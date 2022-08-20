Достижения народного абхазяйства

Летний сезон оказался для туррынка лучше, чем ожидали его участники. За счет восстановления спроса и роста цен объем бронирований в натуральном и денежном выражении вырос относительно прошлого года. Наиболее растущим направлением летних поездок в этом году стала Абхазия, заменившая отчасти курорты Крыма и некоторые зарубежные направления. Выйти на допандемийные показатели бизнесу не позволили ограничения авиаперевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

По подсчетам Travelata.ru, объем бронирований туров на июнь—август превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 12%. В деньгах продажи увеличились на 35% на фоне роста цен: средняя стоимость забронированного тура за рубеж на лето, по подсчетам аналитиков, составила 162,2 тыс. руб.— это на 46,9% больше год к году. Средний чек на туры по стране вырос на 26,7%, до 65,6 тыс. руб.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов добавляет, что в натуральном выражении продажи на лето за рубеж были на 30% ниже показателей допандемийного 2019 года, но рост цен обеспечил турбизнесу выручку. Наиболее востребованными летними направлениями организованных туров стали Турция, Египет, ОАЭ и Мальдивы, говорит он.

Похожие оценки приводят туроператоры. В Fun & Sun указывают, что продажи туров за рубеж на летний сезон в этом году были сопоставимы с прошлогодними и немного отставали от допандемийного 2019 года. Разрыв связан с ограничениями на авиаперевозку и невозможностью отправлять массово туристов на Кипр, Кубу, в Грецию, Хорватию, Италию, Черногорию, добавляют в компании. Этот фактор влияет и на поток в Турцию: спрос на направление высокий, но объем перевозки ограничен. В «Интуристе» также отмечают, что сезон оказался достаточно позитивным, но нехватка провозных мощностей и городов вылета не позволяют приблизиться к докризисным значениям.

Оживление началось и в сегменте самостоятельного туризма. По данным «Туту.ру», доля зарубежных поездок превысила прошлогодний показатель вдвое и на 2% — уровень 2020 года, но оказалась на 23% ниже докризисного 2019 года. Аналогичный тренд заметили в OneTwoTrip: доля поездок туристов в зарубежные страны за год выросла в 2,2 раза, до 11%, но допандемийного значения в 14% она не достигла. Наиболее востребованными среди путешественников ожидаемо стали направления ближнего зарубежья и Турция. В OneTwoTrip пятью популярными странами называют Армению, Таджикистан, Киргизию, Турцию и Узбекистан.

По оценкам «Туту.ру», в топ-10 летом также вошли Грузия и Израиль. Согласно подсчетам Ostrovok.ru, востребованы также были Италия, Испания и Франция.

Выраженным трендом лета представитель «Интуриста» Дарья Домостроева называет рост спроса на поездки в Абхазию: число бронирований за год выросло на 25%. Гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин говорит о росте в 15–18%: в прошлом году популярность Абхазии также росла в контексте действовавших в Краснодарском крае пандемийных ограничений. В Ostrovok.ru отмечают, что Абхазия вошла и в топ-10 направлений по бронированию самостоятельными путешественниками, хотя в прошлом году находилась за пределами рейтинга.

Средняя стоимость ночи здесь составила 4,3 тыс. руб., что на 16% выше, чем год назад. Дарья Домостроева предполагает, что на Абхазию переориентировалась часть туристов, привыкших ездить в Европу. «У нас есть клиенты, традиционно совершающие за лето три-четыре коротких поездки, многие из них выбирали в качестве одного из направлений Абхазию»,— отмечает она.

Сергей Ромашкин не исключает, что Абхазию могла выбрать и часть клиентов, отказавшихся в этом году от отдыха в Крыму. По его оценкам, спрос на отдых на полуострове сократился на 50% год к году. Одновременно прирост интереса к Сочи в этом сезоне оценивается в 5–7%.

По словам господина Ромашкина, успешным этот сезон также оказался для курортов Кавказских Минеральных Вод и всех экскурсионных направлений, показавших 30-процентный рост продаж. В Ostrovok.ru подтверждают, что объем бронирований отелей в Санкт-Петербурге, Москве и Казани по итогам лета вырос на 10–17% относительно сезона прошлого года. Эти города, по данным сервиса, стали наиболее востребованными внутренними направлениями. Дарья Домостроева также говорит о существенном увеличении интереса к Северному Кавказу, где регионы частично оказались не готовы к такому резкому увеличению потока.

Александра Мерцалова