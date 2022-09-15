Выборы обошлись без безобразий

Центризбирком (ЦИК) в четверг подвел итоги выборов, прошедших в минувшие выходные в 82 регионах. За всю кампанию не было подано ни одно серьезной жалобы, требующей вмешательства ЦИКа, а на участках не произошло ни одного громкого скандала или «какого-то безобразия», констатировали в комиссии. Не было сюрпризов и с результатами: во всех регионах, где выбрали глав, победили кандидаты, поддержанные «Единой Россией» (ЕР). В целом партия власти взяла более 77% от всех выборных должностей и мандатов, а на втором месте оказались самовыдвиженцы, что вызывало «глубокое удовлетворение» ЦИКа. Эксперт считает, что спокойствие выборов-2022 обусловлено подчеркнутой пассивностью партий и низким интересом со стороны протестного движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова проведенными выборами довольна

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Элла Памфилова проведенными выборами довольна

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как отметила на заседании ЦИКа 15 сентября его председатель Элла Памфилова, практически все нижестоящие комиссии провели итоговые заседания, поэтому существенных изменений, способных повлиять на результаты выборов, уже не будет. Эта кампания имела ряд отличий от предыдущих, отметила госпожа Памфилова. Так, в ней впервые с 2015 года не было ни одного федерального элемента, то есть выборы проходили только на региональном и местном уровнях. При этом из 82 регионов не поступило ни одной жалобы, для рассмотрения которой потребовалось бы заседание ЦИКа. Кроме того, в прошедшей кампании было рекордно низкое число отказов в регистрации. И наконец, еще одним существенным отличием стали максимально короткие сроки, в течение которых избиркомы ввели в ГАС «Выборы» данные о результатах голосования за глав регионов, депутатов заксобраний и гордум административных центров. В списки избирателей во всех выборных регионах было включено около 44 млн человек, а средняя явка по стране, по подсчетам ЦИКа, составила около 35%.

Напомним, в этом году выборы проходили 9–11 сентября, а количество дней для голосования регионы определяли самостоятельно. В 14 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в шести — депутатов законодательных собраний, в 12 — депутатов гордум административных центров. На выборах губернаторов во всех регионах победили кандидаты, выдвинутые или поддержанные ЕР. На выборах в региональные парламенты по партспискам ЕР по сравнению с выборами-2017 улучшила свои результаты в Северной Осетии, Пензенской области и на Сахалине, в Краснодарском крае процент ее поддержки остался неизменным, а в Саратовской области и Удмуртии снизился.

По данным ЦИКа, всего ЕР заместила 77,09% от всех разыгрываемых мандатов и должностей. На втором месте оказались самовыдвиженцы (13,65%), что вызывает у ЦИКа «глубокое удовлетворение», призналась Элла Памфилова.

«Все предыдущие выборы я кручинилась, что у них (самовыдвиженцев.— “Ъ”) меньше ресурсов, чем у партий, меньше возможностей. И мы нацеливали наши комиссии оказать максимальное внимание и помощь самовыдвиженцам»,— пояснила она.

На третьем месте КПРФ с 3,64% мандатов, на четвертом и пятом — «Справедливая Россия — За правду» (2,55%) и ЛДПР (1,80%). Всего в выборах принимали участие кандидаты от 22 партий, избраться смогли представители 16 из них.

«Это первый единый день голосования, по крайней мере за период моего руководства Центральной избирательной комиссией, когда при установлении итогов не было каких-то громких скандалов и безобразия в помещениях комиссий»,— продолжила госпожа Памфилова. Эксцессы же, по ее словам, были единичны. Кроме того, в отличие от кампаний прошлых лет, не было и случаев неправомерного и агрессивного поведения на участках, отметила глава ЦИКа: «Мы предполагали, что такое могло быть и на этих выборах, но, к счастью, эти наши опасения не подтвердились».

Элла Памфилова также сообщила, что на выборах в органы госвласти субъектов РФ и представительные органы их столиц не было ни одного факта признания результатов недействительными: такое произошло только на одном участке в подмосковных Люберцах (там проходили выборы местного совета депутатов), где отменили результаты голосования.

В целом, как сообщила глава ЦИКа, по всей стране признано недействительными 968 бюллетеней в 15 регионах, что составляет «микроскопические 0,004%» от всех выданных бюллетеней (порядка 25 млн).

Наконец, по итогам выборов поступило только шесть особых мнений от членов избиркомов с правом решающего голоса, и все — от представителей КПРФ. Написаны они по шаблону и не содержат никакой конкретики, заверила госпожа Памфилова. В них говорится, что «выборы якобы не соответствуют истинной картине волеизъявления избирателей, так как в дни голосования и во время подсчета голосов избирателей были допущены нарушения избирательного законодательства», передала она краткое содержание этих документов, расценив их как единичные случаи волюнтаризма отдельных региональных политиков, не соответствующие главной линии КПРФ. Регионы, из которых поступили особые мнения, председатель ЦИКа не назвала.

На следующий год, по данным ЦИКа, запланированы прямые выборы губернаторов в 20 регионах, 16 кампаний по выборам в законодательные собрания регионов и как минимум одна — по дополнительным выборам депутата Госдумы.

Как полагает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, спокойствие прошедших выборов обусловлено нескольким факторами. Прежде всего, по его мнению, большинство партий были подчеркнуто пассивны. Кроме того, для протестного движения эта избирательная кампания не была значимым событием, считает эксперт. Да и для самого Центризбиркома «тема жалоб и борьбы за чистоту была не на первом плане», резюмирует политолог.

Елена Рожкова