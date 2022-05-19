Смартфонам обновят предустановку

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“Ъ” стали известны детали подготовленного Минцифры проекта федерального закона о российском магазине приложений для мобильных устройств. В соответствии с ним оператором платформы назначена VK, а министерство составит перечень разработчиков, которые будут адаптировать приложения под RuStore. Кроме того, маркетплейс включат в перечень программ обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты. На фоне ухода из России Apple, Dell, Asus, Lenovo и других вендоров, а также введения параллельного импорта реализовать новые требования будет сложно, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Отечественный магазин мобильных приложений RuStore под управлением «ВКонтакте» нужно будет предустанавливать «на технически сложные устройства», заявил глава Минцифры Максут Шадаев на Российском интернет форуме (РИФ). Принципы работы RuStore определит министерство, уточнил он. По словам чиновника, 13 мая Минцифры уже внесло в правительство соответствующий проект федерального закона о российском магазине приложений для мобильных устройств.

“Ъ” ознакомился с документом. Проект предполагает внесение изменений в законы о защите прав потребителей и об информации, вводя понятие «единого магазина приложений». Он определен как программа для поиска, просмотра и приобретения программ для «электронных вычислительных машин». Для разработчиков приложений из специального перечня правительства их размещение в магазине обязательно. Сам он должен предустанавливаться на все «технически сложные устройства» в РФ. Поправки в случае принятия вступят в силу со дня опубликования, их реализация не потребует бюджетных средств.

В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен на «противодействие санкциям со стороны иностранных государств». Так, сейчас серьезно ограничена работа магазинов приложений (AppStore и Google Play — после начала военной операции на Украине они удалили приложения российских банков, попавших под западные санкции и ограничили оплату сервисов с российских банковских карт и счетов мобильных телефонов Tele2, «МегаФон» и Yota), есть и риск полного прекращения их работы в РФ: «Изменения призваны обеспечить российских граждан привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия в условиях санкций, неопределенности с поставками оборудования и отключения от зарубежной IT-инфраструктуры».

Когда RuStore «достигнет определенной стадии зрелости», в него будут в обязательном порядке включать программы из реестра отечественного софта, который курирует Минцифры, уточнил господин Шадаев. Но это требование, по его словам, в законопроект пока не вошло.

В экспертный совет, который формирует принципы работы маркетплейса, вошли десять крупнейших IT-компаний, включая «Яндекс», Сбербанк, «Авито», VK, «Ростелеком», «Тинькофф», HH, Ozon, Wildberries и «Газпром-медиа». Собеседник, знакомый с деталями проекта, пояснил, что их приложения и войдут в RuStore в первую очередь. В соответствии с «дорожной картой» развития платформы, представленной на РИФ, запуск бета-версии магазина запланирован на 25 мая.

Издатели приложений в RuStore смогут пользоваться любыми платежными системами, «если это крупные разработчики, для которых сервисы платежей являются частью оказания услуг», сообщил гендиректор VK Владимир Кириенко. Размер комиссии будет оглашен позже, однако он «точно будет меньше 15%», подчеркнул господин Кириенко “Ъ”. У Apple и Google комиссия составляет от 15% (на доход до $1 млн) до 30%.

Закон о предустановке был принят в ноябре 2019 года. Производители смартфонов, планшетов, компьютеров и телевизоров Smart TV обязаны предустанавливать российское ПО 16 классов. Спустя полгода после начала действия правил большинство покупателей игнорировали предустановленные сервисы (см. “Ъ” от 7 октября 2021 года).

Однако реализуемость условия предустановки RuStore вызывает вопросы. После начала военных действий на Украине производители электроники, например Apple, Dell, Samsung, Asus, Lenovo, остановили поставки в РФ. Большинство зарубежных производителей работали в России по механизму прямого импорта, при котором сами ввозили технику и отвечали за ее соответствие требованиям законодательства. Но в конце марта премьер Михаил Мишустин подписал постановление о разрешении ввоза импортных товаров без согласия правообладателей. Как объясняли “Ъ” юристы, это создало правовую коллизию: «регулятор разрешает ввозить товар без согласия правообладателя, но требует предустановку отечественного ПО под угрозой штрафов для продавцов».

Чтобы решить проблему, Минцифры готовит инициативу о введении моратория на штрафы за продажу электроники без предустановленного отечественного ПО. Об этом министерство заявило в начале апреля. В результате возникает коллизия, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «С одной стороны министерство пытается решить вопрос доступа граждан к мобильным сервисам, путем обязательной предустановки RuStore, а с другой — обеспечить поставки смартфонов и планшетов вендоров, которые ушли из России и, очевидно, не намерены выполнять эти требования». Новые правила смогут исполнить только не пользующиеся популярностью отечественные бренды смартфонов, которые собираются в Китае, или некоторые китайские, которые пока сохраняют поставки, например Realme, допускает он. Но в условиях сокращения рынка смартфонов в России, по мнению экспертов, ужесточать требования по предустановке просто странно. Рынок смартфонов в РФ сократился в апреле год к году на 30% в штуках и деньгах (см. “Ъ” от 12 мая).

Это очередной этап увеличения нагрузки на производителей, который «вряд ли поможет развитию рынка», считают в Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео»). «Тем более,— добавляет ее представитель Антон Гусков,— в уже обязательно устанавливаемых приложениях есть Applist (разработан Минцифры, включает ссылки на обязательные для предустановки российские приложения.— “Ъ”), который по сути и есть магазин приложений».

Юлия Тишина, Юрий Литвиненко, Никита Королев