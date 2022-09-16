Земля до востребования

В Госдуму внесен одобренный вчера правительством законопроект об ускорении вовлечения в оборот невостребованных сельхозземель. По нему в течение, по сути, переходного периода, до 1 января 2025 года, такие участки муниципалитеты смогут сдавать в аренду, а также участвовать в общем собрании собственников — после этой даты невостребованные доли перейдут в их собственность. Юристы оценивают законопроект весьма неоднозначно: одни полагают, что это позволит оперативно принимать управленческие решения в отношении таких долей, однако не исключают и риска злоупотреблений на местах, другие отмечают, что он создает лишенный судебных гарантий механизм изъятия права собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель правительства Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Белый дом вчера внес в Госдуму законопроект, упрощающий порядок передачи в собственность муниципалитетов невостребованных долей сельхозземель. Как пояснил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, документ призван ускорить их возращение в оборот. Поясним, под невостребованными понимаются земельные доли, которыми собственник не распоряжается в течение трех лет и более подряд либо если о таком собственнике отсутствуют какие-либо сведения. «Многие такие участки просто заброшены, но зачастую даже не оформлены должным образом за последние 30 лет — в ряде российских субъектов они составляли до четверти общей площади региона»,— уточнил премьер.

Отметим, над решением проблемы неиспользуемых сельхозземель, площадь которых в общей сложности оценивается в более чем 40 млн га, власти работают на протяжении нескольких лет. «Вклад» невостребованных земельных долей весьма заметен — по данным Минсельхоза, к 2019 году муниципалитетами были внесены в списки невостребованных 1,5 млн долей общей площадью 15,3 млн га. И если сам порядок признания земель невостребованными довольно прост (муниципалитет составляет список таких долей и представляет его на утверждение общего собрания участников долевой собственности на сам участок), то дальнейшее признание муниципальной собственности на них до сих пор остается проблемой.

Действующее законодательство предусматривает судебный порядок такого признания, однако, как отмечается в пояснительной записке к проекту правительства, этот механизм де-факто не работает: местонахождение ответчика, как правило, неизвестно.

На протяжении последних двух лет Минсельхоз разрабатывал варианты перенастройки регулирования, в частности предлагалось распространить на такие случаи правила признания недвижимых вещей бесхозяйными, но это вызвало критику совета по кодификации (см. “Ъ” от 31 марта 2021 года).

Как пояснили “Ъ” в правительстве, «в ходе подготовки законопроекта концепция поменялась — решено отказаться от необходимости признания невостребованных долей бесхозяйными вещами». Согласно проекту, до 1 января 2025 года будет действовать переходный период, в течение этого времени муниципалитеты смогут участвовать в общем собрании участников долевой собственности от имени «молчаливого дольщика», а также сдавать признанные невостребованными участки в аренду. За счет такого механизма власти рассчитывают увеличить площадь используемых сельхозземель, поскольку в переходный период участки будут фактически вовлечены в оборот (однако порядок передачи и основания для получения арендной платы законопроект не описывает).

С 2025 года «молчаливые дольщики», если они так и не заявили о себе, утрачивают право собственности на свои участки — недвижимость автоматически отходит муниципалитету, если тот до этого не подал иск о закреплении за ним права собственности (в таком случае вопрос будет решаться в судебном порядке). Упрощается и порядок передачи в муниципальную собственность долей участков, собственники которых умерли, а наследники отсутствуют: сейчас подобные ситуации считаются основанием для признания доли невостребованной, а по законопроекту они будут считаться выморочным имуществом — право собственности на них унаследует муниципалитет.

Как отмечает заведующий МГКА «Бюро адвокатов "Де-юре"» Никита Филиппов, с одной стороны, муниципальные власти получат возможность оперативно принимать решения в отношении невостребованных земельных долей, но с другой — вероятны перегибы на местах. В частности, поясняет он, не исключены риски, связанные с передачей прав аренды по заниженной цене аффилированным с муниципальной властью лицам, а также возможность действий, идущих вразрез с интересами собственников долей, на общих собраниях. Управляющий партнер юркомпании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин к поправкам относится скептически: «Процедура не упрощается кардинально, поскольку если собственник неизвестен и его не представляется возможным найти, и действующий порядок признания муниципальной собственности через суд сам по себе не создает непреодолимых препятствий». Впрочем, по мнению эксперта направления «Правовое развитие» ЦСР Романа Шугаева, законопроект создает «антиконституционные механизмы для безвозмездного и лишенного необходимых судебных гарантий изъятия права собственности».

Евгения Крючкова