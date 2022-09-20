Неудачные кадры

Российские производители электроники снижают интерес к совместной работе с вузами по подготовке специалистов, выяснили в консорциуме «Базис». Целевая подготовка одного студента требует в среднем 1 млн руб. расходов. Эксперты поясняют, что кадры остро нужны прямо сейчас и участники рынка предпочитают тратить деньги на их привлечение, а не вкладываться в долгосрочное выращивание. В научном сообществе, впрочем, уверяют, что по крайней мере у ведущих вузов работа с компаниями продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Собеседники “Ъ” на рынке электроники рассказали, что 15 сентября в Аналитическом центре при правительстве прошла закрытая встреча участников рынка с представителями Минцифры, Минпромторга и аппарата премьера Михаила Мишустина. Обсуждалась, по словам источников “Ъ”, в том числе проблема роста дефицита кадров в производстве и разработке электроники.

Так, из проведенного консорциумом «Базис» опроса 97 участников и экспертов рынка радиоэлектроники (есть у “Ъ”) следует, что в 2022 году российские компании стали меньше взаимодействовать с вузами для подготовки кадров. Так, если в 2021 году этим интересовались 77% разработчиков и производителей, то в этом году — лишь 47%. Только 11% компаний хотели бы открыть на базе вузов лаборатории (47% в 2021 году), 15% — реализовать совместные с институтами образовательные программы (40% в 2021 году) и 14% — участвовать в научно-исследовательских работах (43% в 2021 году).

По словам одного из источников “Ъ”, участники встречи выразили беспокойство по поводу низкой конверсии выпускников вузов, многие из которых еще на этапе обучения говорят о желании работать в иностранных компаниях или вовсе не по специальности. Так, согласно отчету Финансового университета при правительстве РФ (был представлен на форуме «Армия-2022», есть у “Ъ”), из 20,8 тыс. выпускников российских вузов в области радиоэлектроники только 35% готовы трудиться на отечественных предприятиях, 15% рассчитывают покинуть их после одного-трех лет работы, 10% исходно хотят в зарубежные компании, а 40% не планируют сохранять специальность.

Источник “Ъ”, близкий к одному из участников совещания, объясняет снижение интереса компаний к взаимодействию с вузами тем, что производители и разработчики не готовы выделять бюджеты на подготовку специалистов, которые в итоге могут уйти на другие предприятия.

Между тем расходы могут быть довольно большими. Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заместитель заведующего кафедрой микро- и наноэлектроники МФТИ Евгений Горнев уточняет, что для компании подготовка одного студента в среднем обходится в 1 млн руб. в год: «Это оплата работы преподавателей, аренда жилья в Зеленограде, где студенты проходят практику, стипендия. У нас стипендия аспирантов по таким программам составляет 60 тыс. руб. в месяц при базовой 8 тыс. руб.». Он, впрочем, называет данные «Базиса» о снижении интереса компаний к подготовке кадров недостоверными, хотя и признает наличие системных проблем.

«Компаниям сейчас нужны технологи и конструкторы, а их в России готовят буквально несколько вузов: МФТИ, МГТУ, МИЭТ, ВШЭ и МИРЭА»,— поясняет господин Горнев. В МФТИ также заявили, что не наблюдают снижения интереса индустриальных партнеров к подготовке кадров в части электронной компонентной базы. В ВШЭ и МИЭТе отказались от комментариев, в МГТУ и МИРЭА не ответили “Ъ”.

В Минпромторге уверяют, что российские разработчики электроники не снижают интереса к подготовке кадров, но в этом году «основной упор делают на стратегически важных вопросах стабилизации ситуации и перераспределении логистических цепочек». По словам старшего вице-президента Kraftway Рената Юсупова, российские разработчики не готовы системно вкладываться в подготовку кадров, потому что специалисты нужны прямо сейчас: «Чтобы ввести в проект высококлассного специалиста, нужно два-три месяца, для специалиста среднего уровня — полгода, а начального, то есть выпускника вуза, как минимум год». Поэтому, поясняет эксперт, российские компании предпочитают тратить средства на привлечение специалистов с опытом.

Никита Королев