Ярмарка от ярмарки недалеко падает

Минувшую светскую неделю полностью захватили арт-ярмарка Cosmoscow в Гостином дворе и ее сателлит, ярмарка молодого искусства Blazar в Музее Москвы. Они не только славно поработали по части продаж, но и вновь стали своеобразной сентябрьской линейкой светского класса «А» (а также «Б», ну и других). Не хватало разве что первоклассницы с колокольчиком на плече у выпускника. Впрочем, такой фокус могли бы исполнить старые друзья и соведущие многих новогодних огоньков на телеканале «Россия» Андрей Малахов и Николай Басков. Дело в том, что господин Малахов коллекционирует давно и с размахом (особенно теперь, когда он открыл «Сияние», личный центр современного искусства в родных Апатитах) — тогда как Николай Басков дебютировал на Blazar в интересе к совриску. Еще одной арт-дебютанткой стала фигуристка Татьяна Навка: на превью Cosmoscow она пришла в компании подруги, певицы Жасмин Шор,— а на следующий день вернулась уже с мужем, пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Впрочем, не она одна возвращалась на ярмарку повторно. Это вообще хороший тон — прийти после толчеи открытия, чтобы более вдумчиво посмотреть искусство и уже точно не уйти без покупки. Наиболее привилегированные покупатели приходят в день открытия не к шести вечера, а с утра пораньше. Но самые-самые увлеченные — накануне вечером, когда заканчивается монтаж. Ровно так поступила Ксения Собчак, которая упорхнула с ужина Евгении Линович и ее бренда Msterpeace из ресторана «Зойка», не дождавшись горячего. Вместе с худруком турбазы «Молодость» Алексеем Караханом она поехала на Blazar, чтобы прикупить статуэтку Серафимы Сажиной «Существо с красными глазами» и некоторую посуду.

Соучредитель Blazar Александра Лекомцева с сожалением констатирует, что посетителей в этом году было раза в два меньше (вечер открытия не считается). Действительно, год назад родственные ярмарки проходили не параллельно, а с разницей в неделю: тогда Cosmoscow и ее главнокомандующая Маргарита Пушкина непредвиденно были вынуждены уступить Гостиный двор Форуму социальных инноваций регионов с участием Сергея Собянина и Валентины Матвиенко (в этом году форум не проводился). «Мы почувствовали, что посетители, которые приходят на ярмарку как на выставку современного искусства, с двумя событиями не справились, их было намного меньше. Тогда как посетители-покупатели и коллекционеры оказались более стойкими»,— рассказывает соучредитель Blazar Александра Лекомцева. Средний чек ярмарки составил около 100 тыс. руб., а всего молодого искусства было продано примерно на 40 млн руб.

Что заметила я: если на Cosmoscow сохранялся примерный гендерный паритет представленных авторов, то на Blazar явно задавали тон женщины. Причем, нарушая все стереотипы, даже в секции диджитального искусства. За вполне традиционную работу Анны Сладковой крайне горячо поспорили светская дама, владелица ЗОЖ-приложения Welps Наталья Давыдова — и дама, о которой удалось узнать лишь, что она патрон музея «Гараж». Дама успела забронировать работу раньше, а госпожа Давыдова воспылала чувством к арт-объекту чуть позже — и решила его перекупить во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило. Встретились они у кассы. В общем, патроны «Гаража» легко не сдаются, даже перед таким очаровательным напором. Впрочем, на следующий вечер после инцидента госпожа Давыдова, уже успокоившись, давала ужин в «Турандот». Там теперь есть специальное меню от Welps, которое можно заказывать хоть два раза подряд — вреда для фигуры не будет.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”