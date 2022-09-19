От «Мемориала» требуют освободить помещение

В Тверском райсуде Москвы началось разбирательство по иску Генпрокуратуры к научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) «Мемориал». В феврале 2022 года общество получило в качестве пожертвования помещение в Москве в Каретном Ряду от «Международного Мемориала» (ликвидирован Верховным судом РФ). В Генпрокуратуре сочли, что это попытка скрыть имущество в процессе ликвидации НКО. Ведомство назвало жертвование фиктивной сделкой и потребовало отдать помещение государству. В «Мемориале» утверждают, что НИПЦ работал там еще с середины 1990-х, а сам иск правозащитники называют давлением на НКО. Согласно законодательству об НКО, имущество может быть направлено на уставные цели, а в иске нет обоснования, почему это не может быть сделано, говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Предметом разбирательства стало помещение площадью 1018 кв. м в Каретном Ряду. В иске Генпрокуратуры (есть у “Ъ”) поясняется, что с 2005 года оно принадлежало «Международному Мемориалу», но в феврале 2022 года на фоне процесса ликвидации общества «под видом пожертвования» его передали НИПЦ «Мемориал». «Проверкой пожертвования установлено, что оно носит фиктивный характер»,— утверждают в надзорном ведомстве, заявляя, что имущество передано «нефункционирующей организации» и «не преследует общественно полезной цели» (вопреки ст. 582 Гражданского кодекса РФ о пожертвованиях). Прокуратура потребовала обратить помещение в доход государства. И 12 сентября Тверской райсуд Москвы наложил арест на помещение и счета исполнительных директоров ликвидированного «Международного Мемориала» Елены Жемковой и действующего НИПЦ «Мемориал» Бориса Беленкина. Как поясняется в иске, именно они подписывали договоры, по которым «Международный Мемориал» пожертвовал НИПЦ «Мемориал» еще и денежные средства — 11 млн руб.

История «Мемориала» началась в 1987 году с создания московской общественной группы «Мемориал»; одним из организаторов и первым почетным председателем был академик Андрей Сахаров. В 1992 году учреждено Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» («Международный Мемориал»): к 2021 году в него входили 74 организации, занимающиеся просветительской работой, увековечиванием памяти жертв политических репрессий, правозащитной деятельностью и помощью в поисках данных о родственниках, пропавших во времена Большого террора. НИПЦ «Мемориал» является одной из старейших таких организаций.

В 2016 году «Международный Мемориал» был признан иноагентом, а в декабре 2021 года ликвидирован по решению Верховного суда РФ. В «Мемориале» требование о ликвидации НКО связывали с публикацией «расстрельных» архивов и данных о причастности к террору сотрудников КГБ СССР. В свою очередь, в иске Генпрокуратуры причиной названы «демонстрация устойчивого пренебрежения» к законодательству об иноагентах и «создание лживого образа СССР как террористического государства». В иске утверждается, что при ликвидации НКО его имущество было скрыто «для противоправной деятельности», а процедура жертвования проведена для исключения спорного помещения из «ликвидационной массы».

Отметим, в ст. 20 закона «О некоммерческих организациях» говорится, что на имущество ликвидируемой организации первым делом могут претендовать кредиторы; после удовлетворения их требований его можно направить на цели, определенные в уставе НКО. И лишь если использование в уставных целях невозможно, оно обращается в доход государства.

Юрист «Международного Мемориала» Марина Агальцова утверждает, что у НКО не было кредиторов, а помещение пожертвовано в соответствии с уставными целями общества. Госпожа Агальцова не согласна с заявлением прокуроров о передаче имущества в пользу «нефункционирующей организации». «Генпрокуратура считает сделку мнимой. Но во время такой сделки стороны не хотят создать правовые последствия, а передают ее предмет формально. В нашем случае имущество использовалось, а не передавалось фиктивно»,— поясняет она. Юрист говорит, что НИПЦ «Мемориал» существует с 1990-х годов, выпустил около 50 книг и был «мозгом» «Международного Мемориала» в архивной работе. А правозащитные семинары и лекции шли в здании на Каретном Ряду и в 2022 году. «В иске раскидываются словами о запрещенной деятельности, он написан как обвинительное заключение. Но наша организация не была запрещена, ее ликвидировали за нарушение деятельности иноагентов»,—подчеркивает госпожа Агальцова, которая называет иск прокуроров «запугиванием» и «издевательством над правом».

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов находит иск Генпрокуратуры «странным». Эксперт не понимает, почему помещение «Мемориала» должно направляться в доход государства, «поскольку иск не содержит по большому счету никакого обоснования, почему данное имущество не может быть направлено на уставные или благотворительные цели». «По сути, Генпрокуратура резюмирует, что никакая другая организация на территории РФ, которая занимается схожими целями (с "Мемориалом".— “Ъ”), не подходит для того, чтобы получить соответствующее имущество. Этот тезис, по крайней мере из искового заявления, не доказан»,— добавляет господин Данилов.

Александр Воронов