Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Архангельскому лесу далеко до Китая

Промышленники просят увеличить субсидии на логистику

Снижение стоимости лесоматериалов и необходимость переориентирования их поставок в Китай обернулись убытками для лесопромышленных компаний Северо-Запада РФ. Предприятия Архангельской и Вологодской областей просят увеличить субсидии на компенсацию логистических расходов при экспорте. Также они предлагают ОАО РЖД выделить для контейнерных поездов с лесной продукцией квоты для проезда на восток. Эксперты разошлись во мнениях: одни считают решение этих вопросов принципиальным, а другие называют текущие меры поддержки достаточными.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, лесопромышленные компании Северо-Запада РФ просят местные и федеральные власти помочь им снизить логистические затраты на экспорт продукции, который сейчас переориентируется с европейского рынка на восток. Основные проблемы — многократный рост стоимости транспортировки продукции на фоне снижения цен на нее, а также ухудшение ситуации с отправкой по железной дороге.

Как отмечается в письме депутатов архангельской думы губернатору региона Александру Цыбульскому по итогам совещания с компаниями ЛПК в начале сентября, нужно увеличить субсидирование фактически понесенных транспортных затрат при экспорте пиломатериалов и пеллет — до уровня не менее 50% без ограничивающих лимитов и на ежеквартальной основе. Сейчас постановление правительства от 28 июля 2022 года предполагает, что с 1 января 2023 года компании смогут компенсировать транспортные затраты на свою продукцию, отгруженную после 1 июля 2022 года. Субсидия составит до 80% логистических затрат, но не более 25% стоимости продукции и не более 300 млн руб. для одной организации.

С аналогичной инициативой в Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров обращались в августе и предприятия Вологодской области. Они указывали, что цена пиломатериалов снизилась почти на 30%, до $260 за 1 кубометр, и продолжает падать. Разворот товаропотока на восток привел к удорожанию транспортировки в три раза, до $117 за 1 кубометр, и падению цен на базисе заводов на 43%. В результате цена готовой продукции на базисе FCA на лесозаводах Северо-Западного федерального округа стала ниже себестоимости, так что экспортно ориентированные лесопильные предприятия вынуждены сокращать выпуск или останавливаться.

При этом, указывали производители, ограничение суммы логистической субсидии в 300 млн руб. обессмысливает ее для крупных предприятий. Например, компании, экспортирующие менее 72 тыс. кубометров пиломатериалов, смогут компенсировать до 65% понесенных затрат, а те, у кого экспорт более 250 тыс. кубометров,— только 19%, что ставит их в неконкурентное положение. В связи с этим вологодские лесопромышленники просят отменить предельный размер субсидии. Эту просьбу союз ретранслировал в правительство РФ.

Архангельские предприятия просят установить ежемесячную квоту ОАО РЖД на отправку прямых контейнерных поездов в Китай и в порты Дальнего Востока для каждого производителя. Как уточнил председатель комитета архангельской облдумы по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов, в ближайшее время губернатор планирует направить письмо с этими предложениями вице-премьеру Виктории Абрамченко.

В ОАО РЖД “Ъ” заявили, что подобные квоты не предусмотрены. «Приоритет в перевозках определяется строго в соответствии с временным порядком, основным принципом которого является первоочередной прием грузов тех отраслей, которые обеспечивают наибольшую занятость населения и вклад в ВВП»,— сообщили в монополии.

Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрей Фролов отмечает, что субсидирование транспортировки для несущих убытки предприятий европейской части России — принципиальный вопрос. По его мнению, существенной помощью было бы также распространение субсидий задним числом на 2021 год и первую половину 2022 года. Господин Фролов говорит, что правительство уже подготовило проект постановления, повышающего предельный уровень логистической компенсации до 500 тыс. руб. и распространяющего ее на январь—июнь текущего года.

При этом директор Рослесинфорга Павел Чащин уверен, что с точки зрения работы пунктов пропуска никакой конкуренции у леса с другой продукцией нет, так как на погранпереходах есть согласованный с зарубежными партнерами объем грузов по номенклатурам. И изменить соотношение этих грузов в пользу одного или другого нельзя, говорит господин Чащин. Поэтому, по его мнению, нужны другие решения, в частности, переработка древесины до готового продукта, контейнеризация и формирование комбинированной с морем логистики. По мнению главы Рослесинфорга, существующих мер господдержки бизнеса достаточно, но не все владеют информацией об инструментах, которые для них создаются.

Ольга Мордюшенко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...