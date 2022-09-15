Лес рубят — ставки летят

Правительство ищет новые варианты повышения ставок арендной платы за пользование лесными участками, против которого выступают отраслевые игроки. Если исходно речь шла об увеличении коэффициента с 2024 года, то теперь предлагается проработать демпферный механизм, в рамках которого ставка аренды будет зависеть от конъюнктуры рынка пиломатериалов. Участники отрасли считают инициативу нереализуемой, а обсуждение подорожания аренды — несвоевременным.

Минпромторг в начале сентября направил обращение лесопромышленным компаниям, в котором запросил их мнение о повышении арендной платы за находящиеся в федеральной собственности водные объекты и лесные участки. На сколько предлагается повысить ставки, в письме не указывается. В проекте постановления правительства, который сейчас находится на стадии обсуждения, предполагается повысить их в 2024 году в 3,06 раза, в 2025 году — 3,18 раза (к текущему уровню), а в 2026 году — до 3,3. При этом компаниям, как пишет Минпромторг, следует учитывать, что увеличение ставок направлено в том числе на формирование источников финансирования дополнительных расходов бюджета на охрану лесов от пожаров и на противопаводковые мероприятия. Ответы участники отрасли должны были прислать до 7 сентября.

За последние несколько месяцев компании ЛПК несколько раз направляли чиновникам предложения по мерам поддержки отрасли в текущей ситуации, настаивая в том числе на сохранении арендных ставок на нынешнем уровне. В «Илиме» “Ъ” пояснили, что в текущих геополитических и макроэкономических условиях не считают это предложение своевременным. «Увеличение ставок приведет к росту числа убыточных предприятий и к уменьшению инвестиционной привлекательности лесного комплекса в целом»,— заявили там.

Аналогичного мнения придерживается гендиректор группы УЛК (крупнейший в России производитель пиломатериалов) Владимир Буторин. Он отмечает, что цены на продукцию лесопильных предприятий за последние полгода снизились в три раза, а стоимость логистики на фоне переориентации основных экспортных потоков из Европы в Китай и другие страны Азии выросла в три-четыре раза — с $30 до $140 за кубометр. Из-за этого все производства пиломатериалов в центральной и северо-западной части России терпят убытки и могут остановиться в любой момент. Владимир Буторин отмечает, что действенной мерой было бы субсидирование половины транспортных затрат компаний ЛПК. По его словам, 13 сентября эти вопросы обсуждались на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, а 14 сентября — в правительстве.

По итогам совещания, как сообщается на сайте правительства, Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу, Минприроды, Рослесхозу проработать демпферный механизм в отношении арендных платежей. В частности, при снижении стоимости продукции ЛПК предлагается равномерно снижать плату, а при повышении стоимости и, соответственно, доходов предприятий леспрома предполагается ее повышение. Также правительство продолжит рассматривать предложение Минпромторга о том, чтобы экспортная логистическая субсидия могла покрывать 100% затрат (сейчас — 80%), а ее максимальный размер был увеличен до 1 млрд руб. (сейчас 300 млн руб.) для наиболее пострадавших предприятий.

Глава «Рослесинфорга» Павел Чащин отмечает, что средняя стоимость аренды 1 га леса для заготовки в России составляет 300 руб. в год, при этом ставки за древесину формируются исходя из породы, качества и расстояния вывозки и индексируются один раз в несколько лет. По его словам, в других крупных регионах заготовки леса — Европе, США и Канаде — плата за аренду лесов в разы больше. В то же время, считает господин Чащин, в и так непростой ситуации поднимать арендные платежи не стоит, потому что в первую очередь это негативно скажется на малом и среднем предпринимательстве. Он напоминает, что действие постановления о применении новых коэффициентов к ставкам арендной платы рассчитано на 2024–2026 годы, когда ситуация стабилизируется. Глава «Рослесинфорга» считает, что рентный подход к формированию платы, который будет учитывать динамику цен на сырье и готовую продукцию, более выгоден и для государства, и для арендаторов.

Источник “Ъ” в отрасли считает новую инициативу правительства по привязке ставок аренды к колебанию рыночных цен нереализуемой. Собеседники “Ъ” указывают, что котировки разной продукции с одного завода могут быть разнонаправленными, а лесозаготовка и экспорт — оформлены на разных юрлиц. А председатель комитета Архангельской облдумы по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов отмечает, что провал в российском ЛПК может продлиться несколько лет, так что и через два года рост ставок будет критичным для компаний. По его мнению, если не наладить логистику экспорта, предприятия могут начать останавливаться.

Ольга Мордюшенко