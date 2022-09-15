Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выборы обошлись без безобразий

Центризбирком подвел итоги самой спокойной за последние годы избирательной кампании

Центризбирком (ЦИК) в четверг подвел итоги выборов, прошедших в минувшие выходные в 82 регионах. За всю кампанию не было подано ни одно серьезной жалобы, требующей вмешательства ЦИКа, а на участках не произошло ни одного громкого скандала или «какого-то безобразия», констатировали в комиссии. Не было сюрпризов и с результатами: во всех регионах, где выбрали глав, победили кандидаты, поддержанные «Единой Россией» (ЕР). В целом партия власти взяла более 77% от всех выборных должностей и мандатов, а на втором месте оказались самовыдвиженцы, что вызывало «глубокое удовлетворение» ЦИКа. Эксперт считает, что спокойствие выборов-2022 обусловлено подчеркнутой пассивностью партий и низким интересом со стороны протестного движения.

Элла Памфилова проведенными выборами довольна

Элла Памфилова проведенными выборами довольна

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Элла Памфилова проведенными выборами довольна

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как отметила на заседании ЦИКа 15 сентября его председатель Элла Памфилова, практически все нижестоящие комиссии провели итоговые заседания, поэтому существенных изменений, способных повлиять на результаты выборов, уже не будет. Эта кампания имела ряд отличий от предыдущих, отметила госпожа Памфилова. Так, в ней впервые с 2015 года не было ни одного федерального элемента, то есть выборы проходили только на региональном и местном уровнях. При этом из 82 регионов не поступило ни одной жалобы, для рассмотрения которой потребовалось бы заседание ЦИКа. Кроме того, в прошедшей кампании было рекордно низкое число отказов в регистрации. И наконец, еще одним существенным отличием стали максимально короткие сроки, в течение которых избиркомы ввели в ГАС «Выборы» данные о результатах голосования за глав регионов, депутатов заксобраний и гордум административных центров. В списки избирателей во всех выборных регионах было включено около 44 млн человек, а средняя явка по стране, по подсчетам ЦИКа, составила около 35%.

Напомним, в этом году выборы проходили 9–11 сентября, а количество дней для голосования регионы определяли самостоятельно. В 14 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в шести — депутатов законодательных собраний, в 12 — депутатов гордум административных центров. На выборах губернаторов во всех регионах победили кандидаты, выдвинутые или поддержанные ЕР. На выборах в региональные парламенты по партспискам ЕР по сравнению с выборами-2017 улучшила свои результаты в Северной Осетии, Пензенской области и на Сахалине, в Краснодарском крае процент ее поддержки остался неизменным, а в Саратовской области и Удмуртии снизился.

По данным ЦИКа, всего ЕР заместила 77,09% от всех разыгрываемых мандатов и должностей. На втором месте оказались самовыдвиженцы (13,65%), что вызывает у ЦИКа «глубокое удовлетворение», призналась Элла Памфилова.

«Все предыдущие выборы я кручинилась, что у них (самовыдвиженцев.— “Ъ”) меньше ресурсов, чем у партий, меньше возможностей. И мы нацеливали наши комиссии оказать максимальное внимание и помощь самовыдвиженцам»,— пояснила она.

На третьем месте КПРФ с 3,64% мандатов, на четвертом и пятом — «Справедливая Россия — За правду» (2,55%) и ЛДПР (1,80%). Всего в выборах принимали участие кандидаты от 22 партий, избраться смогли представители 16 из них.

Результаты выборов–2022 — главные цифры

Читать далее

«Это первый единый день голосования, по крайней мере за период моего руководства Центральной избирательной комиссией, когда при установлении итогов не было каких-то громких скандалов и безобразия в помещениях комиссий»,— продолжила госпожа Памфилова. Эксцессы же, по ее словам, были единичны. Кроме того, в отличие от кампаний прошлых лет, не было и случаев неправомерного и агрессивного поведения на участках, отметила глава ЦИКа: «Мы предполагали, что такое могло быть и на этих выборах, но, к счастью, эти наши опасения не подтвердились».

Элла Памфилова также сообщила, что на выборах в органы госвласти субъектов РФ и представительные органы их столиц не было ни одного факта признания результатов недействительными: такое произошло только на одном участке в подмосковных Люберцах (там проходили выборы местного совета депутатов), где отменили результаты голосования.

В целом, как сообщила глава ЦИКа, по всей стране признано недействительными 968 бюллетеней в 15 регионах, что составляет «микроскопические 0,004%» от всех выданных бюллетеней (порядка 25 млн).

Эксперты сопоставили успех «Единой России» с ходом спецоперации на Украине

Наконец, по итогам выборов поступило только шесть особых мнений от членов избиркомов с правом решающего голоса, и все — от представителей КПРФ. Написаны они по шаблону и не содержат никакой конкретики, заверила госпожа Памфилова. В них говорится, что «выборы якобы не соответствуют истинной картине волеизъявления избирателей, так как в дни голосования и во время подсчета голосов избирателей были допущены нарушения избирательного законодательства», передала она краткое содержание этих документов, расценив их как единичные случаи волюнтаризма отдельных региональных политиков, не соответствующие главной линии КПРФ. Регионы, из которых поступили особые мнения, председатель ЦИКа не назвала.

На следующий год, по данным ЦИКа, запланированы прямые выборы губернаторов в 20 регионах, 16 кампаний по выборам в законодательные собрания регионов и как минимум одна — по дополнительным выборам депутата Госдумы.

Как полагает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, спокойствие прошедших выборов обусловлено нескольким факторами. Прежде всего, по его мнению, большинство партий были подчеркнуто пассивны. Кроме того, для протестного движения эта избирательная кампания не была значимым событием, считает эксперт. Да и для самого Центризбиркома «тема жалоб и борьбы за чистоту была не на первом плане», резюмирует политолог.

Елена Рожкова

Фотогалерея

Единый день голосования–2022

Предыдущая фотография
Москва. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования

Москва. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Калининградская область. Выборы губернатора региона

Калининградская область. Выборы губернатора региона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Москва. Муниципальные выборы на избирательном участке в школе №1236

Москва. Муниципальные выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на избирательном участке №360

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на избирательном участке №360

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время голосования на избирательном участке в школе №1236

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время голосования на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов во время голосования на муниципальных выборах на избирательном участке №73

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов во время голосования на муниципальных выборах на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Екатеринбург. Сотрудник избирательного участка возле урны для голосования

Екатеринбург. Сотрудник избирательного участка возле урны для голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы на избирательном участке в школе №1236

Москва. Выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время голосования в гимназии №104

Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время голосования в гимназии №104

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Чехов, Московская область. Подготовка избирательного участка в школе №3

Чехов, Московская область. Подготовка избирательного участка в школе №3

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Томск. Избирательные участки в лицее №1

Томск. Избирательные участки в лицее №1

Фото: Коммерсантъ / Александр Голиков  /  купить фото

Москва. Избирательница идет к урнам для голосования

Москва. Избирательница идет к урнам для голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Избиратели на участке в Единый день голосования

Москва. Избиратели на участке в Единый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ялта. Первый день голосования на выборах депутатов Государственного совета Крыма и муниципальных депутатов семи городских образований

Ялта. Первый день голосования на выборах депутатов Государственного совета Крыма и муниципальных депутатов семи городских образований

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время голосования на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время голосования на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Крым. Надомное голосование

Крым. Надомное голосование

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования избирателей

Крым. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования избирателей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Избиратели на участке

Крым. Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Первый день голосования на избирательном участке № 2227, расположенном на территории ледового катка «Хрустальный»

Москва. Первый день голосования на избирательном участке № 2227, расположенном на территории ледового катка «Хрустальный»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Москва. Работа избирательного участка в первый день голосования

Москва. Работа избирательного участка в первый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 22

Москва. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Калининградская область. Выборы губернатора региона

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Москва. Муниципальные выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Председатель политической партии «Яблоко» Николай Рыбаков во время голосования на избирательном участке №360

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Москва. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий во время голосования на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов во время голосования на муниципальных выборах на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Екатеринбург. Сотрудник избирательного участка возле урны для голосования

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы на избирательном участке в школе №1236

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время голосования в гимназии №104

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Чехов, Московская область. Подготовка избирательного участка в школе №3

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Выборы муниципальных депутатов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Томск. Избирательные участки в лицее №1

Фото: Коммерсантъ / Александр Голиков  /  купить фото

Москва. Избирательница идет к урнам для голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Избиратели на участке в Единый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ялта. Первый день голосования на выборах депутатов Государственного совета Крыма и муниципальных депутатов семи городских образований

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время голосования на избирательном участке в Калининградской областной детской библиотеке имени Гайдара

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук  /  купить фото

Крым. Надомное голосование

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Член участковой избирательной комиссии во время выездного голосования избирателей

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Крым. Избиратели на участке

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Первый день голосования на избирательном участке № 2227, расположенном на территории ледового катка «Хрустальный»

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

Москва. Работа избирательного участка в первый день голосования

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...