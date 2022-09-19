Кому на Руси ДЭГ хорошо

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе, применявшегося 9–11 сентября в семи регионах, существенно не изменили окончательные итоги выборов. По подсчетам “Ъ”, самые заметные отличия между разными формами волеизъявления наблюдались в Пскове, где список «Яблока» на выборах в гордуму занял в «бумажном» голосовании третье место, а в ДЭГ— шестое. Кандидаты от КПРФ на разных выборах тоже получили онлайн меньший результат, чем офлайн. Зампред Центризбиркома Николай Булаев объяснил это позицией партий по отношению к ДЭГ и их призывом к избирателям приходить на традиционные участки.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Из семи регионов, где применялось ДЭГ на федеральной платформе, в четырех субъектах избирали губернаторов, в трех — представительные органы административных центров. “Ъ” проанализировал итоги губернаторских кампаний и выборов по партспискам в гордумы Пскова и Курска (в Ярославле все депутаты избирались по одномандатным округам).
На выборах в городское собрание Курска (17 мандатов по спискам и 17 — по одномандатным округам) уверенно победила «Единая Россия» (ЕР), выигравшая во всех округах и получившая 54,4% голосов по партспискам. При этом результат ЕР в ДЭГ оказался выше — 58,46% (около 3,9 тыс. из 6,6 тыс. «электронных» голосов) против 54,04% на участках (всего там побывали 75 тыс. человек). Вторую строчку и в ДЭГ, и в «бумажном» голосовании заняла ЛДПР (14,53% и 13% соответственно). А вот третье место онлайн и офлайн досталось разным партиям: электронную «бронзу» взяли «Новые люди» (8,34% в ДЭГ против 6,05% на участках), а «бумажную» — КПРФ (10,16% офлайн и 7,23% онлайн). В итоге по партспискам ЕР получила в горсобрании десять мест, КПРФ и ЛДПР — по два, «Новые люди», «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) и Партия пенсионеров — по одному.
На выборах в Псковскую гордуму ДЭГ пользовалось более высоким спросом (в интернете проголосовали 10,4 тыс. человек, на участках — 22,6 тыс.), и разница результатов оказалась ощутимее. Все 15 одномандатных округов здесь тоже взяли единороссы. ЕР заняла первое место и по единому округу (51,33% голосов), но если в ДЭГ ее список набрал 57,41%, то на участках — почти на 9 п. п. меньше (48,75%). У занявшей второе место КПРФ (14,52%) результаты ДЭГ, напротив, хуже: 11,04% против 16,19% на участках. Похожий расклад и у «Яблока»: 9,96% в «бумаге» и всего 7,11% онлайн. Причем по итогам ДЭГ «яблочники» заняли последнее, шестое место, уступив Партии пенсионеров (8,25%), ЛДПР (8,05%) и СЗРП (7,38%), но в общем партийном зачете все-таки стали третьими (9,04%). В целом по партспискам в гордуму прошли четыре депутата от ЕР, два — от КПРФ и по одному — от СЗРП, «Яблока», Партии пенсионеров и ЛДПР.
Отметим, что, как обращал внимание лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг, уже в первые два часа голосования 9 сентября явка на ДЭГ превысила 40%. «Голосующие дистанционно и электронно избиратели, судя по всему, отличаются фантастической тягой к выборам и начали голосовать в первый же день голосования до завтрака. Кушать не могу, так проголосовать хочу»,— цитирует господина Шлосберга сайт партии. «Яблоко» призывало своих сторонников голосовать в последний день и именно на участках. Глава облизбиркома Игорь Сопов интерес горожан к онлайн-голосованию объяснял серьезной информационной работой в этом направлении.
На выборах глав регионов в этом году ДЭГ применялось в Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях. Везде с большим отрывом победили кандидаты, выдвинутые или поддержанные ЕР. При этом новгородский губернатор Андрей Никитин получил онлайн и офлайн почти одинаковые результаты (77,11% и 77,03%), его калининградский коллега Антон Алиханов был более популярен на участках (80,47% против 75,4% в ДЭГ), а врио главы Томской области Владимир Мазур — в интернете (88,05% в ДЭГ и 84,63% на «бумаге»).
Самой сложной для власти считалась кампания в имеющей давние протестные традиции Ярославской области. Однако и там врио губернатора Михаил Евраев как самовыдвиженец набрал уверенные 82,31% (85,97% онлайн и 81,79% офлайн). Второе место в ДЭГ занял Владимир Смирнов (ЛДПР) с 4,22%, но в общем зачете благодаря «бумажному» голосованию вторым стал Михаил Парамонов от КПРФ (3,85% в ДЭГ, 6,46% на участках и 6,14% в целом).
Итоги онлайн-голосования обсуждались в Центризбиркоме на заседании 15 сентября. Курирующий ДЭГ зампред комиссии Николай Булаев показал таблицы, из которых следует, что критичной разницы между результатами на участках и онлайн ни у одного из кандидатов в губернаторы нет. «Когда нас пугают, что ДЭГ может исказить результаты, а уж тем более скорректировать результаты голосования, эти таблицы будут в доступе, каждый может увидеть, что закономерность, которая была бы характерна для какой-то партии, уловить очень сложно. Есть закономерность вот такая: результаты голосования практически совпадают с теми, что есть на классических избирательных участках»,— заявил господин Булаев. Разницу в показателях кандидата от КПРФ в Ярославской области зампред ЦИКа объяснил негативной позицией партии по отношению к ДЭГ и ее призывами к своим избирателям приходить на традиционные участки.
Как голосовали за кандидатов в губернаторы онлайн и офлайн
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Источник: Центризбирком РФ.
Политолог Ростислав Туровский напоминает, что в ДЭГ главным образом отказывались участвовать наиболее активные сторонники оппозиции, которые не доверяют этой процедуре. «Так было, например, на муниципальных выборах в Москве. Псков тоже стал примером как раз по причине наличия там активной организации "Яблока". В других регионах сторонники оппозиции не видели смысла в противостоянии электронному голосованию и могли голосовать обоими способами, поэтому и результаты радикально не отличались»,— считает эксперт. По его мнению, в целом по России практики ДЭГ все шире внедряются для привлечения лояльного электората.