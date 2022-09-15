Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лес рубят — ставки летят

Аренда участков может подорожать в связи с пиломатериалами

Правительство ищет новые варианты повышения ставок арендной платы за пользование лесными участками, против которого выступают отраслевые игроки. Если исходно речь шла об увеличении коэффициента с 2024 года, то теперь предлагается проработать демпферный механизм, в рамках которого ставка аренды будет зависеть от конъюнктуры рынка пиломатериалов. Участники отрасли считают инициативу нереализуемой, а обсуждение подорожания аренды — несвоевременным.

Минпромторг в начале сентября направил обращение лесопромышленным компаниям, в котором запросил их мнение о повышении арендной платы за находящиеся в федеральной собственности водные объекты и лесные участки. На сколько предлагается повысить ставки, в письме не указывается. В проекте постановления правительства, который сейчас находится на стадии обсуждения, предполагается повысить их в 2024 году в 3,06 раза, в 2025 году — 3,18 раза (к текущему уровню), а в 2026 году — до 3,3. При этом компаниям, как пишет Минпромторг, следует учитывать, что увеличение ставок направлено в том числе на формирование источников финансирования дополнительных расходов бюджета на охрану лесов от пожаров и на противопаводковые мероприятия. Ответы участники отрасли должны были прислать до 7 сентября.

За последние несколько месяцев компании ЛПК несколько раз направляли чиновникам предложения по мерам поддержки отрасли в текущей ситуации, настаивая в том числе на сохранении арендных ставок на нынешнем уровне. В «Илиме» “Ъ” пояснили, что в текущих геополитических и макроэкономических условиях не считают это предложение своевременным. «Увеличение ставок приведет к росту числа убыточных предприятий и к уменьшению инвестиционной привлекательности лесного комплекса в целом»,— заявили там.

Аналогичного мнения придерживается гендиректор группы УЛК (крупнейший в России производитель пиломатериалов) Владимир Буторин. Он отмечает, что цены на продукцию лесопильных предприятий за последние полгода снизились в три раза, а стоимость логистики на фоне переориентации основных экспортных потоков из Европы в Китай и другие страны Азии выросла в три-четыре раза — с $30 до $140 за кубометр. Из-за этого все производства пиломатериалов в центральной и северо-западной части России терпят убытки и могут остановиться в любой момент. Владимир Буторин отмечает, что действенной мерой было бы субсидирование половины транспортных затрат компаний ЛПК. По его словам, 13 сентября эти вопросы обсуждались на совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко, а 14 сентября — в правительстве.

По итогам совещания, как сообщается на сайте правительства, Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу, Минприроды, Рослесхозу проработать демпферный механизм в отношении арендных платежей. В частности, при снижении стоимости продукции ЛПК предлагается равномерно снижать плату, а при повышении стоимости и, соответственно, доходов предприятий леспрома предполагается ее повышение. Также правительство продолжит рассматривать предложение Минпромторга о том, чтобы экспортная логистическая субсидия могла покрывать 100% затрат (сейчас — 80%), а ее максимальный размер был увеличен до 1 млрд руб. (сейчас 300 млн руб.) для наиболее пострадавших предприятий.

Глава «Рослесинфорга» Павел Чащин отмечает, что средняя стоимость аренды 1 га леса для заготовки в России составляет 300 руб. в год, при этом ставки за древесину формируются исходя из породы, качества и расстояния вывозки и индексируются один раз в несколько лет. По его словам, в других крупных регионах заготовки леса — Европе, США и Канаде — плата за аренду лесов в разы больше. В то же время, считает господин Чащин, в и так непростой ситуации поднимать арендные платежи не стоит, потому что в первую очередь это негативно скажется на малом и среднем предпринимательстве. Он напоминает, что действие постановления о применении новых коэффициентов к ставкам арендной платы рассчитано на 2024–2026 годы, когда ситуация стабилизируется. Глава «Рослесинфорга» считает, что рентный подход к формированию платы, который будет учитывать динамику цен на сырье и готовую продукцию, более выгоден и для государства, и для арендаторов.

Источник “Ъ” в отрасли считает новую инициативу правительства по привязке ставок аренды к колебанию рыночных цен нереализуемой. Собеседники “Ъ” указывают, что котировки разной продукции с одного завода могут быть разнонаправленными, а лесозаготовка и экспорт — оформлены на разных юрлиц. А председатель комитета Архангельской облдумы по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов отмечает, что провал в российском ЛПК может продлиться несколько лет, так что и через два года рост ставок будет критичным для компаний. По его мнению, если не наладить логистику экспорта, предприятия могут начать останавливаться.

Ольга Мордюшенко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...