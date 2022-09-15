Туристы перелетели пандемию

Постепенное восстановление туррынка после пандемии COVID-19, рост цен и переориентация самостоятельных путешественников на организованный сегмент способствовали росту оборотов турфирм. За летний сезон показатель вырос более чем на 40% относительно 2019 года. Итоги года будут зависеть от полетных программ на осенне-зимний сезон, но текущая динамика бронирований на ноябрьские праздники позитивная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Обороты турфирм по итогам июня—августа 2022 года выросли на 42,3% с учетом инфляции относительно докризисного 2019 года, говорится в исследовании банка «Точка». Год к году показатель увеличился на 30,8%. Динамика частично объясняется ростом среднего платежа на 25,7% относительно 2019 года, число трансакций за этот период увеличилось на 30,8%.

В «Точке» связывают позитивную динамику и рост оборотов турфирм с восстановлением рынка после пандемии COVID-19 и ростом стоимости перелетов за рубеж. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе добавляет, что на обороты турфирм оказывает влияние и переход туристов из самостоятельного в организованный сегмент. По ее оценкам, на внутреннем рынке этим летом доля организованных путешественников достигла 20% против докризисных 10–15%, на выездном — выросла с 50% до 70%. Госпожа Ломидзе связывает тренд с мерами поддержки и перестройкой рынка, позволяющей туроператорам предложить более выгодную стоимость путешествия, а также опасениями и сложностями с оплатой бронирований у отправляющихся за рубеж туристов.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов отмечает, что оборот его компании пока на 30% отстает от показателей 2019 года из-за снижения потока по массовым зарубежным направлениям. «Продажи в натуральном выражении просели намного сильнее, рост цен действительно частично компенсирует спад»,— говорит он. Господин Блинов добавляет, что показатели заметно лучше уровня 2020–2021 годов. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин указывает, что оборот его компании за счет специализации на внутренних направлениях вырос к 2019 году на 50%. «Половину обеспечила инфляция, остальное — органический рост»,— уточняет он.

В целом туристическая активность пока не вышла на докризисный уровень. По подсчетам АТОР, число поездок по стране этим летом выросло на 5% относительно значения 2019 года, но и эту динамику в ассоциации называют «очень позитивной». В то же время на международных направлениях число поездок было примерно на 60% ниже показателей трехлетней давности. По подсчетам UIS и CoMagic, посещаемость сайтов, связанных с предоставлением туристических услуг (туроператоры, агентства, системы бронирования отелей и билетов), в июне—августе этого года более чем в два раза отставала от лета 2019 года и примерно соответствовала прошлогоднему уровню.

По словам Майи Ломидзе, дальнейшую динамику прогнозировать пока сложно, так как осенне-зимний сезон во многом зависит от полетных программ за рубеж, которые смогут сформировать туроператоры и перевозчики. Пока активность туристов действительно достаточно высока. На внутреннем рынке, по прогнозам Сергея Ромашкина, поток туристов по итогам этого года будет на 5% выше прошлогоднего. «Ситуация намного лучше, чем казалось в марте»,— констатирует он.

В Travelata.ru указывают, что текущий объем бронирований на ноябрьские праздники в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость бронирования по всем направлениям демонстрирует рост. Так, туры по России (формируют 68% продаж) подорожали за год в среднем на 27,6%, до 42,2 тыс. руб., путевки в Египет (9%) — на 10%, до 152 тыс. руб., в Турцию (8%) — на 72%, до 140,9 тыс. руб. Большую долю внутренних направлений в структуре продаж директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев связывает с программой туристического кэшбэка и увеличением стоимости туров в Турцию.

Александра Мерцалова