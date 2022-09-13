Великий распределитель

Европейская комиссия предварительно решила не менять кардинальным образом структуру газового и энергорынков, в том числе на время отказаться от потенциального ограничения цен на газ и электроэнергию. Вместо этого для преодоления энергетического кризиса Еврокомиссия предлагает ввести налог на сверхприбыль генерирующих компаний, доходы от которых должны быть перенаправлены на поддержку наиболее уязвимых потребителей, а также обязательные ограничения для стран ЕС по потреблению электричества в пиковые часы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

ЕС предложит ввести более высокие налоги для ВИЭ, АЭС и ГЭС для борьбы с резким ростом цен на электроэнергию, сообщает Reuters со ссылкой на материалы Европейской комиссии. Собранные средства правительства будут выделять в виде субсидий для снижения платежей бытовых потребителей и промышленности за электроэнергию.

Еврокомиссия представит свои предложения 14 сентября, после обсуждения, возможно, предложения будут одобрены на встрече министров энергетики 30 сентября.

Предложение о введении предельной цены на газ из РФ пока, по всей видимости, не войдет в перечень мер по преодолению энергетического кризиса, хотя ЕС не спешит полностью отказываться от этой идеи.

Венгрия и Австрия ранее выступали против такого подхода, опасаясь, что Москва в ответ полностью прекратит поставки газа в ЕС. Крупнейшими сторонниками ограничения цен на газ являются Италия и Греция. Как заявила 13 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, Еврокомиссия пока не готова к этому шагу. «Что касается потолка цен на российский газ, Еврокомиссии необходимо проделать дополнительную работу для его оценки»,— сказала она. По ее словам, Еврокомиссии также необходимо дополнительно проработать предложение о введении потолка цен на СПГ в странах ЕС.

Оптовые цены на электроэнергию в ЕС формируются замыкающим предложением — сейчас это в первую очередь дорогостоящая выработка газовых электростанций. При этом ТЭС, не работающие на газе, продают электроэнергию по той же цене, хотя и не тратят столько же средств на покупку топлива. В связи с этим после рекордного роста цен на электроэнергию ряд европейских политиков предложили реформировать рынок электроэнергетики, «отвязав» цены электроэнергии от цен на газ, а также введя ограничения максимальной цены энергии.

Но ЕС пока отказался от этого пути.

Брюссель намерен изымать любые избыточные доходы, которые ветряные, солнечные, атомные станции и другие типы генерации (за исключением газовых и угольных, чьи расходы также велики) получают в нынешней ситуации.

Эта мера предусматривает ограничение цены за мегаватт-час дохода. Так, лимит доходов для производителей электроэнергии, не использующих газ, может быть установлен на уровне €180 за 1 МВт•ч, что ниже, чем €200 за 1 МВт•ч, предложенных в предыдущем проекте, и меньше половины текущей рыночной цены на электроэнергию. Например, в Германии в августе цена на электроэнергию превышала €1 тыс. за 1 МВт•ч, сейчас она составляет около €460 за 1 МВт•ч.

Помимо этого страны ЕС могут ввести временный сбор на непредвиденную прибыль для работающих в ЕС нефтяных, газовых, угольных и нефтеперерабатывающих компаний. Как пишет Reuters, дополнительный налог составит 33% от «налогооблагаемой добавочной прибыли этих фирм, полученной в 2022 финансовом году». Брюссель установит минимальную ставку для всех стран ЕС, но правительства отдельных стран могут ее увеличить.

Законопроект Еврокомиссии устанавливает обязательную цель по сокращению потребления электроэнергии этой зимой для всех стран Евросоюза. Так, Еврокомиссия предлагает сократить потребление электроэнергии на 5% в часы пикового спроса — это сократит необходимость включения дорогой газовой генерации и тем самым снизит общие цены на энергию. Страны ЕС уже приняли решение сократить потребление газа в среднем на 15% этой зимой. Запасы в ПХГ ЕС сейчас достигают 84%.

Также Еврокомиссия предлагает выделить дополнительные средства энергокомпаниям в виде госгарантий с тем, чтобы они могли хеджировать свои позиции на рынках газа и электроэнергии через финансовые инструменты и имели для этого достаточно ликвидности. Правительства Германии, Швеции и Финляндии уже выделили своим компаниям на эти цели десятки миллиардов евро. Норвежская газовая компания Equinor оценивала объем средств, необходимых игрокам газового рынка ЕС для удержания их маржинальных позиций по производным инструментам, «минимум» в €1,5 трлн.

Татьяна Дятел