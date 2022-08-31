Евросоюз принял полумеры

Евросоюз приостановит действие соглашения об облегченном визовом режиме с Россией. Такое решение — пока политическое — приняли министры иностранных дел стран ЕС по итогам двухдневной встречи в Праге. Как пояснил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, полного запрета на оформление «шенгена» для россиян не будет, однако процедура станет сложнее и дороже. Кроме того, Еврокомиссия подготовит рекомендации насчет того, что страны объединения могут делать с уже выданными гражданам РФ въездными документами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Michal Cizek / AFP Жозеп Боррель

Фото: Michal Cizek / AFP

Заключительный день неформальной встречи главы МИДов стран Евросоюза провели в уже традиционных спорах о том, как наказать Россию и помочь Украине. Ключевым вопросом на повестке, весь август не сходившим с первых полос СМИ, был запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, предвосхищая итоговую пресс-конференцию Жозепа Борреля, согласовать общеевропейский запрет на оформление въездных документов гражданам РФ не удалось. По его словам, многие страны союза, включая Венгрию, выступили против такого шага. Однако прекратить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ дипломаты все же решились.

Часть государств, среди которых оказались страны Прибалтики, Чехия, Польша, а также в некоторой степени Финляндия, Дания и Нидерланды, активно продвигали идею прекратить оформление виз россиянам. По их мнению, это должно послать «четкий сигнал» президенту РФ Владимиру Путину и, видимо, каким-то образом остановить конфликт на территории Украины (см. “Ъ” от 31 августа). Другие, как, например, Франция и Германия, идею совсем отрезать россиян от Европы сочли контрпродуктивной и предложили «бороться за умы» граждан РФ, придерживаясь более избирательного подхода.

Из Киева (откуда, собственно, и пришла инициатива запретить оформлять визы в западные страны россиянам, а тех, кто покинул страну, срочно туда вернуть) во время заседания в Праге продолжали поступать призывы к дипломатам ЕС пойти по жесткому сценарию и наказать население России коллективно. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак посоветовал коллегам не только принять визовые меры, но и ввести газовое эмбарго. А глава МИДа страны Дмитрий Кулеба потребовал распространить ограничения на въезд и на белорусов, поскольку Минск, по его словам, «является соучастником в преступлении». Досталось от украинского дипломата и Берлину с Парижем. По его мнению, соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией работает с 2007 года, а значит, тезис о том, что режим плохой, а «люди хорошие,— это иллюзия».

В итоге члены Евросоюза ожидаемо остановились на компромиссном шаге.

Как заявил на пресс-конференции Жозеп Боррель, министры иностранных дел приняли политическое решение приостановить действие соглашения об облегченном визовом режиме с РФ. На практике это будет означать повышение размера пошлины за визы с €35 до €80, увеличение сроков рассмотрения заявлений — до полугода, необходимость сбора большего числа документов и снижение длительности действия выдаваемых на въезд разрешений.

По словам господина Борреля, с июля ЕС наблюдает сильный приток граждан РФ в приграничные страны, что угрожает их безопасности. Исходя из этого, члены Евросоюза подтвердили право каждого государства самостоятельно регулировать пропуск россиян в шенгенское пространство через свою территорию.

Главный дипломат союза уверен: приостановка соглашения позволит «предотвратить шопинг-визы». «Многие россияне едут, чтобы отдохнуть и сделать покупки, будто на Украине нет никакой войны»,— сказал господин Боррель.

Как сообщило агентство Bloomberg, в ходе встречи представители Латвии, Литвы, Эстонии и Польши пригрозили принять односторонние меры, если весь ЕС не согласится запретить въезд российским туристам. А чешский министр Ян Липавский предложил не только не выдавать новые, но и коллективно отказывать во въезде тем, кто уже имеет на руках «шенген». Их коллегам, в том числе из Франции и Германии, даже пришлось успокаивать столь решительно настроенных партнеров и призывать их к сдержанности. «Это было бы знаком того, что мы не хотим иметь ничего общего с русским народом, а мы должны сделать ровным счетом наоборот, особенно сейчас»,— пришел на помощь соседям по Западной Европе глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

«Мы не хотим отрезать от себя тех россиян, кто выступает против войны на Украине»,— отметил между тем Жозеп Боррель, объявляя об ужесточении визовой политики Евросоюза. Страны ЕС достигли взаимопонимания, что отдельным категориям россиян визы в любом случае будут выдаваться, заверил он. Тем не менее предложение Яна Липавского — отказывать во въезде тем, у кого уже есть в паспорте действующий «шенген»,— с повестки дня не снято. Господин Боррель пояснил, что главы МИДов поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации по поводу того, что страны объединения могут сделать с уже выданными визами.

Дожидаться таких рекомендаций, впрочем, готовы не все. Эстония, которая первой в ЕС запретила въезд на свою территорию россиянам с «шенгеном», выданным самой же республикой, уже заявила, что нынешнего решения недостаточно. По словам главы МИДа страны Урмаса Рейнсалу, Таллин рассмотрит вопрос «об ограничении пересечения границы гражданами РФ с визами Евросоюза».

Кроме того, Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз не признает российские паспорта, оформленные РФ на контролируемых ее войсками территориях Украины.

Жозеп Боррель в очередной раз заявил, что ЕС остается единым в своей поддержке Киева и будет и дальше оказывать ему всяческую помощь. В частности, речь идет о создании специальной тренировочной миссии для украинских военных.

Когда именно заработает такая миссия и заработает ли, пока неизвестно. Нет ясности и в том, когда перестанет действовать соглашение об облегченном визовом режиме с Россией,— по оценкам, для претворения решения министров в жизнь потребуется несколько недель.

Тем временем в МИД РФ, комментируя решение Евросоюза, назвали его «выстрелом себе в ногу». Об этом заявил агентству «РИА Новости» замглавы ведомства Александр Грушко. И добавил: Москва оставляет за собой право как на симметричные, так и на асимметричные ответные меры.

Алексей Забродин