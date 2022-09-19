От выдвижения к движению

Крайне скромные результаты оппозиции на недавних муниципальных выборах в Москве стали толчком к созданию новых местных сообществ. Бывшие депутаты и кандидаты обсуждают с жителями ряда районов создание общественных структур для контроля за муниципальными советами, в которых оппозиция потеряла большинство. Аналогичным образом намерены работать общественные приемные кандидатов от «Яблока» и объединение, создаваемое на основе предвыборной платформы «ВыДвижение». Эксперт считает, что в условиях высоких рейтингов московской власти запроса на протестные движения в столице нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Замятин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Александр Замятин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Раздумывать о сохранении своего представительства в районах оппозиционеры начали сразу после подведения итогов выборов, на которых более 90% мандатов получили единороссы и лояльное власти объединение «Мой район». Первыми о планах создать общественное объединение, которое бы сохраняло районный актив, заявили координаторы предвыборной платформы «ВыДвижение» — экс-кандидат в Госдуму от КПРФ Михаил Лобанов (в этом году не баллотировался) и экс-депутат района Зюзино Александр Замятин (снят с выборов по статье КоАП о демонстрации символики экстремистской организации за видеоролик команды оппозиционера Алексея Навального).

Господин Замятин рассказал “Ъ”, что после выборов «у кандидатов в районах остались местные сообщества», которые «могут стать базой для демократизации города». По оценкам оппозиционеров, речь идет о «сотнях местных лидеров и десятках тысяч их сторонников». Для «сохранения и развития» этого актива создатели платформы хотят переоформить ее в «демократическое движение с политической стратегией». По словам Александра Замятина, в октябре планируется «собрать районных лидеров и анонсировать более конкретные планы и формы движения».

Проигравшие выборы оппозиционные депутаты тоже не хотят бросать актив своих сторонников. Помочь в этом могут общественные советы, которые могли бы контролировать работу новых депутатов, говорит экс-глава Гагаринского района Елена Русакова (снята с выборов за «причастность к деятельности экстремистской организации» как участник акции в поддержку господина Навального). «Такой совет был создан в позапрошлом созыве, когда я была единственным оппозиционером в совете. Если рассматривался важный вопрос, я оповещала актив, и люди приходили в большом количестве, требуя у единороссов принять то решение, которое хотят они, а не продиктованное сверху. В ряде случаев это удавалось»,— пояснила госпожа Русакова. На прошлой неделе совет Гагаринского района собрался в последний раз, после чего жители заявили о желании продолжить обсуждать районные проблемы и «планировать какие-то действия», сообщила Елена Русакова. В каком формате скоординируется актив, она не знает, но уверена, что район не останется без «пристального контроля». Идея создания общественных советов обсуждается как минимум в шести районах. По словам госпожи Русаковой, в ряде случаев создается сразу несколько движений, инициативных групп или общественных организаций.

В «Яблоке» тоже решили создать «общественное движение за права избирателей», отдавших голоса за его кандидатов (по подсчетам партии, их поддержали 15 тыс. голосовавших москвичей). Как рассказал “Ъ” экс-глава района Якиманка «яблочник» Андрей Морев (снят с выборов по статье о демонстрации экстремистской символики за наклеенный неизвестными на его машину стикер «Умного голосования»), проект заработает в формате общественных приемных, целью которых станет «защита интересов избирателей» и, в частности, «помощь в решении текущих вопросов, которые раньше решали оппозиционные депутаты». Помимо Якиманки, где прежний совет почти целиком состоял из «яблочников», такие приемные в течение месяца должны открыться еще в восьми районах.

Эффективность работы объединений во многом будет зависеть от самих жителей, уверены опрошенные “Ъ” оппозиционеры. Сами они готовы поддержать активность, но не могут гарантировать «устойчивость» структур. Политолог Константин Калачев добавляет, что новые движения могут стать сильными и конкурентоспособными, если их возглавят «узнаваемые и пользующиеся доверием лидеры», способные предложить «актуальные решения», при условии, что будет общественный запрос на такого рода активность. «Судьба всех протестных начинаний зависит от действий власти в неменьшей степени, чем от активности самой оппозиции,— считает эксперт.— Московская власть в последние годы наращивала свои рейтинги, оценки ее работы росли. У оппозиции же, напротив, коридор возможностей сужался. Это не значит, что в какой-то момент запрос на обновление не может возобладать. Но когда возникнет запрос, может возникнуть и новая оппозиция».

Кира Хейфец