Искусство внутренних дел

В Гостином Дворе завершилась 10-я ярмарка современного искусства Cosmoscow (ее онлайн-версия с тем же ассортиментом работает до 25 сентября). В ярмарке приняли участие 65 галерей, в основном московских, иностранных не было вообще, но работы зарубежных художников изредка встречались на стендах. В остальном нынешний выпуск особо не отличался от выпусков предыдущих, мирных лет. Игорю Гребельникову показалось, что ярмарочное искусство вызвало даже больший ажиотаж, чем прежде.

Перед входом на ярмарку в последний день ее работы царила сутолока: очередь за входными билетами (по 2 тыс. руб.), очередь в гардероб, довольно плотная рассадка в ресторане, временно развернувшемся под лестницей Гостиного Двора. На самой ярмарке заключались последние сделки: одни галеристы поджидали покупателей, зарезервировавших работы, другие уже потирали руки, кто-то даже успел обновить экспозицию на стенде, так как покупатели поспешили забрать приобретенные работы, а где-то они еще висели, помеченные красными кружочками — знаком продаж. Много праздной публики: люди пришли смотреть ярмарку как большую выставку современного искусства. Их право — тем более что теперь, с приостановкой работы музея «Гараж», дома культуры ГЭС-2, Мультимедиа Арт Музея (там ремонт), ужесточением правил показа искусства в «Выставочных залах Москвы» мест для знакомства с проектами современных художников стало ощутимо меньше.

Другое дело, что искусство на ярмарках преследует совсем другую цель, чем в музеях и галереях: прежде всего — быть проданным. Впрочем, чтобы совсем уж не выглядеть торгашеским местом, ярмарки искусства «обвешиваются» разного рода спецпроектами, образовательными и параллельными программами, но и они теперь, с началом военной спецоперации на Украине,— минное поле. В апреле показ в специальном разделе ярмарки «Арт-Москва» скульптуры Олега Кулика «Большая мать» обернулся для художника уголовным делом по статье об осквернении символов воинской славы. Организаторы Cosmoscow подобных осечек не допустили: позаботились о зрителе — и как в воду глядели. В последний день ярмарочные стенды осмотрел даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ранее такого интереса к современному искусству не проявлявший.

«Художником года» (звание дает право на масштабный проект) ярмарка объявила Валерия Чтака, и тот довольно точно попал в умонастроение мероприятия, да и, пожалуй, сегодняшнего дня. Он нарисовал более тридцати одинаковых картин в серо-черной гамме, отличающихся лишь цветом надписи «Нелинейный нарратив», помещенной на условный городской вид: многоэтажки, ночь, полнолуние, какие-то символы в прямоугольниках — интерпретируй как хочешь, а лучше просто любуйся.

И таким невинным посылом отличалась добрая половина работ на ярмарке. Много самой разнообразной абстрактной живописи, порой исполненной весьма изощренно и будто даже таящей в себе какие-то сюжеты — вроде четырехметрового панно Влада Кулькова «Тропа паука» (800 тыс. руб., галерея Anna Nova), или двухметровых картин «Без названия» Петра Кирюши (330 тыс. руб., галерея Myth), или работ Виталия Пушницкого (от 360 тыс. руб., галерея pop/off/art). Эти картины кажутся настолько поглощенными самими собой — цветом, текстурой, визуальными эффектами, что не оставляют места интерпретациям — только эмоциям. И да, это беспроигрышный элемент декора — вроде ковра. Другая живописная мода (ей особенно привержены художники нового поколения) — это что-то экспрессивно-сюрреалистическое, цепко ухватывающее внимание зрителя: картины Кирилла Михайлина (от 310 тыс. руб., галерея «Алиса»), или серия «Disappear Here» Оли Австрейх с пловцами, будто растворяющимися в воде (от 150 тыс. руб., галерея Serene), или картины Ирины Петраковой — не то сны, не то смутные воспоминания (от 300 тыс. руб., галерея Iragui).

Не сказать чтобы мрачные настроения наших дней на ярмарке совсем уж обойдены вниманием: есть и работы, которые, конечно, не в лоб, но все же высказываются об оборотной стороне праздника. Абсурдистские постановочные фотографии воронежского автора Кирилла Савельева (галерея Х.Л.А.М.) — сцены из жизни провинциальных маргиналов, поданные предельно гротескно, чем они и завораживают, особенно на общем благостном фоне. Черно-белые картины уфимца Рината Волигамси (от 250 тыс. руб., галерея «11.12») — чистый сюр, хотя это пейзажи, люди, здания, в которых легко опознается что-то посконное и беспросветное.

И все же многие работы отвечают запросам более взыскательных коллекционеров, тех, которые не бросаются на «свежую кровь» или на что-то беспроигрышное для украшения интерьера. Художники, чуткие к происходящему, к тому же снискавшие профессиональные премии, участвовавшие в крупных выставках и биеннале,— куда более перспективная инвестиция. В экспрессивной живописи Екатерины Муромцевой (500 тыс. руб., галерея XL) с какими-то фантазийными интерьерами, будто разлетающимися на фрагменты, или во вполне реалистичных подземных переходах, коридорах, дверных проемах Семена Агроскина (от 250 тыс. руб., «Восточная галерея») куда яснее видится настоящее, чем в ярких абстрактных переливах.

И образец такого осмысленного коллекционирования тоже явила сама нынешняя Cosmoscow, представив собрания Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне: на большом стенде были показаны вещи, приобретенные ими исключительно после 24 февраля 2022 года. Хотя бы так помянули дату, изменившую мир.