Кому на Руси ДЭГ хорошо

Результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральной платформе, применявшегося 9–11 сентября в семи регионах, существенно не изменили окончательные итоги выборов. По подсчетам “Ъ”, самые заметные отличия между разными формами волеизъявления наблюдались в Пскове, где список «Яблока» на выборах в гордуму занял в «бумажном» голосовании третье место, а в ДЭГ— шестое. Кандидаты от КПРФ на разных выборах тоже получили онлайн меньший результат, чем офлайн. Зампред Центризбиркома Николай Булаев объяснил это позицией партий по отношению к ДЭГ и их призывом к избирателям приходить на традиционные участки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Из семи регионов, где применялось ДЭГ на федеральной платформе, в четырех субъектах избирали губернаторов, в трех — представительные органы административных центров. “Ъ” проанализировал итоги губернаторских кампаний и выборов по партспискам в гордумы Пскова и Курска (в Ярославле все депутаты избирались по одномандатным округам).

На выборах в городское собрание Курска (17 мандатов по спискам и 17 — по одномандатным округам) уверенно победила «Единая Россия» (ЕР), выигравшая во всех округах и получившая 54,4% голосов по партспискам. При этом результат ЕР в ДЭГ оказался выше — 58,46% (около 3,9 тыс. из 6,6 тыс. «электронных» голосов) против 54,04% на участках (всего там побывали 75 тыс. человек). Вторую строчку и в ДЭГ, и в «бумажном» голосовании заняла ЛДПР (14,53% и 13% соответственно). А вот третье место онлайн и офлайн досталось разным партиям: электронную «бронзу» взяли «Новые люди» (8,34% в ДЭГ против 6,05% на участках), а «бумажную» — КПРФ (10,16% офлайн и 7,23% онлайн). В итоге по партспискам ЕР получила в горсобрании десять мест, КПРФ и ЛДПР — по два, «Новые люди», «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) и Партия пенсионеров — по одному.

На выборах в Псковскую гордуму ДЭГ пользовалось более высоким спросом (в интернете проголосовали 10,4 тыс. человек, на участках — 22,6 тыс.), и разница результатов оказалась ощутимее. Все 15 одномандатных округов здесь тоже взяли единороссы. ЕР заняла первое место и по единому округу (51,33% голосов), но если в ДЭГ ее список набрал 57,41%, то на участках — почти на 9 п. п. меньше (48,75%). У занявшей второе место КПРФ (14,52%) результаты ДЭГ, напротив, хуже: 11,04% против 16,19% на участках. Похожий расклад и у «Яблока»: 9,96% в «бумаге» и всего 7,11% онлайн. Причем по итогам ДЭГ «яблочники» заняли последнее, шестое место, уступив Партии пенсионеров (8,25%), ЛДПР (8,05%) и СЗРП (7,38%), но в общем партийном зачете все-таки стали третьими (9,04%). В целом по партспискам в гордуму прошли четыре депутата от ЕР, два — от КПРФ и по одному — от СЗРП, «Яблока», Партии пенсионеров и ЛДПР.

Отметим, что, как обращал внимание лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг, уже в первые два часа голосования 9 сентября явка на ДЭГ превысила 40%. «Голосующие дистанционно и электронно избиратели, судя по всему, отличаются фантастической тягой к выборам и начали голосовать в первый же день голосования до завтрака. Кушать не могу, так проголосовать хочу»,— цитирует господина Шлосберга сайт партии. «Яблоко» призывало своих сторонников голосовать в последний день и именно на участках. Глава облизбиркома Игорь Сопов интерес горожан к онлайн-голосованию объяснял серьезной информационной работой в этом направлении.

На выборах глав регионов в этом году ДЭГ применялось в Калининградской, Новгородской, Томской и Ярославской областях. Везде с большим отрывом победили кандидаты, выдвинутые или поддержанные ЕР. При этом новгородский губернатор Андрей Никитин получил онлайн и офлайн почти одинаковые результаты (77,11% и 77,03%), его калининградский коллега Антон Алиханов был более популярен на участках (80,47% против 75,4% в ДЭГ), а врио главы Томской области Владимир Мазур — в интернете (88,05% в ДЭГ и 84,63% на «бумаге»).

Самой сложной для власти считалась кампания в имеющей давние протестные традиции Ярославской области. Однако и там врио губернатора Михаил Евраев как самовыдвиженец набрал уверенные 82,31% (85,97% онлайн и 81,79% офлайн). Второе место в ДЭГ занял Владимир Смирнов (ЛДПР) с 4,22%, но в общем зачете благодаря «бумажному» голосованию вторым стал Михаил Парамонов от КПРФ (3,85% в ДЭГ, 6,46% на участках и 6,14% в целом).

Итоги онлайн-голосования обсуждались в Центризбиркоме на заседании 15 сентября. Курирующий ДЭГ зампред комиссии Николай Булаев показал таблицы, из которых следует, что критичной разницы между результатами на участках и онлайн ни у одного из кандидатов в губернаторы нет. «Когда нас пугают, что ДЭГ может исказить результаты, а уж тем более скорректировать результаты голосования, эти таблицы будут в доступе, каждый может увидеть, что закономерность, которая была бы характерна для какой-то партии, уловить очень сложно. Есть закономерность вот такая: результаты голосования практически совпадают с теми, что есть на классических избирательных участках»,— заявил господин Булаев. Разницу в показателях кандидата от КПРФ в Ярославской области зампред ЦИКа объяснил негативной позицией партии по отношению к ДЭГ и ее призывами к своим избирателям приходить на традиционные участки.

Как голосовали за кандидатов в губернаторы онлайн и офлайн Выйти из полноэкранного режима Регион Кандидат Партия Итоги ДЭГ (%) Итоги голосования на участках, % Общие итоги, % Новгородская область Ольга Ефимова КПРФ 9,66 11,07 10,99 Андрей Никитин «Единая Россия» 77,11 77,03 77,03 Алексей Прокопов Партия пенсионеров 2,28 2,58 2,56 Алексей Чурсинов ЛДПР 6,7 4,31 4,43 Сергей Шруб СРЗП 3,44 2,45 2,5 Калининградская область Антон Алиханов «Единая Россия» 75,4 80,47 80,21 Максим Буланов КПРФ 4,08 4,93 4,88 Владимир Вуколов Партия пенсионеров 1,82 1,44 1,46 Евгений Мишин ЛДПР 10,69 6,18 6,4 Владимир Султанов «Коммунисты России» 1,33 1,32 1,32 Юрий Шитиков СРЗП 6,26 3,61 3,74 Томская область Виктор Гринев Партия пенсионеров 1,47 2,17 2,11 Владимир Мазур «Единая Россия» 88,05 84,63 84,94 Галина Немцева СРЗП 6,31 6,06 6,08 Андрей Петров КПРФ 3,95 5,45 5,31 Ярославская область Михаил Евраев Самовыдвиженец 85,97 81,79 82,31 Игорь Милорадов «Коммунисты России» 3,77 3,37 3,42 Михаил Парамонов КПРФ 3,85 6,46 6,14 Владимир Смирнов ЛДПР 4,22 4,17 4,17 Константин Тукеев Партия пенсионеров 1,95 2,11 2,09 Открыть в новом окне Источник: Центризбирком РФ.

Политолог Ростислав Туровский напоминает, что в ДЭГ главным образом отказывались участвовать наиболее активные сторонники оппозиции, которые не доверяют этой процедуре. «Так было, например, на муниципальных выборах в Москве. Псков тоже стал примером как раз по причине наличия там активной организации "Яблока". В других регионах сторонники оппозиции не видели смысла в противостоянии электронному голосованию и могли голосовать обоими способами, поэтому и результаты радикально не отличались»,— считает эксперт. По его мнению, в целом по России практики ДЭГ все шире внедряются для привлечения лояльного электората.

Елена Рожкова, Анастасия Винницкая