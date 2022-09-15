Граждане отметились поквальным поведением

Неквалифицированных инвесторов не остановило усложнившееся с начала сентября тестирование для покупки инструментов с повышенным риском. Доля сдавших тест с первой попытки даже выросла по сравнению с прошлым годом. При этом интерес к тесту по иностранным акциям снизился на фоне инфраструктурных и регуляторных ограничений. Впрочем, клиенты, готовые рисковать, предъявляют повышенный спрос на «окваливание», а все грядущие ужесточения, по мнению экспертов, негативно отразятся на внутреннем рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Новые правила тестирования для неквалифицированных инвесторов, утвержденные Банком России с 1 сентября, не вызвали особых сложностей у клиентов брокеров, показал опрос “Ъ”. В «Открытие Инвестиции» после изменения процедуры тестирования 75% клиентов сдали его с первой попытки, в «Алор Брокере» — 85%, в РСХБ — 65%. В «Иволге Капитал» показатель составил 46%, однако «доля клиентов, которая в итоге проходит тест, стремится к 100%».

Эти показатели даже чуть выше, чем были год назад (50–60%), когда была принята первая версия тестов (см. “Ъ” от 18 января). По новому стандарту вопросов остается четыре, но выпадают они случайным образом из восьми. Как пояснили в ЦБ, «целью изменений было не усложнить процедуру тестирования, а ограничить возможности пересдачи теста путем механического перебора возможных вариантов ответа».

Наиболее востребованными среди клиентов брокеров оказались тесты на доступ к облигациям — вне котировальных списков, конвертируемым в другие ценные бумаги или структурным. Вместе с тем участники рынка отмечают снижение интереса к тестированию на иностранные акции, право на покупку неквалифицированные инвесторы потеряют в январе 2023 года. Как указывает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, за три месяца интерес снизился на 20%. Год назад иностранные ценные бумаги у клиентов брокеров были в приоритете.

Сегодняшняя ситуация может быть связана с заморозкой значительной части активов в зарубежных депозитариях, а также падением котировок зарубежных бумаг (индекс S&P 500 снизился с начала года на 16%). Западный фондовый рынок находится под давлением высокой инфляции и ужесточения монетарной политики, сейчас нет драйверов для роста и возможно продолжение снижения, отмечает начальник отдела инвестиционного консультирования ультрасостоятельных клиентов ИК «Велес Капитал» Никита Лосихин.

При этом количество желающих получить статус квалифицированных инвесторов растет. В «Алор Брокере» после решения об ограничении доступа к иностранным ценным бумагам (см. “Ъ” от 7 сентября) число запросов на «окваливание» удвоилось. По данным ЦБ, на конец июля в совокупности на брокерском обслуживании, в доверительном управлении и в ПИФах насчитывалось более 530 тыс. квалинвесторов. В «Финаме» количество клиентов, которые получили статус квалинвестора, «в пять раз превосходит показатель за аналогичный период 2021 года». У розничных брокеров их доля составляет 20–30%. В «Велес Капитале» и «Ренессанс Капитале» все клиенты являются квалифицированными.

Подавляющее большинство клиентов, пояснили в РСХБ, получают статус квалифицированного по признаку наличия активов на установленный объем. Однако в условиях планируемого повышения этой суммы получение статуса квалинвестора может стать серьезной проблемой, говорит представитель БК «Ингосстрах-Инвестиции». Кроме того, по его словам, есть риски подлогов документов как для подтверждения суммы, так и для подтверждения квалификации от другого участника. «Последняя норма не была встречена с оптимизмом, и участники рынка будут доверять только внутригрупповой квалификации, что тоже негативно скажется на клиентах»,— подчеркнул собеседник “Ъ”.

Вместе с тем регуляторные и технические ограничения на инвестиции в зарубежные бумаги повысят риски инвестиций и на российском рынке. «Для российского инвестора станет недоступна широкая диверсификация активов, что приведет к рискам приобретения некачественных ценных бумаг, а также качественных бумаг по завышенной цене, так как таких инструментов в РФ не более сотни»,— отмечают в «Ингосстрах-Инвестиции».

Решение ЦБ может спровоцировать переток клиентов к иностранным профучастникам, которые не могут обеспечить защиту российским инвесторам в рамках нашего законодательства, считает господин Леснов. Кроме того, отмечает он, клиенты могут стать жертвами мошенников, которые под видом предоставления брокерских услуг «без ограничений» могут совершить противоправные действий и оставить инвестора без денег.

Ксения Куликова