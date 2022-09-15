Россией единой

Комиссия по местному самоуправлению новосибирского горсовета в среду поддержала инициативу фракции «Единая Россия» (ЕР) и рекомендовала коллегам предложить Госдуме расширить список оснований для досрочного прекращения полномочий муниципальных депутатов. По мнению единороссов, у народного избранника можно забрать мандат, если он больше года находится за пределами России. Под эту норму в Новосибирске потенциально подпадают сразу два депутата — покинувшие страну оппозиционеры Хельга Пирогова и Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хельга Пирогова

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Хельга Пирогова

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов зафиксирован в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления». Помимо смерти, добровольной отставки, признания недееспособным или безвестно отсутствующим и вступления в силу обвинительного приговора суда, к ним относятся выезд за пределы РФ на постоянное место жительства и прекращение российского гражданства. Новосибирские единороссы предлагают дополнить список еще одним пунктом — «непрерывное отсутствие на территории РФ сроком более одного года».

Согласно проекту обращения в Госдуму (копия есть у “Ъ”), поводом для инициативы стал отъезд одного из депутатов за пределы РФ. Он находится там уже «около года», мотивируя свое отсутствие длительной командировкой, но сроки возвращения не конкретизирует, говорится в документе. Единороссы считают «недопустимым», что деятельность этого депутата зависит от помощников и средств связи, а жители его избирательного округа лишены возможности обратиться к нему «оперативно и персонально, в том числе в рамках личного приема». При этом горсовет не располагает информацией о наличии у этого депутата права на постоянное место жительства за границей и потому не может лишить его полномочий по действующему закону.

Фамилия избранника в документе не раскрывается, но речь, очевидно, идет об экс-главе новосибирского штаба Алексея Навального (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Сергее Бойко. Он покинул Россию осенью 2021 года, заявив, что опасается ареста по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. СМИ сообщали, что господин Бойко уехал в Грецию. Тогда спикер гордумы и лидер фракции ЕР Дмитрий Асанцев говорил, что лишение полномочий из-за самого факта отъезда Сергею Бойко не грозит: для этого необходимо решение суда о том, что депутат исполнял обязанности ненадлежащим образом. Также отзыв мандата может инициировать избирком — в этом случае жителям округа будет предложено проголосовать, пояснял господин Асанцев.

С конца июля 2022 года за границей находится и другой независимый депутат горсовета — Хельга Пирогова. Сообщалось, что она уехала в Грузию. Ее объявили в розыск по уголовному делу о распространении фейков о вооруженных силах РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК). Госпожа Пирогова числится членом комиссии горсовета по МСУ, но принять участие в заседании, хотя бы удаленно, она не смогла. По данным Telegram-канала «Коалиции-2020» (объединяет ряд независимых депутатов Новосибирска), власти отказались подключать депутата к работе посредством видео-конференц-связи, сославшись на незащищенность этого канала.

Инициатива ЕР вызвала вопросы у других членов комиссии. Так, Георгий Андреев (КПРФ) напомнил, что в Донбассе находится независимый депутат Ростислав Антонов, назначенный в июне внештатным советником главы Донецкой народной республики. Коммунист не исключил, что пребывание господина Антонова за границей может затянуться и привести к лишению мандата. Кроме того, он попросил пояснить, почему преградой для осуществления депутатской деятельности является граница РФ, а не граница Сибирского федерального округа или любая другая. «Вы отсекаете не только наших коллег, кто оказался за рубежом не по своей воле, но и тех, кто заболел, в командировке, по каким-то причинам в другом городе РФ»,— добавила независимый депутат Светлана Каверзина.

«Это просто была взята такая вот отсечка»,— ответил на вопрос о годичном сроке отсутствия председатель комиссии Игорь Атякшев (ЕР). А Ирина Беспечная (ЕР) предложила не придавать сроку большого значения, поскольку обсуждаемый документ — «просто обращение». По ее мнению, если инициатива примет форму законопроекта, то она пройдет детальную проработку в Госдуме. В итоге комиссия голосами единороссов рекомендовала горсовету принять обращение в адрес федерального парламента.

«Это, очевидно, точечное решение и попытка любым способом избавить нас от депутатских мандатов,— заявила “Ъ” Хельга Пирогова.— Сама возможность сделать такое не вяжется с российскими законами, но оглядываться на законность сейчас дело, наверное, комичное. Мы представители своих избирателей, они дали нам этот мандат на представление своих интересов. С какого перепуга лишать этого мандата нас хочет ограниченная кучка таких же выбранных депутатов?»

Получить оперативный комментарий Сергея Бойко “Ъ” не удалось, зато из Мариуполя откликнулся Ростислав Антонов. «В этом предложении есть смысл,— заявил он.— Избиратели не виноваты, что у депутата могут разойтись взгляды с действующим законодательством. На мой взгляд, депутаты, покинувшие Россию, не по требованию закона, а из уважения к своим избирателям должны сложить свои полномочия. Хотя, считаю, и Сергей Бойко, и Хельга Пирогова могли бы быть хорошими народными избранниками». Господин Антонов добавил, что в отношении него эта норма вряд ли применима, так как с начала работы в Донбассе он «не пропустил ни одной сессии горсовета без уважительной причины и не сворачивал работу в избирательном округе».

Добавим, что покинувшие страну муниципальные депутаты есть и в других регионах России. Например, в декабре 2021 года за границу уехал оппозиционный депутат томской гордумы Андрей Фатеев. Поводом стало уголовное преследование его соратницы и коллеги Ксении Фадеевой.

Валерий Лавский, Новосибирск