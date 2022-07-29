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Коммерсантъ FM
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Инвесторы льготной квалификации

Граждане спешат повысить клиентский статус под угрозой новых требований

Усилия ЦБ по ограничению числа квалифицированных инвесторов дали обратный эффект. Участники рынка наблюдают многократный рост числа поручений клиентов о получении такого статуса. Эксперты предупреждают, что инициатива регулятора по ужесточению требований к квалифицированным инвесторам может привести к оттоку активов с фондового рынка, в том числе за пределы страны.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как показал опрос “Ъ” среди профучастников рынка ценных бумаг, идея ЦБ по ужесточению критериев для присвоения статуса квалифицированного инвестора подстегнула интерес клиентов брокеров к этой теме. Как отметили в «Тинькофф Инвестициях», «в течение часа после пресс-конференции ЦБ (20 июля, на ней были объявлены новые критерии.— “Ъ”) поступило около 2 тыс. обращений на эту тему». В «Финаме» с 20 по 27 июля число клиентов, которые получили статус квалинвесторов, выросло более чем в десять раз по сравнению с предыдущими периодами, рассказал руководитель управления развития клиентского сервиса компании Дмитрий Леснов.

Галина Карякина из «Фридом Финанс» отмечает, что «клиенты хотят получить статут "квала" до утверждения концепции ЦБ». В Альфа-банке говорят, что предлагают получить статус всем сопровождаемым клиентам, отметив, что он «ни к чему не обязывает, процесс получения бесплатен, но растут инвестиционные возможности и перечень доступных клиентам инструментов». Среди опрошенных компаний и банков лишь в БКС не наблюдали всплеска активности клиентов.

Сейчас для получения статуса квалинвестора претенденту необходимо выполнить одно из условий: владеть активами не менее чем на 6 млн руб. или за год совершить сделки на эту сумму; иметь релевантный опыт работы в финансовой организации; иметь высшее экономическое образование в определенном вузе, квалификацию в сфере финансовых рынков или международный сертификат CFA, CIIA или FRM.

На прошлой неделе Банк России предложил эти требования ужесточить — в частности, увеличить размер требуемого имущества до 30 млн руб., учитывая только ликвидные активы. В крупных розничных компаниях — БКС, «Финаме», «Фридом Финанс» — доля квалинвесторов уже достигает 20%.

Чтобы получить статус квалинвестора, клиент должен направить брокеру заявление, указав критерий и предоставив подтверждающие документы, пояснил старший юрист консалтинговой группы РКТ Владислав Холодков. Статус присваивается бессрочно, а лишиться его можно, только если будет доказан обман со стороны инвестора при присвоении, отмечает он. Как уточнил партнер a.t.legal Павел Ганин, причиной утраты статуса может быть и расторжение договора между брокером и инвестором.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Банка России, к 1 июня на брокерском обслуживании, в доверительном управлении и в ПИФах для квалинвесторов насчитывалось почти 500 тыс. клиентов с соответствующим статусом. Эксперты ожидают удвоения их числа при сохранении нынешних требований. В частности, у «Финама» еще около 15% клиентов формально соответствуют критериям квалификации, и, по словам Дмитрия Леснова, брокер «выстраивает процесс автоматического их информирования для получения данного статуса». Если бы действующие требования не менялись, а рыночная конъюнктура кардинально не ухудшалась, то в перспективе двух лет количество таких инвесторов могло достичь 1 млн человек, оценивает независимый эксперт Андрей Бархота.

По данным ЦБ, общая доля квалинвесторов не превышает 3% от числа клиентов профучастников, но на них приходится почти две трети активов. По оценке господина Бархоты, их доля в доходах брокера может составлять 55–75%.

Руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов предупреждает, что ужесточение критериев получения квалификации вместе с усилением ограничений для неквалифицированных инвесторов может привести как к снижению ликвидности, так и к перетоку активов с фондового рынка, в том числе за пределы РФ. Вместе с тем директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров полагает, что для разных инструментов подход должен отличаться. В частности, отмечает он, приобретение «инвестинструментов дружественных стран — это хорошая возможность диверсифицировать портфель».

Ксения Куликова

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