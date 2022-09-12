Мирные уговоры

Российская военная операция на Украине длится уже более 200 дней, но перспектива мирных переговоров пока не просматривается. В Совете безопасности РФ в понедельник предупредили, что если Киев не выполнит нынешние условия Москвы, то в будущем от него потребуют «тотальной капитуляции». Украинские власти, однако, отказываются обсуждать российские требования и выдвигают Москве встречные ультиматумы. Ситуацию на поле боя каждая из сторон трактует в свою пользу — по крайней мере публично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кальмиусский район Мариуполя, апрель 2022 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Кальмиусский район Мариуполя, апрель 2022 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил, что в будущем Москва может потребовать от Киева гораздо больше, чем сейчас. «Некто Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский.— “Ъ”) сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России»,— написал зампред Совбеза РФ в понедельник в своем Telegram-канале.

Накануне о том же, но более дипломатично предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы не отказываемся от переговоров (с Украиной.— “Ъ”), но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться»,— сказал он в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире этой же программы заверил, что Россия готова вести переговоры с Владимиром Зеленским, но уточнил, что их ключевой темой должно стать выполнение условий Москвы для прекращения специальной военной операции.

В Киеве между тем ясно дают понять, что в текущих условиях о мирных переговорах с Москвой речь идти не может. В интервью американскому телеканалу CNN Владимир Зеленский однозначно исключил такую перспективу: «Сегодня нет... Я не вижу никакого желания с их (России.— “Ъ”) стороны, чтобы быть конструктивными. А с теми, кто выдвигает ультиматумы, я говорить не буду». По словам украинского лидера, он настроен «сражаться до конца» и будет готов к заключению мирного договора с Россией только после того, как она покинет украинские территории. Какие именно, он не уточнил.

Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк добавил к требованию «освобождения всех территорий» еще два пункта: «выплату Россией репараций» и «наказание военных преступников». Повестку переговоров, как написал он на своей странице в Twitter, должна определять Украина, а не Россия. «Наши партнеры нас в этом полностью поддерживают. Никаких иных договоренностей или давления (с их стороны.— “Ъ”)»,— добавил он.

Западные партнеры Украины действительно постоянно подчеркивают, что Киев сам должен принимать решения относительно переговоров с Москвой, но при этом нередко обнародуют и свое видение их возможной повестки.

Так, побывавший на прошлой неделе на Украине госсекретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам, что вопрос о переговорах с Москвой должен решаться в Киеве. «В конечном счете Украине должны быть возвращены территории, ее суверенитет и независимость должны быть подтверждены»,— добавил он.

Некоторые страны стараются так или иначе способствовать тому, чтобы переговоры начались как можно скорее. Так, в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с Владимиром Путиным призвал его «как можно быстрее» прекратить военные действия на Украине, «чтобы начались переговоры» (цитаты из сообщения Елисейского дворца).

К переговорам с Владимиром Зеленским российского лидера на предстоящем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде (15–16 сентября) планирует призвать и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По сообщениям турецких СМИ, он готов и предоставить площадку для такой встречи. Дмитрий Песков, однако, констатировал в беседе с журналистами, что, «по всей видимости, для этого предпосылок сейчас никаких нет».

Ситуацию на земле обе стороны, по крайней мере в публичных комментариях, трактуют в свою пользу.

По словам Владимира Зеленского, вооруженным силам Украины за последние дни удалось отвоевать значительную часть Харьковской области, включая Изюм, Купянск и Балаклею, на протяжении нескольких месяцев удерживаемых российскими войсками. «Мир впечатлен, враг паникует»,— сказал он в видеообращении в ночь на понедельник, призвав своих бойцов продолжать двигаться к границам с Россией.

Об успешном контрнаступлении Украины сообщают и западные официальные лица, и СМИ. При этом газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации США уточнила, что готовить его активно помогал Пентагон. Эту информацию в интервью CNN подтвердил председатель комитета Сената США по разведке Марк Уорнер, отметив, что продвижению украинских сил способствовало предоставление им разведданных со стороны американцев и британцев.

Минобороны РФ рисует иную картину. Как уточнили в ведомстве, российские войска, находившиеся в ряде районов Харьковской области, было решено «перегруппировать для наращивания усилий на донецком направлении для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса». В понедельник в министерстве сообщили, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам украинской армии в Харьковской области. «В районах населенных пунктов Купянск и Изюм поражены живая сила и военная техника националистического формирования "Кракен", 113-й бригады территориальной обороны и 93-й механизированной бригады. Потери противника составили до 250 военнослужащих и более 20 единиц военной техники»,— посчитали в ведомстве, заявив об успехах и на других направлениях.

Елена Черненко