн. Впрочем, темпы прироста замедлились: аналитики полагают, что причиной стал стабильно низкий уровень платежеспособного спроса на автомобили в РФ. Корейский импорт составляют не только официальные поставки Kia и Hyundai, но и отгрузки физлицам.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Импорт в РФ готовых пассажирских автомобилей из Южной Кореи восстанавливался в течение всех летних месяцев и в августе достиг 4,5 тыс. тонн, или $65,9 млн. В денежном выражении это на 11% выше, чем отгрузки в предыдущем месяце (3,7 тыс. тонн, или $59,4 млн), а также почти втрое больше, чем в марте, когда поставки товаров в РФ только начинали проседать после начала военных действий на Украине.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что сейчас Корея стала популярным каналом для ввоза в РФ автомобилей, в том числе физлицами — как относительно новых, так и машин с пробегом. Отметим, таможенная статистика Кореи не позволяет выделить новые и б/у автомобили в общей массе отгрузок. «Это по цене получается интереснее, чем аналогичные предложения в России, но для физлиц самые выгодные пошлины именно на автомобили возрастом от трех до пяти лет»,— продолжает аналитик, отмечая, что какая-то часть отгрузок, безусловно, приходится на официальные поставки Kia и Hyundai.

Напомним, Kia в марте получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модели Soul, Mohave, Stringer и K5, в мае — на Sorento и Seltos производства Южной Кореи, в июле — на модель Cerato и Forte, в августе — на новую модель EV6. Однако это на практике не означает старта продаж. Hyundai, в свою очередь, сертифицировала Genesis G70 и GV80, а также Hyundai Santa Fe корейской сборки.

Все эти автомобили прежде выпускались на калининградском «Автоторе». Сейчас стороны не комментируют производство в РФ. Таможенная статистика по отгрузкам запчастей и комплектующих из Кореи в Россию — среди которых, например, тормоза, сцепления и другое — не позволяет выделить отдельно компоненты для промышленной сборки. Но в целом отгрузки запчастей в денежном выражении пока не достигли даже уровня марта, составив $24,2 млн (3,3 тыс. тонн) без учета электроники. Собеседники “Ъ” говорили, что Hyundai и Kia с мая поставляют именно запасные части в РФ по железной дороге, однако об отгрузках на конвейер никто из них не слышал.

Сергей Удалов отмечает, что поставки как автомобилей, так и запчастей сначала паромом, а затем по железной дороге с Дальнего Востока частично ограничены емкостью маршрута. Кроме того, в рамках неофициального ввоза машин из Кореи, в том числе физлицами, цены получаются лишь несущественно ниже, чем на такие же машины у дилеров в РФ, поскольку продавцы закладывают свою маржу в стоимость: «В итоге цены резко не пошли вниз, что при нынешней покупательной способности также ограничивает спрос».

О том, что российский рынок, вероятно, не может обеспечить значительный спрос как минимум на новые автомобили, свидетельствовали и стабильные в последние месяцы поставки готовых машин из Китая в РФ — на $31–33 млн. Причем этот объем ниже, чем весной, но, судя по оценкам Autonews, склады ключевых китайских марок значительно не опустели и даже пополняются — аналогичная ситуация и у корейских брендов.

Российский авторынок в последний месяц лета подрос с 35,6 тыс. до 42,6 тыс. новых легковых автомобилей, с пробегом — просел с 430 тыс. машин до 392 тыс. штук, по данным «Автостата». Спрос на новые автомобили сохранится на таком же уровне: в 40–45 тыс. машин в месяц и далее, считает Сергей Удалов. Статистика АЕБ немного отличается: они оценивали рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в августе в 41,7 тыс. машин. При этом корейские марки по-прежнему остаются среди лидеров по продажам иномарок, хотя их начинают теснить бренды из Китая.

Ольга Никитина

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