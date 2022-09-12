Москва оппозиции не верит

На завершившихся в воскресенье выборах в советы 125 районов Москвы подавляющее большинство мандатов получила «Единая Россия», а второе место заняло лояльное властям объединение «Мой район». КПРФ, показав лучший результат среди оппозиции, тем не менее потеряла два мандата в сравнении с предыдущими выборами, «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР, напротив, улучшили свои результаты-2017. А наибольшие потери понесла партия «Яблоко», которая, по официальным данным, провела всего трех депутатов вместо 176 в 2017-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При всем богатстве выбора на муниципальных выборах в Москве большинство избирателей, по официальным данным, предпочли кандидатов от «Единой России»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ При всем богатстве выбора на муниципальных выборах в Москве большинство избирателей, по официальным данным, предпочли кандидатов от «Единой России»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мосгоризбирком (МГИК) 12 сентября подвел предварительные итоги муниципальных выборов в 125 районах. По официальным данным, 1160 из 1417 мандатов (81,86%) получила «Единая Россия» (ЕР). На втором месте с огромным отрывом — лояльное власти объединение «Мой район», которое провело 134 депутата (9,46%). Из партий парламентской оппозиции лучший результат у КПРФ — 42 места, «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) и «Новые люди» взяли по 20 мандатов, ЛДПР — 11. От непарламентских партий в муниципальные советы прошли только четыре кандидата: три от «Яблока» и один от «Коммунистов России», а самовыдвиженцы взяли 26 мандатов. Правда, эти данные еще могут измениться: например, в районе Люблино кандидаты от ЕР и ЛДПР набрали одинаковое количество голосов, и победитель будет определен в результате жеребьевки.

МГИК также обнародовал по отдельности результаты онлайн- и офлайн-голосования, которые оказались весьма различными. Так, по итогам одного лишь дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в котором участвовали 1,7 млн избирателей, ЕР и «Мой район» получили бы заметно меньше, чем вышло в целом,— соответственно 70,7% и 8,75% мандатов. А вот «Новым людям» такая форма голосования, будь она единственной, добавила бы 31 мандат. И даже КПРФ, традиционно выступающая против ДЭГ, получила бы прибавку в четыре места.

В традиционном «бумажном» голосовании (695,2 тыс. избирателей) ЕР без учета ДЭГ заработала бы 80,59% мандатов, а «Мой район» — 8,54%. Из оппозиции на участках чаще всего поддерживали кандидатов КПРФ (2,89% потенциальных мандатов) и «Яблока» (2,47%), а также самовыдвиженцев: офлайн-выборы принесли бы им 4,02% мандатов (против 1,83% в целом). Всего в списки избирателей были включены 7,4 млн москвичей.

В целом же по итогам выборов-2022 наиболее заметные потери по сравнению с 2017 годом понесло «Яблоко» (даже с учетом снижения числа замещаемых мандатов с 1502 до 1417), чье представительство в советах уменьшилось почти в 60 раз. Два мандата потеряла КПРФ, СЗРП улучшила свой результат в два раза (в 2017-м партия взяла только десять мандатов), а ЛДПР — почти в три раза (в 2017 году у нее было в райсоветах четыре места).

Хотя пока обнародованы только предварительные итоги выборов, можно констатировать, что ситуация пятилетней давности, когда в восьми районных советах не оказалось ни одного провластного кандидата, уже точно не повторится. Например, у КПРФ, как сообщил “Ъ” лидер московских коммунистов Николай Зубрилин, лучшие результаты в районе Сокол, где прошли три ее кандидата. По мнению господина Зубрилина, при корректном подсчете голосов на Соколе мандаты получили бы пятеро, а не трое коммунистов, а всего в Москве КПРФ взяла бы 103–104 места. Для СРЗП самыми успешными районами, по словам руководителя московского отделения партии Дмитрия Гусева, оказались Ярославский (три мандата) и Головинский (два). «Новые люди» отличились в Даниловском районе и в Ховрино, где мандаты получат по два кандидата, сообщили в пресс-службе партии.

Несистемная и непарламентская оппозиция при подведении итогов больше ориентировалась на данные с участков, поскольку не признали корректными результаты ДЭГ. Так, в «Яблоке» утверждают, что получили четыре мандата, а не три, как подсчитали в МГИКе. Оппозиционные платформы, помогавшие независимым кандидатам, тоже отчитались о весьма скромных результатах. Например, проект экс-кандидата в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова и депутата района Зюзино Александра Замятина «ВыДвижение» взял девять мандатов (при 129 кандидатах), команда экс-«яблочника» Дмитрия Кисиева «Штаб кандидатов» — два (выдвигали 31 человека), а команда национал-демократа Романа Юнемана — один мандат (при 42 кандидатах).

Районные команды оппозиционеров и активистов в основном получили по одному-два мандата. Исключением стала группа из района Куркино, которую возглавляет председатель действующего совета депутатов Илья Светиков: команде из десяти человек удалось выиграть шесть мандатов. Правда, по жалобе одного из оппонентов голоса были пересчитаны, и активисты лишились одного мандата, но они намерены это оспорить. Жаловаться на итоги голосования собираются и многие другие кандидаты, зафиксировавшие «рисовку протоколов».

Отметим также, что два оппозиционера выиграли выборы, имея статус подозреваемых по уголовным делам. Это действующий депутат Тверского района Кетеван Хараидзе, которая больше года находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве, и выдвинувшийся в Лефортово Самсон Шоладеми, который находится под запретом определенных действий по делу о клевете.

Победа кандидатов власти, как и рост явки (в этом году она почти в 2,3 раза превысила показатели 2017 года), стали следствием трехдневного голосования и ДЭГ, считает политолог Алексей Макаркин. С их помощью власть смогла мобилизовать лояльный электорат, который «достаточно аполитичен и предпочитал избирательным участкам дачные», поясняет эксперт. Оппозиция, по его мнению, напротив, испытывала проблемы с мобилизацией из-за усилившихся внутренних конфликтов: «Ее ослабили и разные взгляды на само участие в выборах, и множество платформ по выдвижению, и снятие кандидатов, и изменение позиции "Яблока", которое отказалось выдвигать многих желающих». Еще одна проблема оппозиции — невозможность стратегического голосования, главной целью которого была бы поддержка не идейно близкого, а любого кандидата, способного набрать наибольшее количество голосов и ослабить власть, резюмирует господин Макаркин.

Елена Рожкова, Кира Хейфец, Ксения Веретенникова