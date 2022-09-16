Дорожным знакам добавят запретов

Росавтодор намерен изменить правила применения дорожных знаков, разметки, ограждений и светофоров, потратив более 18 млн руб. на разработку нового стандарта, обязательного для применения дорожными службами. Ведомство, судя по имеющимся материалам, собирается внедрить «передовые, прогрессивные и ресурсосберегающие» технологии. Не исключено также появление новых инструментов по введению ограничений для движения автомобилей и пешеходов. Опрошенные “Ъ” эксперты говорят о масштабных противоречиях между обновляемым стандартом и ПДД, править которые нужно одновременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Федеральное дорожное агентство проводит тендер на сумму 18,3 млн руб. по обновлению ГОСТ 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Этот стандарт обязателен для применения организаторами движения и дорожными службами (это закреплено распоряжением правительства РФ). На нормы ГОСТа ориентируется также ГИБДД при проверках.

Последняя редакция стандарта, как сообщал “Ъ”, вступила в силу 1 апреля 2020 года. Тогда в практику были введены разметка-вафельница, таблички для обозначения мест зарядки электромобилей, синяя разметка для зон платной парковки и многое другое. Сразу после этого в Минтранс, подведомственный ему институт РосдорНИИ и Росавтодор начали поступать предложения по улучшению ГОСТа, рассказали “Ъ” в Федеральном дорожном агентстве. В основном они касались оптимизации применения знаков, установки ограждений, уточнения правил применения разметки и условий установки светофоров. На вопрос “Ъ”, какие из этих предложений могут войти в обновленный стандарт, в ведомстве ответили: решение примет победитель объявленного конкурса и профильный технический комитет Росстандарта. В ТЗ к тендеру говорится о планах внедрять «передовые и прогрессивные подходы к организации движения», которые должны способствовать повышению безопасности движения и пропускной способности дорог. Речь идет о различных ресурсо- и энергосберегающих технологиях. Упомянуто также о «потребностях» крупных городов «в организационных и ограничительных мерах для движения транспортных средств и пешеходов», введение которых с помощью существующих знаков и разметки невозможно, но о чем конкретно идет речь, не ясно. В техзадании говорится, что в РосдорНИИ обращались в том числе московские власти.

Опрошенные “Ъ” эксперты в целом поддержали идею Росавтодора по обновлению стандарта. Менять нужно и другие стандарты, регламентирующие применение знаков, разметки и светофоров, говорит член общественного совета при подмосковном минтрансе Андрей Мухортиков. «Ряд дорожных условий требует отдельных знаков,— рассказывает он.— Например, есть дорога, которая сначала имеет асфальтовое покрытие, а потом грунтовое: водителя надо об этом предупредить, но указателя для этого нет, его можно позаимствовать из ПДД Белоруссии». В качестве другого примера эксперт приводит сложные перекрестки, где не хватает стрел в разметке, указывающих на направление движения «левее» и «правее», а не только направо, налево и прямо. «Корректировать стандарты, разумеется, надо в увязке с ПДД, которые также давно нуждаются в изменении»,— подчеркивает господин Мухортиков.

Существует масса противоречий между ГОСТом и ПДД, но менять нужно именно правила, считает специалист дирекции по организации дорожного движения (ДОДД) Санкт-Петербурга Дмитрий Попов. «К примеру, в стандарте описывается одна разметка для диагональных пешеходных переходов, а в правилах совершенно другая,— поясняет он.— Синяя разметка для обозначения платных машино-мест в стандарте есть, в ПДД — отсутствует». Или, рассказывает эксперт, взять знак «Остановка запрещена»: зона его действия по ГОСТу должна прекращаться после установки знака «Парковка», но в ПДД этого уточнения нет. В результате ГИБДД эвакуирует машины водителей, оставивших машины в парковочных карманах.

Ранее Санкт-Петербург направлял в РосдорНИИ идеи по организации однофазного регулирования на перекрестках, когда машина поворачивает направо одновременно с пешеходом, который в этот момент переходит дорогу. Сейчас это разрешено только на небольших перекрестках с малой интенсивностью движения. Санкт-Петербург хочет снять ограничение, но РосдорНИИ выступает против (“Ъ” рассказывал об этом в декабре 2021 года). Дмитрий Попов говорит, что ДОДД по-прежнему настаивает на изменении стандарта в этой части.

Требования к знакам, разметке и светофорам нужно оставить в стандарте, а правила применения закрепить приказом Минтранса или постановлением правительства, считает сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» Евгений Литвин. «Это позволит их править оперативно, в случае если, к примеру, меняются условия дорожного движения, что происходит регулярно,— рассказывает он.— Сегодня сделать это быстро невозможно, слишком уж сложная процедура по изменению стандартов. Возможно, что часть полномочий по установлению правил применения знаков, разметки и светофоров можно было бы отдать регионам и применять их с учетом местной специфики».

Компания, которой доверят писать новый ГОСТ, определится в начале октября. Плановая дата завершения работ по обновлению документа — 2024 год, рассказали “Ъ” в Росавтодоре, предположительный срок вступления в силу — не ранее середины 2025 года.

Иван Буранов