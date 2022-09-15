Углеоблагающая промышленность

Как выяснил “Ъ”, власти в поиске источников закрытия дефицита бюджета обдумывают введение экспортной пошлины на уголь по аналогии с удобрениями. По словам источников “Ъ”, обсуждаемый механизм предполагает цену отсечения и процент изъятия в случае ее превышения. По оценкам аналитиков, в результате бюджет сможет получить порядка 100 млрд руб. в год. Пошлина, если будет введена, окажет давление на бизнес угольных компаний, которые и так страдают от эмбарго ЕС, огромных дисконтов, дорогой логистики и крепкого рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Правительство России планирует обложить экспортной пошлиной не только удобрения, но и уголь, рассказывают источники “Ъ”. По словам собеседников “Ъ”, этот вопрос обсуждается на совещаниях у первого вице-премьера Андрея Белоусова. В аппарате господина Белоусова не ответили на запрос “Ъ”. В угольных компаниях не дали комментариев.

Один из источников “Ъ” говорит, что под экспортную пошлину попадут все виды угля, в том числе коксующийся. Предварительно предполагается, что механизм будет предполагать цену отсечения, выше которой пошлина вступает в силу. Другой источник “Ъ” оценивает размер пошлины в текущих условиях в $9–10 с тонны.

Сейчас правительство активно обсуждает параметры бюджета на следующий год, которые должны быть представлены президенту РФ на следующей неделе. Учитывая рост расходной части и ожидаемый дефицит бюджета, Минфин активно занят поиском новых источников доходов. В частности, как писал “Ъ” 14 сентября, у химической отрасли планируется забрать 105 млрд руб. в год.

Идея экспортных пошлин на уголь также носит сугубо фискальный характер, поскольку в текущих условиях у сектора нет сверхприбыли. Так, даже в 2021 году, несмотря на желание поднять налоговую нагрузку на ненефтяной сектор, правительство решило не увеличивать налоговую нагрузку на энергетический уголь. Теперь же угольные компании потеряли европейский рынок из-за введенного в августе эмбарго, что вынуждает их заниматься дорогостоящим перенаправлением экспортных потоков на рынки Азии.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов говорил 5 сентября в интервью ТАСС, что из-за эмбарго ЕС добыча угля в России упадет по итогам 2022 года на 6%. В 2021 году было добыто 438,1 млн тонн. Экспортные поставки тогда составили 214,4 млн тонн. По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, за январь—июль 2022 года добыча в регионе снизилась на 9%, до 126 млн тонн угля.

Отгрузки железнодорожным транспортом снизились на 11%, до 115 млн тонн. В западном направлении поставки упали на 13,7%, до 58,5 млн тонн, а в восточном — на 9%, до 28,5 млн тонн. На 1 августа, сообщает министерство, остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах, в бункерах обогатительных фабрик выросли на 17%. Сейчас там хранится 18,7 млн тонн угля.

Несмотря на то что мировые цены на уголь находятся на высоких уровнях, российские компании продают его на экспорт со значительным дисконтом. Согласно слайдам, которые демонстрировала на ВЭФ директор по портовым и железнодорожным проектам УГМК Ирина Ольховская, разрыв между ценами на европейском рынке (CIF ARA) и ценой продажи российского угля в портах Дальнего Востока достиг 70%. К уровню прошлого года дисконт вырос в семь раз.

Логистика экспорта российского угля резко ухудшилась. «Если раньше был маршрут Мурманск — Роттердам, это 3 тыс. км, то сегодня в Искендерун — это больше 15 тыс. км. И стоимость фрахта на тонну выросла в девять раз»,— сообщал 13 сентября директор по логистике АО СУЭК Денис Рахимжанов на конференции «PRO//Движение.Сибирь». «Мы переформатировали логистические цепочки, и страны, в которые мы сегодня везем через западные порты,— это Марокко, Индия, Турция и другие страны, которые до этого рассматривались нами как не стратегически важные партнеры. Это привело к тому, что стоимость угля резко изменилась, удлинилась дальность перевозок»,— говорил он (цитата по «Интерфаксу»). Денис Рахимжанов также подчеркнул, что укрепление рубля негативно влияет на экономику экспорта.

В 2022 году экспорт российского угля можно оценить на основе данных Argus в 190–200 млн тонн, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. «При текущем курсе рубля к доллару США и экспортной пошлине в $9–10 поступления в бюджет могут составить 100–120 млрд руб.»,— считает аналитик.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина