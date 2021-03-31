Земля и доля

Идея Минсельхоза о признании невостребованных долей сельхозземель муниципальной собственностью по аналогии с бесхозяйными вещами — если собственник не найден, отказался от своих прав или право собственности до 2025 года не зарегистрировано — не нашла поддержки у Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Юристы отмечают, что такой подход основан на формальных, а не реальных признаках неиспользуемых земель, а также может запутать правоприменительную практику.

Совет по кодификации подготовил свое заключение на законопроекты Минсельхоза о признании невостребованных земельных долей муниципальной собственностью. Поясним, поиском механизмов для вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозземель, площадь которых оценивается в 44 млн га, власти занимаются последние несколько лет. Площадь же невостребованных земельных долей (в частности, это паи, выделенные в процессе приватизации колхозных земель), по данным на 2019 год, составляет 15,3 млн га — при этом, как отмечает Минсельхоз, действующий порядок их «приобретения в муниципальную собственность и вовлечения в оборот зачастую делает их невозможными». Так, признание земли невостребованной осуществляется в суде, а местонахождение ответчика в таком случае, как правило, неизвестно.

Для решения этой проблемы Минсельхоз подготовил пакет законопроектов. Так, предлагается распространить правила признания недвижимых вещей бесхозяйными на доли в праве общей собственности на землю — если собственник неизвестен либо он от своего права отказался или же оно не зарегистрировано в ЕГРН до 1 января 2025 года. Поясним, этот механизм предполагает следующий порядок действий властей: Росреестр по заявлению муниципалитета принимает на учет бесхозяйную вещь, а спустя год орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права собственности.

Впрочем, Совет по кодификации этот механизм не поддержал. Как следует из его заключения, сейчас положения о приобретении бесхозяйных вещей «относятся только к вещам как телесным объектам, но не к правам на них». Распространение же их на доли в праве общей собственности на землю, отмечают юристы, «способно создать впечатление, что приобретение иных прав подчиняется этим нормам без оговорок».

Кроме того, в совете обращают внимание на одно из условий применения этого порядка — незарегистрированное право собственности на долю до 2025 года. Сейчас права на объекты недвижимости, возникшие до середины 1997 года, признаются действительными даже при отсутствии регистрации в ЕГРН — она для таких собственников добровольна. Возложение же на владельцев общей собственности обязанности сделать это, говорится в заключении, «является ограничением права собственности, поскольку лишает их права выбора, прямо признаваемого за ними» законом. В целом же, считают в совете, предложенный механизм объявления долей бесхозяйными «подчинен чисто формальному критерию (отсутствие госрегистрации) и не зависит от критериев материальных (например, неиспользование участка по целевому назначению), которые могли бы оправдать предлагаемое ограничение права собственности с учетом особого социального значения земли».

Присутствовавшая на заседании глава аналитической службы юрфирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова рассказывает: члены совета подчеркивали, что вопрос, который намерен решить Минсельхоз, действительно значимый для России, однако для его решения предлагаются негодные средства. В связи с этим юристы предложили Минсельхозу помощь в поисках более совершенного решения земельного вопроса. Как поясняет член совета, председатель совета ФГБНУ «Исследовательский центр частного права им. С. С. Алексеева при президенте РФ» Лидия Михеева, обсуждалось несколько вариантов политико-правового решения: пропорциональное распределение невостребованных долей между уже имеющимися собственниками, передача невостребованных долей на том или ином правовом основании в собственность муниципалитетов, а также признание не находящейся в частной или муниципальной собственности земли государственной. «Наши коллеги в большей мере склоняются к идее о том, чтобы передавать такие доли частным собственникам. И мы бы хотели обратить внимание на то, что наверняка есть механизмы выявления владельцев долей — если их совсем не разыскивать, это создает риски нарушения права собственности»,— говорит она.

В Минсельхозе “Ъ” сообщили, что ожидают получения заключения совета — «дальнейшие решения будут приниматься с учетом процедур прохождения законопроектов».

Евгения Крючкова