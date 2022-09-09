Архангельскому лесу далеко до Китая

Снижение стоимости лесоматериалов и необходимость переориентирования их поставок в Китай обернулись убытками для лесопромышленных компаний Северо-Запада РФ. Предприятия Архангельской и Вологодской областей просят увеличить субсидии на компенсацию логистических расходов при экспорте. Также они предлагают ОАО РЖД выделить для контейнерных поездов с лесной продукцией квоты для проезда на восток. Эксперты разошлись во мнениях: одни считают решение этих вопросов принципиальным, а другие называют текущие меры поддержки достаточными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, лесопромышленные компании Северо-Запада РФ просят местные и федеральные власти помочь им снизить логистические затраты на экспорт продукции, который сейчас переориентируется с европейского рынка на восток. Основные проблемы — многократный рост стоимости транспортировки продукции на фоне снижения цен на нее, а также ухудшение ситуации с отправкой по железной дороге.

Как отмечается в письме депутатов архангельской думы губернатору региона Александру Цыбульскому по итогам совещания с компаниями ЛПК в начале сентября, нужно увеличить субсидирование фактически понесенных транспортных затрат при экспорте пиломатериалов и пеллет — до уровня не менее 50% без ограничивающих лимитов и на ежеквартальной основе. Сейчас постановление правительства от 28 июля 2022 года предполагает, что с 1 января 2023 года компании смогут компенсировать транспортные затраты на свою продукцию, отгруженную после 1 июля 2022 года. Субсидия составит до 80% логистических затрат, но не более 25% стоимости продукции и не более 300 млн руб. для одной организации.

С аналогичной инициативой в Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров обращались в августе и предприятия Вологодской области. Они указывали, что цена пиломатериалов снизилась почти на 30%, до $260 за 1 кубометр, и продолжает падать. Разворот товаропотока на восток привел к удорожанию транспортировки в три раза, до $117 за 1 кубометр, и падению цен на базисе заводов на 43%. В результате цена готовой продукции на базисе FCA на лесозаводах Северо-Западного федерального округа стала ниже себестоимости, так что экспортно ориентированные лесопильные предприятия вынуждены сокращать выпуск или останавливаться.

При этом, указывали производители, ограничение суммы логистической субсидии в 300 млн руб. обессмысливает ее для крупных предприятий. Например, компании, экспортирующие менее 72 тыс. кубометров пиломатериалов, смогут компенсировать до 65% понесенных затрат, а те, у кого экспорт более 250 тыс. кубометров,— только 19%, что ставит их в неконкурентное положение. В связи с этим вологодские лесопромышленники просят отменить предельный размер субсидии. Эту просьбу союз ретранслировал в правительство РФ.

Архангельские предприятия просят установить ежемесячную квоту ОАО РЖД на отправку прямых контейнерных поездов в Китай и в порты Дальнего Востока для каждого производителя. Как уточнил председатель комитета архангельской облдумы по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов, в ближайшее время губернатор планирует направить письмо с этими предложениями вице-премьеру Виктории Абрамченко.

В ОАО РЖД “Ъ” заявили, что подобные квоты не предусмотрены. «Приоритет в перевозках определяется строго в соответствии с временным порядком, основным принципом которого является первоочередной прием грузов тех отраслей, которые обеспечивают наибольшую занятость населения и вклад в ВВП»,— сообщили в монополии.

Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрей Фролов отмечает, что субсидирование транспортировки для несущих убытки предприятий европейской части России — принципиальный вопрос. По его мнению, существенной помощью было бы также распространение субсидий задним числом на 2021 год и первую половину 2022 года. Господин Фролов говорит, что правительство уже подготовило проект постановления, повышающего предельный уровень логистической компенсации до 500 тыс. руб. и распространяющего ее на январь—июнь текущего года.

При этом директор Рослесинфорга Павел Чащин уверен, что с точки зрения работы пунктов пропуска никакой конкуренции у леса с другой продукцией нет, так как на погранпереходах есть согласованный с зарубежными партнерами объем грузов по номенклатурам. И изменить соотношение этих грузов в пользу одного или другого нельзя, говорит господин Чащин. Поэтому, по его мнению, нужны другие решения, в частности, переработка древесины до готового продукта, контейнеризация и формирование комбинированной с морем логистики. По мнению главы Рослесинфорга, существующих мер господдержки бизнеса достаточно, но не все владеют информацией об инструментах, которые для них создаются.

Ольга Мордюшенко